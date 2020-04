Meilleurs étuis de stylet Moto G en 2020

Meilleur

Le stylet Moto G est arrivé sur le pas de la porte, et vous voudrez probablement profiter de tout ce que ce nouveau téléphone a à offrir, en particulier avec le stylet inclus. Cependant, vous ne voulez pas courir le risque d’une catastrophe potentielle, vous laissant faire remplacer votre G Stylus. Voici les meilleurs étuis que vous pouvez obtenir pour le nouveau G Stylus!

L’UAG Scout est une excellente option pour ceux qui veulent un boîtier robuste à la fois protecteur et léger. UAG déclare que cela répond aux normes militaires MIL-STD 810 de test de chute, et il arbore une poignée TPU antidérapante avec une coque arrière en polycarbonate.

30 $ chez Amazon

20 $ chez Best Buy

C’est une chose d’avoir un étui qui est mince et protège votre téléphone, mais vous devez quand même sortir et obtenir un protecteur d’écran. Ce n’est pas le cas avec le Grippy Case de Gesma; vous obtiendrez à la fois l’étui et deux protecteurs d’écran en verre trempé. Cela vous donnera une protection à 360 degrés tout en gardant votre nouveau stylet G élégant.

9 $ chez Amazon

Si vous recherchez un étui de base avec des volants, l’étui flexible en TPU Starhemei est parfait pour le G Stylus. Cet étui est livré avec sept modèles différents, bien que l’étui lui-même soit clair, vous permettant de montrer votre nouveau téléphone. En ce qui concerne la protection, vous obtiendrez l’absorption des chocs du matériau TPU, mais les quatre coins ont été renforcés.

7 $ chez Amazon

Si vous êtes quelqu’un qui laisse tomber son téléphone régulièrement, il est probable que vous n’ayez pas encore trouvé le bon boîtier. Ces problèmes pourraient facilement être résolus avec le CoverON FlexGuard. Cet étui en TPU offre une “sensation de caoutchouc collant” pour aider à améliorer l’adhérence. Il y a également des bords surélevés autour de l’écran et du système de caméra arrière pour se protéger contre d’autres rayures aléatoires.

8 $ chez Amazon

8 $ chez Walmart

En ce qui concerne le G Stylus, il y a de fortes chances que vous souhaitiez un étui aussi polyvalent que le nouveau téléphone lui-même. Simicoo vise à répondre à cet appel avec son Flip Wallet grâce aux emplacements pour cartes et à la poche pour les espèces ou les reçus. Vous pouvez également retourner le rabat avant et utiliser le portefeuille comme béquille.

11 $ chez Amazon

Où est le plaisir de cacher un nouveau téléphone derrière un étui (sauf s’il a un design cool)? Vous ne voulez sûrement pas avoir un téléphone nu, alors achetez quelque chose comme l’étui transparent PULEN. Cet étui est ultra-mince, est complètement transparent et arbore des coins renforcés pour accompagner les bords relevés de l’écran et de la caméra.

8 $ chez Amazon

Ce boîtier ultraléger d’UAG garantit que vous avez toujours accès à tous vos boutons, répond aux normes militaires de test de chute et a une conception translucide. L’aspect le plus unique de l’UAG Plyo est peut-être la conception en nid d’abeille aux quatre coins pour aider à amortir l’impact d’une chute. Mieux encore, le boîtier n’est pas trop épais, vous pouvez donc recharger votre nouveau téléphone sans fil.

40 $ chez Amazon

30 $ chez Best Buy

Armor Defender de MAIKEZI offre la protection que vous attendez lorsque le mot “Defender” est dans le titre. Cet étui en deux parties présente un intérieur en TPU doux et une plaque arrière en polycarbonate dur, avec un design hibou amusant. Vous obtiendrez des découpes précises pour tous vos ports, y compris le scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière.

8 $ chez Amazon

Bien qu’il ressemble à une bête glissante d’un étui sur les photos, l’étui Ranyi Design Armor a en fait une texture mate sur les bords et le dos. Cela vise à vous donner une adhérence supplémentaire lors de l’utilisation de votre G Stylus, afin que votre téléphone reste dans votre main et ne se retrouve pas au sol. Les quatre coins ont été renforcés, tout en offrant un design ajusté.

9 $ chez Amazon

Si nous devions choisir un seul grand étui pour obtenir le G Stylus, ce serait l’étui UAG Scout. Cet étui est léger, mais robuste et arbore une protection contre les chutes MIL-STD tout en fonctionnant avec de nombreux chargeurs sans fil et en offrant un accès facile au scanner d’empreintes digitales et aux ports. De plus, les bords de l’étui sont caoutchoutés pour améliorer l’adhérence de votre G Stylus afin qu’il reste entre vos mains et aide à l’absorption des chocs.

Ensuite, il y a l’étui Gesma Grippy pour le stylet G qui est mince, léger et robuste tout en vous offrant tout ce que vous recherchez dans un étui. De plus, il y a l’avantage supplémentaire d’avoir deux protecteurs d’écran en verre trempé inclus, de sorte que vous n’aurez pas à faire un autre achat. Avoir une protection à 360 degrés sans transformer votre nouveau smartphone en brique est quelque chose de génial et ne peut pas être sous-estimé.

