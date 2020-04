Meilleurs étuis de voyage pour Fitbit Charge 3 et 4 en 2020

Meilleur

Étuis de voyage pour Fitbit Charge 3 et 4

iMore

2020

Si vous aimez votre Fitbit Charge 3 ou envisagez de vous procurer un Fitbit Charge 4, vous voudrez l’avoir avec vous partout où vous allez, et si vous voyagez beaucoup, cela signifie apporter non seulement le Fitbit lui-même mais aussi son chargeur et toutes les bandes supplémentaires que vous voudrez peut-être utiliser. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un étui de voyage pour garder votre Fitbit et tous ses accessoires en sécurité et ensemble.

Personnel préféré

Cet étui de voyage a un extérieur résistant à l’eau pour se protéger contre les éléments et une disposition intérieure simple avec une pochette en filet sur un côté et une sangle élastique pour contenir des articles plus grands. Il est livré avec une garantie de trois ans.

15 $ chez Walmart

15 $ sur Amazon

Malgré son nom, cet étui de voyage n’est pas exactement à nu. Assez petit pour tenir dans vos bagages, mais assez grand pour transporter non seulement votre Fitbit et son chargeur, mais aussi votre téléphone, vos écouteurs, et plus encore, avec des poches extensibles pour s’adapter à une variété d’accessoires et de nécessités. La coque en plastique moulé garde tout en sécurité pour ces longs voyages.

8 $ chez Amazon

Le petit étui de voyage de CaseSack a suffisamment de place pour votre Fitbit Charge, ainsi que quelques autres petits accessoires comme des écouteurs ou un chargeur et un câble iPhone supplémentaires. Il est également disponible dans une variété de couleurs, y compris le bleu ciel, l’orange et l’or rose.

À partir de 11 $ sur Amazon

Il s’agit d’un bel organisateur enroulable de ProCase qui vous permet de transporter votre Fitbit et tout autre petit appareil électronique dont vous pourriez avoir besoin, des écouteurs aux câbles. Il vient dans une variété de couleurs, y compris le noir, le bleu sarcelle et le rouge.

12 $ chez Amazon

32 $ sur eBay

Bien qu’il soit conçu pour être utilisé comme accessoire des différents sacs de Peak Design, le Tech Pouch est en fait un produit assez utile en soi. Il présente un design résistant aux intempéries, une sensation premium et une multitude de poches extensibles, avec suffisamment d’espace pour tous les petits accessoires dont vous avez besoin.

48 $ chez Amazon

48 $ chez B&H Photo

L’étui GLCON présente un extérieur en tissu doux enroulé autour d’une coque dure pour protéger ce que vous placez à l’intérieur. Il y a assez de place pour votre Fitbit Charge, des bandes supplémentaires et d’autres accessoires importants, ou vous pouvez garder votre Fitbit dans la pochette en filet de l’étui et votre téléphone ou d’autres appareils de taille similaire dans le compartiment principal si vous le souhaitez.

8 $ chez Amazon

Des compagnons de voyage

Un étui de voyage est un excellent accessoire pour avoir n’importe quels petits objets dont vous avez besoin pour y rentrer. Si je recevais un étui de voyage pour mon Fitbit Charge 3, Charge 4 ou d’autres petits appareils électroniques, j’irais avec l’étui USA Gear Smart Watch Case. Il est peu coûteux, durable et dispose de suffisamment d’espace pour contenir non seulement votre Fitbit, mais aussi d’autres petits accessoires. C’est assez basique, mais ce n’est pas une mauvaise chose dans ce cas.

Si vous voulez en transporter plus ou si vous voulez quelque chose avec une sensation plus premium, je recommanderais la pochette Tech Peak Design. Il est facile à transporter et à fourrer dans un sac, se comprime bien et est parfait pour transporter tous vos accessoires électroniques essentiels, des chargeurs aux câbles supplémentaires en passant par les Fitbits. Il a même une poche sur un côté avec un trou dans lequel vous pouvez serpenter un câble de charge, vous permettant de charger votre téléphone dans cette poche en utilisant une batterie portable dans un autre compartiment. Le Tech Pouch résiste également aux intempéries grâce à son extérieur tactile mais doux.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.