Meilleurs étuis clairs pour Galaxy S20 Plus en 2020

Coques transparentes pour Galaxy S20 Plus

2020

Samsung a fait une autre beauté avec le Galaxy S20 +, donc je comprends ne pas vouloir cacher sa splendeur à l’intérieur d’un réservoir encombrant et épais d’un étui. Cela dit, c’est aussi un téléphone très cher qui est complètement enveloppé dans du verre, alors s’il vous plaît, s’il vous plaît, protégez votre bijou de téléphone avec un étui transparent. Il n’y a aucune raison de ne pas le faire quand ils sont aussi beaux!

Choix du personnel

Le point de vue de la caséologie sur le boîtier en TPU transparent classique ajoute une sculpture subtile pour les coussins d’air dans les coins et est remarquablement adhérent même sans texturation. Les micropoints à l’intérieur aident également à prévenir les taches.

11 $ chez Amazon

Tech21 fabrique l’étui PureClear avec des matériaux durables à base de plantes, tout en le rendant durable et résistant aux chutes. Il dispose également d’un BioShield qui est censé garder votre téléphone propre et sans germes.

40 $ chez Amazon

ESR intègre des coussins d’air étanches dans les coins d’un boîtier qui tente de faire la distinction entre un boîtier transparent robuste et un boîtier transparent minimal. L’Air Armor est robuste, mais il garde un profil mince.

11 $ chez Amazon

Le pare-chocs de MoKo est plus visible que l’armure aérienne d’ESR, avec des coussins d’air beaucoup plus importants. Il est également disponible dans plus de couleurs, comme un pare-chocs bleu et un design en dentelle plus délicat.

9 $ chez Amazon

Le Liquid Crystal régulier est un boîtier parfaitement fin, mais je me réfère à la variante Glitter pour plusieurs raisons. Les paillettes aident à obscurcir les éraflures, les taches et les rayures, et ajoutent un peu de glamour sans aller complètement Lisa Frank.

12 $ chez Amazon

Il s’agit d’une offre unique, mais que j’ai beaucoup appréciée dans le passé. Scooch fait l’une des poignées de téléphone les plus uniques, et il se double également de la béquille la plus robuste sur un boîtier transparent intégré.

50 $ sur Amazon

Ringke est surtout connu pour ses boîtiers clairs et plus robustes, mais le Ringke Air est mince, adhérent et semble assez bon sur le S20 +. L’Air dispose également de deux points d’ancrage pour les longes et les dragonnes, si vous êtes dedans.

8 $ chez Amazon

La ligne Unicorn Beetle de Supcase tente depuis des années de marier la beauté du téléphone avec la protection robuste de ses étuis. Le style UB le fait assez bien avec le S20 +, et j’aime particulièrement les couvre-boutons ici.

13 $ chez Amazon

Les dos clairs sur un boîtier sont excellents, mais les pare-chocs clairs ont tendance à briser l’esthétique et à ne pas être aussi beaux. C’est pourquoi j’aime les pare-chocs colorés, comme le pare-chocs bleu chromé ici, qui transforment le défaut en style.

17 $ chez Amazon

Étuis clairs et clairement impressionnants

Les étuis clairs ne sont plus toutes des fleurs délicates, mais même des étuis clairs plus fins et plus simples comme le Caseology Solid Crystal Flex offrent une protection suffisante pour l’utilisateur quotidien moyen tout en montrant le style et la couleur du Galaxy S20 + – en particulier ce joli Cloud Blue.

Si vous préférez votre étui transparent un peu plus robuste, le Tech21 Pure Clear est un étui transparent de fabrication substantielle qui peut résister à des chutes jusqu’à 10 pieds et possède un bouclier antimicrobien intégré. Si vous voulez un étui clair qui peut prendre tout ce que la vie vous lance, c’est celui-là.

Besoin de plus d’idées? Découvrez notre meilleur tour d’horizon des coques Galaxy S20 +.

