Meilleurs étuis clairs pour Galaxy Note 10 en 2020

Meilleur

Coques transparentes pour Galaxy Note 10

Android Central

2020

Il existe de très nombreux styles de cas, mais mon préféré a toujours été les cas clairs. Ces cas tentent de trouver un équilibre entre la sécurité et la mise en scène, entre l’invisibilité et l’intensité, et ils nous permettent de montrer nos jolis nouveaux téléphones tout en les protégeant des glissements et des rayures. Les cas clairs sont devenus plus difficiles et plus audacieux au cours des dernières années, et c’est une excellente nouvelle si vous voulez montrer au monde cette prismatique Aura Glow Note 10.

Choix du personnel

La série Liquid Crystal de Spigen est le cas vers lequel je me tourne le plus souvent avec mes magnifiques téléphones Galaxy, car il est facile à insérer, dure longtemps sans jaunir et offre une adhérence parfaite sans être un aimant à poussière.

11 $ chez Amazon

La combinaison d’un dos en polycarbonate dur avec un pare-chocs en TPU robuste vous donne un étui transparent qui peut prendre un coup sans casser le verre qu’il présente. Il existe également une option Camo amusante qui masque mieux les taches, les éraflures et autres imperfections.

13 $ chez Amazon

Disponible en trois couleurs – y compris un or rose assez décent qui devrait bien fonctionner avec les Pink and Red Note 10 – ce boîtier translucide a été testé contre les chutes jusqu’à 2 mètres, avec des coussins amortisseurs rouges vifs dans les coins.

15 $ sur Amazon

La série Unicorn Beetle de Supcase a parcouru un long chemin depuis que je l’ai basculé sur mon Moto X d’origine, et la couleur bicolore sur le pare-chocs est subtile mais aide les couleurs du téléphone lui-même à apparaître. Les boutons affleurants gardent les choses élégantes mais toujours facilement utilisables.

13 $ chez Amazon

Anccer est plus connu pour ses étuis rigides de couleur bonbon, mais ils savent également appliquer cette technique mince à un étui transparent et flexible qui est facile à appliquer et s’adapte parfaitement à l’écran bordé et aux coins arrondis du Note 10.

4 $ sur Amazon

Les étuis de béquille ont tendance à être gros, encombrants et un peu moches, mais cet étui de béquille d’ESR n’est rien de tout cela. Un étui transparent en TPU transparent avec une large béquille argentée qui ne tombera pas à plat à chaque bosse, cet étui est prêt pour un film en vol.

19 $ chez Amazon

Le rose du Note 10 n’est peut-être pas tout à fait rose sakura (fleur de cerisier), mais avec ces étuis fleuris de Flocute, votre Note 10 peut être en pleine floraison toute l’année. Il devrait également bien correspondre aux modèles Aura Glow, White et Red.

9 $ chez Amazon

Les étuis d’Otterbox ont tendance à être un peu exagérés, mais si la vie de votre téléphone a tendance à être un champ de bataille, cela pourrait être un bon cas clair pour vous. Il est également disponible en clair, mais vraiment, pourquoi voudriez-vous cela quand vous pouvez obtenir des paillettes?!

40 $ chez Amazon

Vous voulez montrer ce joli rose, rouge ou Aura Glow en arrière, mais avez tendance à être dur avec vos téléphones? i-Blason vous a couvert avec la série Ares, un étui transparent robuste avec un dos transparent et un cadre avant pour protéger davantage votre écran.

18 $ chez Amazon

Les étuis clairs ne sont pas tous des fleurs délicates

Le marché des étuis transparents est largement ouvert – en particulier pour un téléphone avec un dos aussi éblouissant que l’Aura Glow Note 10 – et il n’est donc pas surprenant qu’il existe de nombreux étuis transparents robustes disponibles dès le premier jour. Si vous avez tendance à être un peu plus doux avec votre téléphone, alors mon préféré périnéal, le cristal liquide Spigen devrait être à votre portée, bien que je recommande de dépenser quelques dollars supplémentaires pour obtenir la variante Glitter obscurcissant les taches.

Si vous préférez un boîtier transparent plus costaud, le Ghostek Covert3 a beaucoup de potentiel, en particulier avec la façon dont ces coussins rouges apparaîtront avec les Red ou Pink Note 10. Présenter votre Note 10 en toute sécurité est facile à faire sans vous ruiner, alors pourquoi n’auriez-vous pas un étui clair pour afficher ce design Samsugn pour que tout le monde le voit?

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.