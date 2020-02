Meilleurs étuis de voyage pour Polaroid Pop en 2020

Meilleur

Housses de voyage pour Polaroid Pop

iMore

2020

L’appareil photo Polaroid Pop est l’un des moyens les plus cool de prendre des photos avec votre famille et vos amis, et comme avec la plupart des gadgets, vous voulez trouver un bon moyen de le protéger et de le transporter lorsque vous êtes en déplacement. Il y a beaucoup d’options à choisir, nous avons donc compilé une bonne liste pour vous aider à démarrer.

Personnel préféré

Quand je fais des achats d’accessoires, j’aime commencer à la source. Habituellement, les gens qui fabriquent le produit mettent également des accessoires haut de gamme. L’étui EVA de Polaroid est un compagnon durable et élégant pour votre appareil photo Pop. La conception épouse votre appareil photo tandis que la doublure intérieure en feutre doux empêche les rayures sur l’objectif et l’écran LCD. L’EVA se décompresse sur trois côtés pour que vous puissiez accéder rapidement à votre Pop, et il est disponible en cinq couleurs vives.

20 $ chez Amazon

Si vous avez besoin d’un étui plus grand pour vos voyages, l’étui rigide LTGEM EVA coche toutes les bonnes cases. Cet étui est résistant à l’eau et assez grand pour garder votre appareil photo, un chargeur portable, du film et tous vos câbles hors de danger. La poignée de transport glisse sur votre poignet si nécessaire ou se verrouille sur un sac à dos avec un mousqueton. Le LTGEM EVA est un étui résistant qui résistera à vos aventures mais pas si grand que vous ne pouvez pas l’emporter avec vous lors d’une sortie photo.

15 $ sur Amazon

Ce gars de Polaroid est un étui plus souple pour ceux qui n’ont pas besoin de la protection hardcore d’un étui rigide ou ceux qui veulent garder le poids. Le Polaroid Soft Camera Case a une poche intégrée pour le papier photo et d’autres petits accessoires. Ma caractéristique préférée: une longue sangle de transport épaisse qui se glisse sur votre épaule. Super design! Cet étui souple est disponible en cinq couleurs tamisées.

20 $ chez Amazon

La chose la plus cool à propos de l’étui de protection Fintie est que vous n’avez pas besoin de retirer l’appareil photo de l’étui pour prendre des photos. Il y a des découpes précises à l’avant et à l’arrière du boîtier, juste à l’emplacement de l’objectif et de l’écran, de sorte que vous pouvez simplement viser et photographier, garantissant que vous ne manquerez plus jamais la photo parfaite. Le Fintie est disponible en rose ou bleu-vert à motifs, et le design en cuir végétal est résistant à l’eau.

15 $ sur Amazon

Cet étui de DURAGADGET est parfait pour les moments où vous devez transporter beaucoup d’autres choses avec votre appareil photo Pop. Il possède de nombreuses poches pour tous vos accessoires et autres appareils, et il peut même contenir un autre appareil photo instantané. Les poches sont personnalisables et mobiles, grâce aux attaches auto-agrippantes, pour que vous puissiez ranger exactement ce dont vous avez besoin à l’intérieur. Il est disponible en trois couleurs: noir, rouge et bleu, et il est super abordable.

25 $ chez Amazon

Le sac pour appareil photo Polaroid Originals Box est un fourre-tout grand mais léger. Il y a une poche intérieure à rabat zippée pour les cartes mémoire, les câbles et autres accessoires dont vous avez besoin pour rester en sécurité. Une poche arrière est juste assez grande pour stocker des photos imprimées ou votre smartphone. Les fermetures velcro gardent le rabat bien fermé et une longue sangle est incluse pour transporter le sac par-dessus votre épaule.

37 $ chez Amazon

Le DURAGADGET Brown Satchel est un étui vintage d’aspect cuir. Orné de cuir marron foncé, cet étui est tout aussi fonctionnel que magnifique. Les poches latérales vous offrent de l’espace pour votre smartphone ou vos accessoires, et le grand espace intérieur câline votre appareil photo confortablement. Ce cas peut aussi résister à Mère Nature. Il est résistant à l’eau et est facile à nettoyer.

29 $ chez Amazon

Quel cas vous convient le mieux?

Prendre des photos avec un Polaroid Pop est carrément amusant! Et aussi durable que le Pop, il a besoin d’un peu de protection contre les chocs, les coups et les intempéries lorsqu’il vous accompagne dans vos voyages. Mon cas préféré pour les excursions d’une journée est le Polaroid EVA. De conception rigide, le boîtier en EVA offre une protection ultime tout en restant léger. Il est également disponible en cinq couleurs amusantes, de sorte que vous pouvez associer l’étui à votre tenue ou à votre appareil photo.

Lorsque vous devez emporter plus que votre Pop pour la balade, consultez l’étui rigide LTGEM EVA. C’est un ajustement parfait pour ceux qui emportent un chargeur portable, des câbles et un film supplémentaire avec eux à chaque sortie.

Et si vous avez besoin d’encore plus d’espace, l’étui de transport DURAGADGET EVA est là pour vous. Rangez tout et n’importe quoi à l’intérieur, y compris votre téléphone, votre chargeur et votre passeport.

