Meilleurs étuis iPad 10,2 pouces en 2020

L’iPad de 10,2 pouces est l’iPad de 7e génération doté de la nouvelle puce A10 Fusion plus rapide, d’un écran plus grand et livré avec iPadOS, ce qui en fait l’un des meilleurs iPad d’entrée de gamme que nous ayons vus. Vous voudrez vous assurer de garder votre nouvel iPad en parfait état, et la meilleure façon de le faire est d’obtenir un étui.

Personnel préféré

Le nouvel iPad est compatible avec le Smart Keyboard d’Apple afin que vous puissiez emporter un clavier avec vous. De plus, lorsqu’il n’est pas utilisé, il couvre à la fois l’écran et le dos.

159 $ chez Apple

Les aimants dans le couvercle activent la fonction de veille / réveil automatique lorsque vous fermez ou ouvrez le couvercle et gardera le couvercle fermé lorsque vous êtes en transit.

11 $ chez Amazon

Restez simple et pratique avec la Smart Cover d’Apple pour votre nouvel iPad. Il réveillera votre iPad et le mettra en veille grâce aux aimants intégrés.

49 $ chez Apple

Avec une protection contre les chutes de qualité militaire et un clavier résistant aux éclaboussures, le Logitech Rugged Folio propose un clavier de taille standard dans un étui de protection robuste.

140 $ chez Logitech

Fabriqué en cuir PU, l’étui en cuir Ztotops est doublé d’un intérieur en tissu microfibre, vous n’avez donc pas à vous soucier des rayures sur votre écran.

À partir de 15 $ sur Amazon

Cet étui bicolore et texturé est doublé de microfibre et possède deux angles de vision debout différents. De plus, il active la fonction de veille / réveil automatique.

11 $ chez Amazon

Avec une mince coque en TPU à l’arrière, une couverture doublée de microfibre à l’avant et un porte-crayon Apple, l’étui TiMOVO offre une protection complète pour votre iPad.

12 $ chez Amazon

Grâce à son support pliant unique, l’étui Supveco peut soutenir votre iPad en orientation paysage ou portrait.

13 $ chez Amazon

Emportez vos cartes essentielles avec votre iPad grâce aux deux emplacements pour cartes Gesma. Il a même une petite pochette pour une carte mémoire.

15 $ sur Amazon

Cette coque TPU simple recouvre l’arrière de votre iPad, lui permettant de rester compatible avec la Smart Cover ou le Smart Keyboard d’Apple.

11 $ chez Amazon

Transportez votre iPad et tous vos accessoires en même temps, avec suffisamment de poches pour votre brique d’alimentation, vos câbles et votre Apple Pencil.

28 $ chez Amazon

Pour une véritable sensation informatique, cet étui a tout: des touches de style ordinateur portable, un clavier détachable et un coin pratique pour ranger votre stylet. Pour couronner le tout, le Zagg Slim Book Go offre une protection complète et un profil ultra mince.

100 $ chez Zagg

Avec toutes les fonctionnalités pratiques du Slim Book de Zagg, le Rugged Messenger ajoute une couche de protection avec un étui robuste qui offre 6 pieds de protection contre les chutes. La partie clavier de l’étui est amovible, vous ne pouvez donc l’attacher que lorsque vous en avez besoin.

100 $ chez Zagg

Les claviers sont parfaits pour iPad

Je suggérerais fortement à quiconque cherche à obtenir un étui pour votre nouvel iPad d’en jeter un avec un clavier. Il vous permet de taper sur votre iPad comme s’il s’agissait d’un ordinateur portable, tout en protégeant votre iPad lorsqu’il n’est pas utilisé. Le clavier intelligent d’Apple est une option simple qui offre à la fois une protection contre la lumière et un look élégant.

Bien sûr, si vous n’aimez pas les étuis à clavier et que vous voulez juste quelque chose qui couvrira votre iPad pendant que vous le transporterez, le MoKo Smart Shell est simple et efficace. Il dispose de la fonction de veille / veille automatique de l’écran de l’iPad, vous n’avez donc pas à vous soucier de l’écran une fois que vous le fermez. De plus, contrairement à la Smart Cover d’Apple, il couvre également l’arrière de l’iPad.

