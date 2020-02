Meilleurs étuis en cuir pour Galaxy S20 Plus en 2020

Meilleur

Étuis en cuir pour Galaxy S20 Plus

Android Central

2020

Dans le monde en constante croissance des produits phares Android, l’un des plus remarquables en ce moment est le Galaxy S20 +. Il s’agit d’un téléphone doté d’un écran de 120 Hz, d’un processeur Snapdragon 865 et d’une impressionnante gamme de caméras arrière. Tout cela pour dire que c’est un sacré bon téléphone. Cependant, sans le bon étui, il est susceptible de subir de graves dommages. Un étui en cuir garantira que cela ne se produira pas, tout en donnant à votre S20 + une touche d’élégance.

Choix du personnel

Samsung ne fait qu’un seul étui en cuir pour le S20 +, et heureusement pour nous, c’est sacrément bon. Avant de vous moquer du prix élevé de la housse en cuir, considérez tout ce qu’il apporte à la table. Non seulement il y a du cuir véritable à l’extérieur, mais Samsung a également une doublure en microfibre à l’intérieur pour donner à votre S20 + un endroit doux pour appeler à la maison. Les boutons sont en aluminium, il y a six couleurs et c’est l’un des étuis en cuir les moins encombrants.

50 $ chez Samsung

Dès le départ, la série de briques en cuir CYRILL Ciel impressionne par son design épuré et minimaliste. La finition bicolore est accrocheuse sans être dominatrice, avec le dos en cuir synthétique ajoutant une touche d’élégance. Un pare-chocs en TPU protège le S20 + de l’usure quotidienne, ainsi que des chutes occasionnelles. L’étui est même personnalisable, CYRILL comprenant un ensemble supplémentaire de couvre-boutons interchangeables.

À partir de 17 $ chez Amazon

Année après année, Snakehive continue d’impressionner avec ses véritables étuis en cuir Nubuck européen. La société poursuit son héritage avec le Galaxy S20 +, et c’est toujours aussi bon. Le cuir de Snakehive est incroyablement bon et semble meilleur avec l’âge avec le temps. Vous pouvez utiliser l’étui comme béquille, il y a de l’espace pour les cartes de crédit et l’argent liquide et il vous offre une protection à 360 degrés. Ça a l’air génial, non?

38 $ sur Amazon

Il existe une tonne de superbes étuis en cuir pour le Galaxy S20 +, mais l’un des meilleurs est l’étui portefeuille magnétique détachable de FYY. À lui seul, il s’agit d’un étui de protection qui offre une excellente durabilité avec un dos en cuir PU élégant. Le dos est également magnétique, ce qui lui permet de se fixer à la partie portefeuille incluse qui vous offre des emplacements pour cartes, une poche en argent et une couverture pour l’avant du téléphone.

20 $ chez Amazon

Vous vous sentez un peu intimidé par le cas de FYY? Pas de soucis. Une autre option en cuir que nous recommandons est celle de Venoro. La partie portefeuille de cet étui est fixée en permanence, mais nous aimons la façon dont elle est positionnée à l’arrière du S20 + plutôt qu’à l’avant. Cela permet de garder vos cartes discrètes et de toujours garder l’affichage accessible. Vous bénéficiez également d’une durabilité impressionnante et d’un cuir PU de qualité supérieure.

À partir de 10 $ sur Amazon

Le cuir PU est génial, mais si vous voulez un étui en peau de vache légitime, FYY a encore une fois quelque chose pour vous. Cet étui particulier est fait de cuir véritable, ce qui vous donne un aspect et une sensation de cuir PU qui ne peuvent tout simplement pas correspondre. Il est disponible en deux couleurs (noir et rouge vin), dispose d’une technologie de blocage RFID et peut stocker jusqu’à trois cartes de crédit ainsi que de l’argent en réserve. C’est cher mais vaut chaque centime.

À partir de 26 $ chez Amazon

À l’autre extrémité du spectre, nous avons la housse à rabat en faux cuir Olixar. C’est l’un des étuis les plus abordables de notre liste, et comme vous pouvez vous y attendre, il y parvient en utilisant du cuir PU. Le cuir PU d’Olixar a l’air et se sent très bien, et cet étui vous offre également deux emplacements pour cartes de crédit, une fonction de béquille intégrée et une garantie de deux ans pour couvrir votre achat. Pour le prix, c’est une super offre.

13 $ chez Amazon

De par leur conception, les étuis en cuir ont presque toujours fière allure. Les bruns et noirs naturels souvent trouvés ici sont charmants, mais que faire si vous voulez aller au-delà? Entrez dans l’étui à rabat en cuir PU OCASE. Il s’agit d’un étui portefeuille en cuir disponible en noir, bleu, marron, bordeaux et rouge – qui ont tous l’air fantastique. L’étui vous offre également trois emplacements pour cartes, une poche d’argent, un blocage RFID et une béquille intégrée.

19 $ chez Amazon

L’une des raisons pour lesquelles les étuis en cuir sont si populaires est qu’ils se sentent bien. Une texture de cuir apaisante est beaucoup plus agréable que le verre froid, et c’est quelque chose que DUX DUCIS comprend mieux que quiconque. En plus d’être en cuir véritable, cet étui comporte une couche d’éponge en dessous qui crée une sensation ultra-douce dont nous ne pouvons pas nous lasser. Sérieusement – c’est si bon.

17 $ chez Amazon

Obtenez uniquement le meilleur étui en cuir pour votre Galaxy S20 +

Le Galaxy S20 + est un beau téléphone en soi, mais avec un étui en cuir, vous pouvez le garder en sécurité tout au long de votre utilisation quotidienne sans compromettre son apparence. Dans l’ensemble, nous pensons que l’étui qui le fait le mieux est la housse en cuir Samsung.

Oui, le boîtier officiel de Samsung coûte cher, mais la qualité offerte ici est de premier ordre. Le cuir véritable est assez bon en soi, mais Samsung associe cela à des boutons en aluminium et à une doublure en microfibre. Nous aimons également le peu de volume que le boîtier ajoute au S20 +, ce qui est bien étant donné qu’il s’agit déjà d’un téléphone assez grand.

Si vous préférez les étuis de style portefeuille aux traditionnels, vous ne pouvez pas vous tromper en achetant le portefeuille en cuir véritable Snakehive. C’est l’un des plus beaux cuirs que vous trouverez pour un étui Galaxy S20 +, et en plus, vous obtenez tous les avantages qui viennent avec un étui portefeuille. Vous pouvez l’utiliser pour contenir des cartes de crédit / espèces, le transformer en une béquille pour soutenir votre téléphone et obtenir une protection complète lorsque le couvercle est fermé.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.