Meilleurs étuis en cuir pour Galaxy S20 Ultra en 2020

Meilleur

Étuis en cuir pour Galaxy S20 Ultra

Android Central

2020

Le Galaxy S20 Ultra est un téléphone haut de gamme à presque tous les égards. Il possède un écran AMOLED colossal avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un système de caméra puissant avec des capacités de zoom jusqu’à 100x et un géant de 5000 mAh – pour n’en nommer que quelques-uns des points forts. Si vous voulez rendre votre expérience d’utilisation du téléphone un peu plus agréable, il vaut la peine de prendre un étui en cuir. Non seulement cela assurera la protection du S20 Ultra lors de son utilisation quotidienne, mais cela garantira également qu’il a l’air bien en le faisant.

Choix du personnel

Étant le modèle S20 le plus cher du marché, l’Ultra mérite un étui en cuir tout aussi haut de gamme et haut de gamme. Si vous nous le demandez, l’étui en cuir qui répond à ces normes est la coque en cuir officielle Samsung. Offert en six couleurs magnifiques, cet étui vous offre un cuir véritable qui a l’air incroyable, une doublure en microfibre pour protéger le téléphone et des boutons en aluminium agréables à presser.

50 $ chez Samsung

Si vous aimez le style de l’étui officiel de Samsung mais ne pouvez pas justifier son prix, une alternative solide est la série de briques en cuir CYRILL Ciel. Il conserve le même facteur de forme général, mais remplace le cuir véritable par un synthétique. Bien que cela soit techniquement une dégradation, le matériau synthétique de CYRILL a toujours l’air et se sent fantastique. Les autres points forts sont le pare-chocs en TPU pour une protection accrue et les housses de boutons interchangeables – une belle touche de personnalisation.

À partir de 19 $ chez Amazon

Snakehive est très fier de son travail, et cela se voit avec le portefeuille en cuir véritable de la société pour le Galaxy S20 Ultra. Fabriqué à la main en cuir nubuck européen, c’est l’un des plus beaux étuis en cuir que vous pouvez acheter pour le S20 Ultra. Son prix est fonction de sa qualité, mais ça vaut vraiment le coup. En dehors de l’artisanat, l’étui peut également stocker des cartes de crédit, de l’argent liquide et sert de béquille pour votre téléphone.

38 $ sur Amazon

En ce qui concerne les étuis en cuir qui se démarquent vraiment du reste de la concurrence, vous ne pouvez pas vous tromper avec cette option de Newseego. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un boîtier 2 en 1. Vous pouvez utiliser la partie étui ordinaire seule et protéger votre S20 Ultra de l’usure quotidienne, et lorsque vous le souhaitez, la partie portefeuille se fixe pour vous permettre de ranger les cartes de crédit, l’argent liquide et sert de béquille. Tout est fait de cuir végétalien, avec un prix bas liant l’ensemble.

15 $ sur Amazon

Ce prochain étui en cuir est également un style portefeuille, mais il adopte une approche plus traditionnelle avec le facteur de forme folio. Lorsque le boîtier est fermé, vous obtenez une protection complète à 360 degrés pour votre S20 Ultra. Lorsque vous l’ouvrirez, vous trouverez de la place pour deux cartes et de l’argent liquide. Le boîtier sert également de béquille, ce qui facilite le visionnage des films et autres vidéos en mode mains libres.

10 $ chez Amazon

Une autre excellente option en cuir provient de l’UEEBAI. Le boîtier est 100% fait main, offrant un savoir-faire unique et des coutures précises qui ont l’air fantastiques. Vous trouverez des poches pour cinq cartes de crédit, une fente pour carte d’identité / photo et un endroit pour de l’argent. Il y a une fermeture éclair qui s’ouvre pour révéler un portefeuille miniature, vous offrant encore plus de stockage. Pour arrondir le tout, une dragonne astucieuse est incluse.

12 $ chez Amazon

Si vous pensiez que le cas de l’UEEBAI vous laissait beaucoup de place pour les cartes, attendez simplement de voir ce que Simicoo offre. Avec de la place pour 11 cartes de crédit, trois emplacements pour espèces et une pochette à fermeture éclair, vous pouvez stocker à peu près tout dans ce cas. Nous aimons aussi beaucoup le cuir utilisé, qui a un motif vieilli unique et est disponible dans cette magnifique couleur rouge.

23 $ chez Amazon

Pour ceux d’entre vous qui recherchent quelque chose d’un peu plus simple, vous voudrez peut-être tourner votre attention vers la housse à rabat en similicuir Olixar. Le similicuir utilisé par Olixar est excellent, vous donnant un aspect et une sensation haut de gamme à bas prix. Il est disponible en noir et marron, peut stocker jusqu’à deux cartes, a une fonction de support intégré et est livré avec une garantie de deux ans.

13 $ chez Amazon

Les étuis en cuir ont tendance à être un peu plus gros, c’est pourquoi il est bon de voir QLTYPRI en proposer un qui essaie de rester aussi mince que possible. Malgré la minceur, vous obtenez toujours une conception à double structure qui combine une couverture en cuir avec un pare-chocs intérieur en PC pour une protection maximale. Vous pouvez également stocker une carte de crédit et utiliser l’étui comme béquille.

11 $ chez Amazon

Étuis fantaisie pour un téléphone fantaisie

Vous avez besoin d’un étui pour ce téléphone énorme et cher, alors pourquoi ne pas opter pour le cuir? Les étuis en cuir sont une merveilleuse indulgence pour donner à votre téléphone un aspect et une sensation extra-chic tout en ajoutant des fonctionnalités utiles. Si vous avez un Galaxy S20 Ultra, l’étui en cuir que nous recommandons de ramasser est le Samsung Leather Cover. Étant donné que l’étui est fabriqué par Samsung lui-même, vous pouvez l’acheter en toute confiance en sachant qu’il s’adaptera parfaitement à votre S20 Ultra. Ajoutez-le avec le cuir véritable, les boutons en aluminium, la doublure en microfibre et l’abondance de couleurs, et vous serez ravis.

En parlant de cuir véritable, un autre étui que nous recommandons avec plaisir est le portefeuille en cuir véritable Snakehive. Le cuir de Snakehive est tout simplement exceptionnel, et plus vous l’utilisez longtemps, il vieillit comme un bon vin. Il y a aussi beaucoup à dire sur la fonctionnalité de l’étui, car il peut contenir jusqu’à trois cartes de crédit, de l’argent liquide et des accessoires pour votre téléphone grâce à sa fonction de béquille.

Enfin, si vous essayez de garder les choses aussi simples et abordables que possible, optez pour la housse à rabat en similicuir Olixar. Il est merveilleusement bon marché, peut contenir jusqu’à deux cartes de crédit et est livré avec une garantie de deux ans.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.