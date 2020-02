Meilleurs étuis adaptés aux enfants pour iPad Air 3 en 2020

Meilleur

Donc, vous venez de prendre un nouvel iPad Air 3 et vous avez un enfant – n’en dites pas plus. Les enfants sont géniaux, mais ils ne sont pas toujours les meilleurs lorsqu’il s’agit de garder la technologie sûre et sécurisée. Vous avez besoin d’une fonctionnalité robuste pour les enfants et peut-être même d’une protection contre les chocs et les chutes. Heureusement, parce que les dimensions de l’iPad Pro 10,5 pouces sont les mêmes que celles de l’iPad Air 3, il existe de nombreux étuis disponibles qui s’intègrent bien avec votre nouveau jouet et votre petit. Voici les meilleurs étuis adaptés aux enfants pour l’iPad Air 3.

L’Aceguarder est conçu à partir d’un matériau dur et résistant aux chutes, ce qui le rend idéal pour les enfants qui aiment jouer dur. Il est livré avec une béquille multi-positions et peut être trouvé dans une variété de combinaisons de couleurs amusantes et accrocheuses, le rendant parfait pour les enfants de tous âges.

16 $ chez Amazon

L’étui Armera est conçu à partir d’un gel de silicone de haute qualité qui protégera votre technologie des chutes et des chutes tout en ayant l’air génial avec une variété de motifs. Il est disponible en bleu, noir et orange et est incroyablement facile à nettoyer en cas de petits doigts collants.

12 $ chez Amazon

Cet étui Bolete est fabriqué à partir d’un rembourrage solide mais léger, tandis que la poignée de l’étui peut également servir de béquille. Vous pouvez ramasser ce boîtier aux couleurs vives dans les combinaisons de couleurs noir, bleu, vert, violet, orange, rose, rouge, jaune, noir / jaune, bleu / rouge et rose / violet.

18 $ chez Amazon

L’étui BRAECN est conçu avec une béquille à 360 degrés, une dragonne et une bandoulière, tandis que le corps de l’étui est fait d’un matériau durable et antichoc. Vous pouvez en choisir un dans les options de couleur rouge, noir, bleu, vert, violet et rose. C’est génial pour les enfants, mais aussi pour les adolescents, car il est assez cool et élégant.

24 $ chez Amazon

Cette option SUPCASE est résistante aux chocs et conçue pour protéger chaque pouce de votre iPad Air, tandis qu’une béquille fonctionnelle permet de regarder des films et de faire glisser l’écran de votre iPad aussi facilement qu’une tarte. Vous pouvez en choisir un en noir, blanc, bleu et rose, ce qui en fait un choix lumineux et coloré pour les enfants.

27 $ chez Amazon

Le boîtier CHINFAI est fabriqué à partir d’une mousse souple mais flexible qui ressemble à un mec debout. Il est également couvert dans les ABC et 123 pour aider votre petit à apprendre tout en regardant votre iPad. Vous pouvez saisir ce petit gars hilarant dans les options de couleur orange, rouge et violet.

20 $ chez Amazon

L’étui robuste TOPSKY est conçu pour sauver votre iPad des chutes et des chutes. Il est livré avec une béquille et une lunette surélevée autour de l’écran et de la caméra pour éviter les rayures sur votre iPad.

20 $ chez Amazon

L’étui robuste ZHK est fabriqué à partir d’un matériau résistant et durable et d’un pare-chocs en silicone, de sorte que vous n’aurez pas à vous soucier que votre tout-petit brise votre iPad. Le boîtier vous donne accès à tous les boutons et ports et est disponible en quatre options de couleurs différentes.

12 $ chez Amazon

L’étui en silicone Poetic est un étui de protection doux au toucher pour votre iPad conçu pour les enfants. Vous pouvez facilement attacher votre crayon Apple à l’arrière de celui-ci. Il est disponible en options de couleur bleu, noir, vert et rose.

17 $ chez Amazon

Trouvez un étui pour iPad que vous et votre tout-petit adorerez

Que vous soyez à la recherche d’un étui pour un tout-petit ou un pré-adolescent, il existe une tonne d’options différentes pour protéger votre iPad Air (2019)! Nous aimons personnellement l’étui ultra protecteur ACEGUARDER en raison de sa durabilité, de ses options de couleurs vives accrocheuses et de son prix très abordable.

Peut-être que votre enfant est un peu plus jeune, et vous voulez également un étui qui ajoute un élément éducatif au temps de l’iPad. L’étui en silicone résistant aux enfants CHINFAI est conçu avec l’alphabet sur les bords et les chiffres au dos pour aider vos enfants à apprendre leurs ABC et 123 tout en regardant leurs dessins animés préférés.

N’importe quel étui est préférable à aucun étui, mais en ce qui concerne les enfants, nous croyons qu’il faut prendre toutes les précautions pour protéger votre précieux iPad, c’est pourquoi nous avons présenté tant d’options robustes. Peu importe le cas dans lequel vous décidez de partir, nous sommes sûrs qu’il y a une option sur notre liste que vous et votre petit aimerez d’une manière ou d’une autre.

