Meilleurs étuis clairs pour Galaxy S20 Ultra en 2020

Meilleur

Coques transparentes pour Galaxy S20 Ultra

Android Central

2020

Il existe de nombreuses options pour protéger votre téléphone Samsung élégant et nouveau, et si vous êtes un fan du style de conception unique de Samsung, un étui transparent pourrait être la solution idéale. Que vous souhaitiez un étui transparent élégant pour une protection contre les rayures ou un étui transparent robuste pouvant tenir la distance, voici les meilleurs étuis transparents pour le S20 Ultra.

Ne cache pas la beauté

Ce n’est pas parce que le S20 Ultra est grand qu’il ne mérite pas un bon étui clair. Je comprends que je ne souhaite pas ajouter plus de volume en utilisant un modèle mince comme le cristal liquide Spigen, et la protection contre les rayures et l’adhérence ajoutées ici sont toutes nécessaires pour certains d’entre nous dans un cas clair.

À près d’une demi-livre, cependant, le Galaxy S20 Ultra est un téléphone qui peut prendre un sérieux élan s’il tombe, donc un boîtier clair avec une protection robuste contre les chutes comme l’ArmadilloTek CyberRanger pourrait avoir plus de sens. Le matériau absorbant les chocs dans les coins peut réduire l’impact sur le téléphone lors d’une chute plus que les coussins d’air seuls.

Si ces étuis transparents ne vous conviennent pas, il y a toujours notre meilleur ensemble d’étuis S20 Ultra.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.