Meilleurs étuis de batterie pour iPhone 11 Pro Max en 2020

Les boîtiers de batterie ne sont pas limités à un groupe spécifique de personnes. Si jamais vous avez besoin de transporter un chargeur avec vous lorsque vous quittez votre maison, un boîtier de batterie peut vous être utile. Nous avons compilé une liste de nos étuis de batterie préférés pour l’iPhone 11 Pro Max. Cependant, nous en avons un qui brille plus que tout autre. Le BX11 Pro Max d’Alpatronix est littéralement le tout! Si vous recherchez une grande autonomie, une protection de tous les côtés, une charge sans fil et une compatibilité CarPlay, c’est le cas pour vérifier toutes vos boîtes.

Meilleur dans l’ensemble: BX11 Pro Max par Alpatronix

Source: Alpatronix

C’est le meilleur produit global mais aussi la meilleure offre globale. Pour le prix de cet étui, vous obtiendrez un étui de batterie impressionnant, un protecteur d’écran en verre trempé et une garantie au cas où vous n’aimeriez pas tout à ce sujet.

Les capacités exposées sont exceptionnelles. Il est capable de tout ce que le boîtier Apple est sans le prix élevé. Que vous utilisiez le chargement sans fil Qi, CarPlay ou même le protecteur d’écran, vous n’allez pas payer de supplément.

Avec toutes les capacités et fonctionnalités de ce boîtier, il était difficile de trouver des attributs négatifs. Cependant, il ne peut pas y avoir de liste des avantages et des inconvénients sans au moins un inconvénient. Si nous devions en choisir un, ce serait que le téléphone ne soit disponible qu’en noir. Cela étant dit, cela vous permet de le personnaliser vous-même avec des autocollants cool ou de profiter de la simplicité de la noirceur.

Avantages:

Capacité de la batterie 5000mAh

Compatible avec la charge sans fil Qi

Compatible avec CarPlay

Installation facile

Protection complète avec protecteur d’écran inclus

Meilleur dans l’ensemble

BX11 Pro Max par Alpatronix

Le paquet entier

Le meilleur était encore à venir … et le voici!

Meilleur rapport qualité / prix: boîtier de batterie rechargeable Smiphee

Source: Amazon

Ce cas n’est pas seulement là pour vous apporter plus d’heures de temps sur les réseaux sociaux; l’étui Smiphee protégera également tous les côtés et l’arrière de votre appareil. Cependant, avec un équivalent de 21 heures de lecture vidéo ou 84 heures de lecture audio, c’est déjà un gadget de support génial.

Vous ne perdez aucune capacité avec ce boîtier; cela ne fera qu’ajouter des heures de divertissement apparemment sans fin. Il est compatible avec tous les écouteurs et AirPod d’origine et les câbles de charge.

Le seul problème avec ce boîtier est qu’il ne prend pas en charge le chargement sans fil ou le chargement de voiture. Cependant, vous pouvez utiliser vos chargeurs sans fil sur votre téléphone et charger le boîtier séparément si vous le souhaitez. De plus, avec cet étui, vous ne devriez plus avoir besoin de votre chargeur de voiture. Plus besoin de recharger votre téléphone à chaque occasion.

Avantages:

Protection sur les côtés et le dos

Installation facile

Excellentes critiques

Capacité de la batterie 5000mAh

Fonctionne avec les câbles Apple

Les inconvénients:

Pas de charge sans fil

Ne prend pas en charge les chargeurs de voiture ou les chargeurs haute tension

Non compatible avec CarPlay

Option une couleur: noir

Meilleure valeur

Boîtier de batterie rechargeable Smiphee

Le paquet entier

Avec le double de la batterie, vous pouvez doubler le plaisir sans doubler le coût!

Meilleure option légère: boîtier de batterie Lonlif

Source: Amazon

Avec ce genre de critiques, vous savez que c’est un bon cas et fiable. À seulement 6,2 onces, c’est le cas le plus léger que nous ayons sur cette liste. Cependant, son poids n’empêche pas la double application de la protection de votre téléphone, mais l’ajout de puissance supplémentaire lorsque vous en avez besoin. Cet étui a même une face avant pour protéger l’écran dans une certaine mesure.

Il est annoncé pour ajouter 20 heures de lecture vidéo supplémentaires ou 71 heures de lecture audio. Donc, même s’il ne contient pas toutes les cloches et les sifflets de certains des autres cas sur notre liste, il vous fournira du temps de qualité supplémentaire sur votre appareil.

Avantages:

5000mAh

Protection pour les côtés arrière et avant surélevé pour protéger l’écran

Installation facile

Poids léger

Les inconvénients:

CarPlay n’est pas compatible

Les chargeurs de voiture ne sont pas pris en charge

Option une couleur: noir

Meilleure option légère

Boîtier de batterie Lonlif

Champion léger

Flotte comme un papillon … tu connais le reste. C’est le cas parfait pour ceux qui ne veulent pas savoir qu’il est là.

Meilleure alternative: Apple Smart Battery Case

Source: iMore

Si vous êtes un fan inconditionnel d’Apple, ce n’était probablement pas votre choix alternatif, et nous comprenons parfaitement cela. Les produits Apple sont élégants, explicitement conçus les uns pour les autres et tout simplement géniaux tout autour. Cependant, cela ne va pas sans le coût d’un produit Apple. Ce boîtier de batterie fonctionnera sans aucun doute avec toutes les fonctionnalités de votre téléphone, et il annonce une autonomie de batterie 50% plus longue.

Apple a également incorporé des fonctionnalités assez intéressantes. Le pourcentage de batterie de votre boîtier apparaîtra sur votre écran de verrouillage et dans le centre de notification afin que vous ne soyez jamais pris au dépourvu. Apple veut toujours impressionner.

Avantages:

Trois options de couleurs: noir, rose et blanc

Charge compatible Qi

Compatible avec CarPlay

Compatible avec le chargeur de voiture

Affiche l’état de la batterie du boîtier sur l’écran de votre téléphone

Les inconvénients:

Coût

Seulement 50% d’autonomie supplémentaire

Meilleure alternative

Apple Smart Battery Case

Jus de pomme!

Nous ne pouvons pas nier la beauté et la simplicité de l’utilisation d’un produit Apple.

Meilleures options de couleur: boîtier de batterie Moonmini

Source: Moonmini

Quelle bouffée d’air frais. C’est peut-être juste nous, mais pouvoir avoir un look esthétique avec nos appareils est une caractéristique importante, et Moonmini a tout couvert dans ce département. Ses boîtiers varient de 5000mAh à 6000mAh, il ne manque donc pas d’autonomie supplémentaire.

Bien qu’il y ait tellement plus d’options de couleur et d’ajouter plus de personnalité à votre appareil que les autres options de cette liste, Moonmini ne se vante d’aucune autre fonctionnalité. La capacité de la batterie est à la hauteur des autres options, tout comme la protection normale du pare-chocs. Cependant, avec ces cas, vous pouvez également avoir tendance à les protéger davantage.

Avantages:

Options de couleurs

Capacité de la batterie 5000-6000mAh

Protecteur sur les côtés et le dos

Les inconvénients:

Pas de charge sans fil

Pas d’autres fonctionnalités

Meilleures options de couleur:

Moonmini Battery Case

Colorie-moi impressionné

Si ce qui vous intéresse le plus à l’extérieur en ce qui concerne les étuis de téléphone, c’est probablement une option parfaite.

Meilleure polyvalence: étui de protection de Pelican

Source: Amazon

C’est peut-être l’un des cas les plus cool et les plus polyvalents que nous ayons vus. Cet étui ne protégera pas seulement votre téléphone autant qu’un étui robuste, mais il le chargera également, le montera ou fera toutes ces choses simultanément. Il existe différentes options pour ce que vous montez à l’arrière de ce boîtier.

La batterie est amovible, vous n’avez donc pas toujours besoin de la transporter si vous voulez quelque chose de plus élégant. Cet étui annonce des frais supplémentaires de 40 à 50% et ne chargera votre téléphone que sans fil.

Avantages:

Protection avec les normes militaires de test de chute

Charge compatible Qi

N’utilise pas le port Lightning

Compatible avec tout ce que votre téléphone est capable de faire

Batterie amovible

Port USB pour charger tout autre appareil

Les inconvénients:

Une seule option de couleur: noir

Meilleure polyvalence

Housse de protection Pelican

Polyvalence pendant des jours

Si vous n’obtenez pas de boîtier de batterie, parce que vous ne voulez pas de volume supplémentaire, ce cas peut être la réponse.

Conclusion

Un boîtier de batterie nécessite beaucoup plus que quelques heures supplémentaires de temps de téléphone. Vous en avez besoin pour être pratique pour votre appareil, élégant, protecteur et fiable. Plus que tout, vous avez besoin que ce qui est annoncé soit vrai. C’est pourquoi le BX11 Pro Max d’Alpatronix est la meilleure option pour votre iPhone 11 Pro Max. Non seulement il a tout ce que vous pourriez souhaiter, mais il est également soutenu par de nombreuses critiques excellentes et une équipe de support client fière de sa satisfaction.

En ce qui concerne nos téléphones, nous ne pouvons pas jouer. Ils sont probablement l’un des éléments technologiques essentiels de nos vies, et c’est pourquoi vous ne devriez rien accepter de moins que le meilleur.

