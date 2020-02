Meilleurs étuis étanches pour iPhone 11 Pro en 2020

Source: Amazon

Meilleur

Étuis étanches pour iPhone 11 Pro

Oui, nous savons tous que l’iPhone 11 Pro est construit avec une résistance à l’eau jusqu’à des profondeurs de quatre mètres pendant 30 minutes, même lorsqu’il est nu. Le fait est qu’Apple a admis que les propriétés d’étanchéité du téléphone peuvent se détériorer avec le temps. Si vous regardez attentivement les petits caractères, les dégâts d’eau ne sont pas couverts par la garantie de stock de l’iPhone. Qui veut saisir cette chance? Le meilleur boîtier étanche pour l’iPhone 11 Pro devrait être le boîtier étanche entièrement scellé de Dooge. Il étend la profondeur d’étanchéité du téléphone à cinq mètres. Si vous recherchez une protection supplémentaire contre l’eau, voici les meilleures options.

Meilleur dans l’ensemble: Boîtier étanche entièrement scellé de Dooge

Le boîtier étanche Dooge est le seul que nous ayons vu étendre les capacités d’étanchéité de l’iPhone 11 Pro de quatre mètres à cinq pendant 30 minutes. C’est 16,5 pieds sous la surface! Pour tous les plongeurs et plongeurs en apnée, c’est le cas dont vous avez besoin pour prendre ces incroyables photos sous-marines.

Même si cet étui robuste protège le téléphone de l’eau, du sable, de la poussière, de la neige et de la pluie, il est toujours compatible avec la recharge sans fil. Avec un écran et un protecteur d’appareil photo intégrés, ainsi qu’une protection contre les chutes jusqu’à 6,6 pieds, l’étui Dooge est idéal pour toute personne aguerrie sur ses appareils. Le panneau arrière est transparent pour laisser transparaître la couleur naturelle de votre iPhone.

Avantages:

Étanche jusqu’à cinq mètres

Résistant à la neige, au sable et à la poussière

Protection contre les chocs pour les chutes jusqu’à 6,6 pieds

Les inconvénients:

Difficile à installer et à retirer

Un peu lourd

Aucune garantie

Meilleur dans l’ensemble

Boîtier étanche entièrement étanche Dooge

Tout preuve

Passionné de plein air par les coques iPhone, le Dooge peut vous accompagner dans des aventures en plein air sans transpirer (ni écran).

Meilleur rapport qualité / prix: boîtier étanche SPIDERCASE

Bien qu’il ne soit étanche que jusqu’à deux mètres pendant 30 minutes, vous ne pouvez pas battre le prix du boîtier étanche Spidercase. Pour la photographie sous-marine légère ou les activités de plein air qui exposent le téléphone à des éclaboussures fréquentes et à d’autres éléments, cet étui fera l’affaire.

En plus de la protection contre l’eau, le Spidercase résistera aux chocs et aux impacts pour les chutes jusqu’à 6,6 pieds, et son protecteur d’écran inclus n’entravera pas les fonctions de déverrouillage des empreintes digitales. C’est un boîtier étanche de qualité solide à un excellent rapport qualité / prix.

Avantages:

Point bas prix

Protection contre les chocs à 360 °

Garantie un an

Les inconvénients:

Étanche jusqu’à deux mètres

Conception large et robuste

Peut entraver la fonctionnalité du clavier

Meilleure valeur

Boîtier étanche SPIDERCASE

Une protection abordable

Coque étanche et économique pour le style de vie actif, votre iPhone 11 Pro restera en sécurité malgré les chutes, les dunks ou les éclaboussures.

Le plus aimé: Coque étanche ANTSHARE pour iPhone 11 Pro

De tous les étuis étanches que nous avons examinés, celui d’Antshare est le plus aimé. Il a un ajustement parfait, une plongée étanche sans fuite, une protection contre les chocs et le look cool de l’étui. Dans l’ensemble, les utilisateurs semblent aimer ce boîtier étanche pour sa fonctionnalité et sa qualité.

Quant aux spécifications, le boîtier Antshare est parfaitement étanche jusqu’à deux mètres de submersion, une heure à la fois. Il est testé contre les chutes jusqu’à 6,6 pieds et prend en charge la charge sans fil. La seule plainte que nous avons repérée dans le était le défaut occasionnel du fabricant qui a diminué la qualité des photos à travers le couvercle de la caméra en plastique, mais cela semble être un événement rare.

Avantages:

Excellent ajustement et finition

Imperméable et protection contre les chocs

Fonctionnalité transparente

Les inconvénients:

Peut réduire la qualité des photos et des vidéos

Reste étanche jusqu’à deux mètres

Difficile à installer et à retirer

Les plus aimés

Étui étanche ANTSHARE pour iPhone 11 Pro

Les acheteurs l’adorent

Avec un design transparent, une fonctionnalité étanche à l’eau et une excellente protection contre les chocs, les acheteurs adorent cet étui d’Antshare.

Meilleurs choix de couleurs: boîtier étanche LifeProof série FRĒ

Maintenant, c’est un bel étui! La plupart des étuis étanches pour iPhone 11 Pro sont proposés dans un combo de couleurs noir / transparent standard, mais pas celui-ci! Ici, vous avez le choix entre cinq couleurs, chacune plus éclatante que la précédente. Notre préféré devrait être le ciel de feu, mais les nuances jaunes et lavande sont également belles à voir.

Outre les choix de couleurs vives, cet étui est bien sûr également entièrement étanche jusqu’à deux mètres et construit avec une protection contre les chocs extra-forte. Certains clients se plaignent que le protecteur d’écran est sujet aux bulles, mais cela ne semble se produire que rarement. C’est joli à regarder avec des fonctionnalités incroyables en même temps!

Avantages:

Choix de couleurs éclatantes

Forte crédibilité de la marque

Livré avec une garantie d’un an

Les inconvénients:

Un peu encombrant

L’installation peut prendre plusieurs essais pour bien faire les choses

Protecteur d’écran parfois sujet aux bulles

Meilleurs choix de couleurs

Série LifeProof FRĒ

Jolie à regarder

Le Lifeproof Fre a la même protection étanche à l’eau et aux chocs que les autres modèles, mais avec des choix de couleurs vives!

Meilleure plongée profonde: Pochette étanche universelle JOTO

Tous les étuis étanches peuvent protéger le téléphone sur quelques mètres, mais les plongeurs en haute mer auront besoin de quelque chose de plus solide. Cette pochette étanche rendra tout iPhone 11 Pro ou modèle similaire entièrement étanche jusqu’à 100 pieds de submersion, et il n’a pas de limite de temps. Les plongeurs qui passent plusieurs heures à nager profondément sous l’eau peuvent compter sur cette coque pour garder leur téléphone au sec. Il fonctionne également bien comme solution étanche temporaire pour ceux qui préfèrent garder leur iPhone nu la plupart du temps.

Bien qu’elle n’offre pas de protection contre les chutes ou les chocs, la pochette JOTO protège votre iPhone de l’eau, du sable, de la saleté ou de la neige lorsque vous bravez les grands espaces. Enfilez-le lorsque vous en avez besoin et retirez-le lorsque vous n’en avez pas. Les capacités de l’écran tactile et de la caméra restent fonctionnelles à l’intérieur du boîtier.

Avantages:

Étanche jusqu’à 100 pieds

Pas de limite de temps pour la plongée

Livré en pack de deux

Les inconvénients:

Peut gêner le typage sous-marin

Aucune protection contre les chutes

Ajustement serré pour les grands téléphones

Idéal pour la plongée profonde

Pochette étanche universelle JOTO

Plongeur en haute mer

Pour ceux qui plongent en haute mer pendant des heures à la fois, cette pochette JOTO gardera les iPhones au sec et en sécurité pour des profondeurs allant jusqu’à 100 pieds.

Conclusion

Pour tous les nageurs, plongeurs, surfeurs, skieurs, marins et amateurs de plage, un étui étanche fiable est un accessoire indispensable pour garder votre appareil en parfait état. Obtenir le bon étui pour iPhone 11 Pro est crucial. Les options ci-dessus protègent le téléphone de la plupart des éléments, comme l’eau et le sable, même si la résistance à l’eau standard du téléphone commence à échouer. Cette précaution supplémentaire garantira que la garantie de votre appareil reste étanche (jeu de mots prévu).

Le meilleur dans l’ensemble est l’étui étanche entièrement scellé de Dooge en raison de ses avantages «à l’épreuve de tout» et du mètre supplémentaire de protection étanche qui n’est pas offert par d’autres étuis similaires. L’étui Dooge offre une protection renforcée pour les amateurs de plein air, protégeant le téléphone contre jusqu’à 16,5 pieds de submersion d’eau ainsi que contre la neige, la saleté, le sable et les fortes chutes. Vous ne pourriez pas demander plus d’un boîtier étanche.

