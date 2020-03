Meilleurs étuis Folio 10.2-iPad en 2020

Meilleur

10.2 – Étuis folio pour iPad

iMore

2020

L’iPad de 7e génération est un matériel solide, car il comprend la nouvelle puce A10 Fusion plus rapide, un écran plus grand de 10,2 pouces et est livré avec iPadOS. Ces fonctionnalités impressionnantes en font facilement le meilleur iPad d’entrée de gamme que nous ayons vu à ce jour. Donc, pour aider à le protéger, nous avons rassemblé cette grande collection d’étuis à rabat stylés parmi lesquels choisir.

Personnel préféré

Fabriqué avec un extérieur en cuir PU et un intérieur doublé d’un tissu en microfibre, l’étui en cuir Ztotops offre un look et une sensation de première qualité à un prix abordable. Il est disponible en noir, brun et noir.

19 $ chez Amazon

L’étui Slim Folio de Logitech offre une protection globale impressionnante qui protège contre les chocs, les rayures et les déversements. Un clavier et un support intégrés pour un crayon Apple ou son propre crayon Logitech en font un choix solide.

100 $ chez Logitech

Logitech est livré avec cet étui folio robuste, car il vante la protection contre les chutes de qualité militaire avec un clavier pleine taille résistant aux éclaboussures. Il a même une sangle bien placée pour ranger votre Apple Pencil.

140 $ chez Logitech

Cet étui Supveco pour iPad a une coque intelligente magnétique, un porte-crayon Apple et une impressionnante protection de 5 pieds contre les chutes grâce à son boîtier antichoc. Le cadre en caoutchouc facilite l’installation sur votre nouvel iPad de 7e génération.

20 $ chez Amazon

L’étui pour iPad de Gesma est solide pour le prix, car il offre une protection à 360 degrés, une dragonne pour tenir l’iPad et des fentes pour vos cartes de crédit. Gesma a même été suffisamment réfléchi pour ajouter un emplacement pour une carte micro-USB.

13 $ chez Amazon

Le boîtier bicolore de l’ESR a un extérieur construit en faux cuir entouré de points décoratifs. Ses deux rainures antidérapantes offrent des angles de vision robustes, tandis que sa plaque arrière en polycarbonate pur protège le nouvel iPad de toutes les rayures.

15 $ sur Amazon

Cet étui est livré avec une couche intérieure en caoutchouc souple conçue en nid d’abeille qui protège votre iPad de la surchauffe, ce qui économise 30% de la batterie. Il comporte également une poche avant pour les professionnels souhaitant ranger des objets importants comme des cartes ou des factures.

15 $ sur Amazon

Si vous aimez les étuis avec des matériaux haut de gamme, alors vous aimerez cette offre de FYY. Cet étui a un look moderne et une sensation de luxe, avec son extérieur en peau de vache haut de gamme et son intérieur en tissu doux et son dos en caoutchouc conçu en nid d’abeille respirant. Il se décline dans un joli vin rouge, bleu marine, marron et noir.

40 $ chez Amazon

Avec sa housse en cuir PU et sa flanelle douce à l’intérieur, l’étui folio Style Book de TechCode est un choix solide pour les propriétaires d’iPad de 7e génération à la recherche de reflets. L’étui protège et offre des emplacements pour cartes et une poche pour contenir des enveloppes ou des papiers pliés.

23 $ chez Amazon

Quel étui folio pour iPad devriez-vous obtenir?

Nous savons que trouver les meilleurs étuis pour le nouvel iPad peut être difficile. Cela dit, l’étui en cuir Ztotops est notre meilleur choix en raison de son aspect et de sa sensation haut de gamme. Il offre juste le bon nombre de fonctionnalités nécessaires pour votre iPad de 7e génération, comme une housse intelligente de réveil automatique et de sommeil, des fentes d’affichage, une dragonne en cuir intégrée, un porte-crayon et une poche de rangement.

Si vous souhaitez passer à un tout nouveau niveau premium, le Logitech Slim Folio est celui qu’il vous faut. C’est un étui incroyable qui offre un nom de confiance, ainsi que la protection et la polyvalence qui sont importantes pour choisir un étui. Il est livré avec de nombreuses fonctionnalités de notre premier choix, avec l’ajout d’un solide clavier intégré.

Une excellente troisième option serait l’étui folio en cuir de vachette de luxe de FYY, car il a un look moderne et c’est agréable pour les yeux.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.