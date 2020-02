Meilleurs étuis à rabat Samsung Galaxy Z en 2020

Meilleur

Étuis à Rabat Samsung Galaxy Z

Android Central

2020

Samsung nous a donné le pliable le plus prometteur et le plus fonctionnel à ce jour, mais le Galaxy Z Flip a un petit défaut dans son corps fini miroir: il est glissant comme une anguille! Même lorsque vous le posez sur une surface plane, il a tendance à glisser lentement, glissant les chargeurs et les tables sans fil. Le marché des étuis pour le Z Flip est incroyablement mince, mais voici ce que vous pouvez utiliser pour protéger votre nouveau téléphone cher.

Adhérence et glamour

Le Galaxy Z Flip est toujours un téléphone nouveau et très cher qui est relativement rare en ce moment, ce n’est pas une énorme surprise que les offres de boîtiers soient tout aussi minces en ce moment. La coque en cuir officielle Samsung nous offre une belle option premium pour ce téléphone à prix premium, mais c’est aussi presque le double du prix des housses en cuir de Samsung pour ses autres téléphones Galaxy.

Si vous voulez une protection plus robuste, il y a une option en ce moment de Case-Mate: le Case-Mate Tough Grip. La protection contre les chutes jusqu’à 10 pieds est impressionnante pour un étui pliable, et elle offre une bonne définition pour les boutons et autour du capteur d’empreintes digitales.

