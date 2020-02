Meilleurs étuis minces pour Galaxy S10 + (Plus) en 2020

Meilleur

Étuis minces pour Galaxy S10 +

Android Central

2020

Tout le monde ne veut pas un réservoir d’un étui comme un OtterBox, mais si vous allez dépenser un grand sur un Samsung Galaxy S10 +, vous avez besoin d’au moins certains sorte de cas là-dessus. Les étuis minces peuvent offrir une protection contre les chutes ainsi qu’une adhérence et une protection contre les éraflures, les éraflures et les taches quotidiennes. Ce sont les étuis minces que nous aimons le plus.

Choix du personnel

Le S10 + est beaucoup de téléphone à gérer, donc je peux “totallee” comprendre vouloir un étui qui n’ajoute plus de volume à la fête. L’étui Ultra Thin de Totallee est le cas des personnes qui détestent les étuis – il est aussi fin que possible avec adhérence et grâce.

35 $ ​​chez Amazon

Les étuis à enclenchement dur comme l’Ultra Thin Fit d’Ancer peuvent ne pas offrir beaucoup de protection contre les chutes à votre S10 +, mais ils ajoutent de l’adhérence et protègent la vitre arrière des éraflures et des taches. Il est disponible en cinq couleurs et deux styles de finition – lisse et gravier.

13 $ chez Amazon

La gamme Liquid Crystal est ma série de boîtiers clairs préférée, et la Crystal Air est la plus mince de la gamme déjà mince pour le S10 +. Cet étui transparent et souple ajoute une adhérence et une protection contre les éraflures tout en cachant les taches et les éraflures du monde dans sa peau mince en silicone.

10 $ chez Amazon

Qui a dit que les étuis minces devaient être ennuyeux? i-Blason n’a pas reçu le mémo. Cet étui arbore un motif géométrique élégant et moderne avec des morceaux de marbre tourbillonnants sertis dans un treillis doré tout en restant mince et fabuleusement protecteur.

15 $ sur Amazon

Cet étui folio en cuir véritable de première qualité offre au Galaxy S10 + une grande protection dans un revêtement d’aspect professionnel. Il est mince, léger et en cuir de vachette. Vous pouvez l’obtenir en noir ou en marron.

À partir de 27 $ chez Amazon

La conception en mailles de cet étui aide à empêcher votre S10 + de surchauffer pendant de longues activités ardues comme pwning les noobs dans Fortnite ou jouer deux heures de HeadsUp tout en chargeant votre téléphone en ligne pour Space Mountain. Il est disponible en quatre couleurs.

10 $ chez Amazon

Cet étui mince en TPU présente de fantastiques accents métalliques au pare-chocs, cachant les coins et les découpes disgracieux de cet étui autrement transparent avec des couleurs vives vert, bleu, noir ou violet pour compléter les couleurs naturelles de votre S10 +.

9 $ chez Amazon

Les étuis typiques d’ArmadilloTek sont des hybrides robustes, mais l’Urban Ranger est carrément mince avec sa construction en TPU monocouche. Cet étui robuste avec un prix bas est exclusif au S10 + et disponible en cinq teintes cool, y compris le marron, le bleu marine et le vert.

12 $ chez Amazon

Le boîtier transparent d’Asmart est difficile à battre avec son prix bas et son look mince et discret qui montre la beauté du S10 + tout en le protégeant contre les rayures et les glissements. Ce mince étui en TPU offre également une certaine protection contre les chutes, mais la majeure partie est dans l’adhérence supplémentaire pour éviter les chutes.

8 $ chez Amazon

Mince, protecteur et beau

Les étuis minces sont ceux que j’utilise le plus souvent, et alors que mes collègues ici à AC ne jurent que par le Totallee Ultra Thin, la série Spigen Liquid Crystal reste mon étui transparent préféré et ma série d’étuis minces. Que vous optiez pour le transparent classique ou la variante scintillante scintillante, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’adhérence et la brillance d’un boîtier en cristal liquide.

Cela dit, tous les étuis minces ne sont pas des étuis clairs, et si vous préférez quelque chose d’un peu plus solide, essayez le mélange expert de motifs et de protection sur l’i-Blason Cosmo Lite. Je ne sais pas si c’est le nom ou les couleurs, mais ça me donne envie d’appeler le barman et de commander un autre tour.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.