Meilleurs étuis en cuir pour Galaxy S20 en 2020

Meilleur

Étuis en cuir pour Galaxy S20

Android Central

2020

Le Galaxy S20 ordinaire n’est peut-être pas l’appareil le plus cher ou le plus impressionnant sur le plan technique de la famille S20, mais il se démarque toujours comme un phare digne de ce nom qui fait bien les choses. Il a un processeur ultra-rapide, un affichage à 120 Hz, des caméras capables – la liste est longue. Un étui en cuir est un excellent moyen d’ajouter une couche supplémentaire de sophistication et de classe au téléphone, et ce sont les meilleurs que nous ayons trouvés pour le Galaxy S20.

Choix du personnel

Il y a une raison pour laquelle c’est le cas le plus cher de toute la liste. C’est le seul étui en cuir fabriqué par Samsung, ce qui signifie que vous pouvez être assuré qu’il s’adaptera au S20 comme un gant. L’extérieur de l’étui est en cuir véritable, tandis que l’intérieur est doté d’une doublure en microfibre pour garder votre téléphone agréable et sûr. Il est disponible dans une tonne de couleurs (noir, bleu, marron, rouge, blanc et gris) et dispose de boutons en aluminium pour compléter l’expérience premium.

50 $ chez Samsung

Fabriqué à la main au Royaume-Uni, Snakehive fabrique continuellement certains des meilleurs étuis en cuir du marché. Cette tradition se perpétue jusqu’au Galaxy S20, avec l’étui de style portefeuille de Snakehive toujours aussi génial. Disponible dans une myriade de couleurs, Snakehive vous offre du cuir Nubuck européen, une protection complète pour votre téléphone et des emplacements pour jusqu’à trois cartes de crédit. Le boîtier vieillit également magnifiquement plus vous l’utilisez.

38 $ sur Amazon

Une couleur est bonne, mais deux sont meilleures. L’étui en cuir de KEZiHOME est offert dans cette fantastique finition bicolore, combinant du cuir noir et marron pour un design globalement magnifique. Le cuir utilisé ici est légitime, sans oublier que l’étui offre également une tonne de fonctionnalités. Vous pouvez l’utiliser comme béquille, il existe une technologie de blocage RFID et vous pouvez contenir jusqu’à trois cartes de crédit ainsi que de l’argent liquide. Si vous nous demandez, c’est un paquet solide.

28 $ chez Amazon

Si vous voulez un étui en cuir qui se démarque le plus, c’est celui de Venoro. Il s’agit de cuir PU, mais l’attention portée aux détails lui donne une apparence et une sensation réelles. L’étui offre une protection suffisante pour le S20, et il y a un rabat à l’arrière qui s’ouvre pour révéler le stockage des cartes de crédit ou de débit. Nous aimons également que le rabat puisse être utilisé comme béquille, sans parler des trois couleurs qui s’offrent à vous – noir, marron et rose.

À partir de 13 $ sur Amazon

C’est impressionnant de voir à quel point le faux cuir est devenu bon au fil des ans, mais si vous recherchez la vraie affaire, cet étui d’Olixar est ce que vous voulez. Il est fait de cuir véritable de première qualité, donnant à l’étui une apparence et une sensation en main qui sont tellement bonnes. Vous trouverez trois emplacements pour stocker les cartes de crédit, l’étui peut servir de béquille pour une utilisation mains libres et il est livré avec une garantie de deux ans. Le plus gros inconvénient est qu’il n’est disponible qu’en noir.

25 $ chez Amazon

Les étuis en cuir et en portefeuille vont de pair, et si vous aimez utiliser votre étui pour stocker autant de choses que possible, vous voudrez jeter un œil à l’étui en cuir FYY. Disponible en noir et or rose, cet étui comporte des fentes pour trois cartes de crédit ainsi qu’une poche pour les billets ou l’argent. Il regroupe tout cela dans un format relativement mince tout en étant capable de servir de béquille et de donner à votre S20 une protection complète sous tous les angles.

À partir de 12 $ sur Amazon

À lui seul, le cuir est un matériau fantastique pour les étuis de téléphone que nous sommes heureux de recommander. Lorsque vous prenez du cuir PU et ajoutez un magnifique motif floral, les choses s’améliorent. C’est ce que vous obtenez avec cet étui qui est disponible dans un motif Spring Blue et Vintage Rose Indigo. En plus de son superbe design, l’étui possède également une solide fermeture magnétique, des poches pour cartes et billets et une protection généreuse contre une utilisation quotidienne.

10 $ chez Amazon

En parlant de designs saisissants, un autre étui en cuir qui mérite votre attention vient du Journal de Mavis. Le motif complexe en relief sur le cuir PU est magnifique, donnant à l’ensemble du boîtier une esthétique très unique. Vous y trouverez également de nombreuses fonctionnalités, telles que le stockage de jusqu’à trois cartes de crédit, une poche pour l’argent liquide et une fonction de béquille. Si vous êtes un connaisseur connu, vous apprécierez la dragonne incluse.

10 $ chez Amazon

Si vous voulez un étui en cuir qui peut tout faire, nous avons quelque chose qui pourrait être un ajustement parfait. OCASE, cette option en cuir PU a un fermoir magnétique solide, des découpes précises pour le S20, et peut stocker jusqu’à trois cartes avec une poche pour l’argent liquide. Un boîtier intérieur en TPU garantit que votre téléphone est aussi sûr que possible, avec des coins surélevés aidant à protéger le magnifique écran 120 Hz. Ajouter du glaçage au gâteau sont les cinq couleurs incroyables disponibles.

19 $ chez Amazon

Le cuir est le meilleur ami du Galaxy S20

Nous sommes heureux de recommander l’un des étuis de cette liste, y compris certains sur d’autres listes si vous trouvez que le cuir n’est pas ce que vous recherchez. Cependant, si nous ne devions en choisir qu’un, notre premier choix serait la housse en cuir Samsung. Le cuir est authentique, vous obtenez une doublure en microfibre pour amortir votre S20 à tout moment, et les boutons en aluminium sont la cerise sur le gâteau. De plus, ces options de couleur sont autre chose 😍.

Si vous préférez avoir quelque chose avec un design folio / portefeuille, un autre choix solide est le portefeuille en cuir véritable Snakehive. Snakehive est l’un des meilleurs du secteur en ce qui concerne les étuis en cuir, offrant une qualité inégalée, des couleurs magnifiques et des tonnes de fonctionnalités.

Alternativement, si cela ne vous dérange pas d’opter pour le faux cuir et que vous voulez quelque chose avec une apparence inoubliable, l’étui en cuir PU de la 32e série florale a facilement l’un des meilleurs designs de tous les étuis en cuir Galaxy S20 sur le marché.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.