Meilleurs étuis minces pour Galaxy S20 Plus en 2020

Meilleur

Étuis minces pour Galaxy S20 Plus

Android Central

2020

Peu importe votre goût, votre téléphone a besoin d’un étui. C’est un peu une devise pour moi, mais pour les téléphones à fond de verre comme le Galaxy S20 +, vous avez vraiment besoin d’au moins un boîtier mince pour ajouter de l’adhérence et redonner à ce verre un minimum de protection contre les rayures. Que vous aimiez votre boîtier mince dur ou souple, transparent ou coloré, il y a une option pour tout le monde.

Choix du personnel

Si vous détestez les étuis parce qu’ils sont encombrants, Totallee a construit toute sa marque autour de gens comme vous. Ce sont les cas les plus minces que vous pouvez obtenir; ils sont entièrement exempts de marque ou d’emblèmes et sont disponibles en clair ou en noir.

35 $ ​​chez Totallee

35 $ ​​chez Amazon

Cet étui transparent est mince comme peut l’être et adhérent comme tous les sorties. Ringke a peut-être bâti la majeure partie de sa réputation sur des boîtiers plus robustes comme le Fusion X, mais il peut faire aussi bien que les hotshots lorsqu’il s’applique.

8 $ chez Amazon

8 $ chez Walmart

Bien que Spigen propose des étuis plus minces, je recommande le Liquid Air sur le Thin Fit car c’est un étui plus fiable, et l’adhérence supplémentaire du motif triangle / diamant à l’arrière vaut la mise à niveau.

11 $ chez Amazon

20 $ chez Amazon

Je suis un surgeon pour un boîtier aux couleurs vives avec un beau design et Tech21 livré à la pelle. Cet étui, fabriqué à partir de matériaux à base de plantes et doté d’une protection antimicrobienne sportive, est disponible en quatre couleurs, y compris turquoise et rose.

24 $ chez Tech21

Ce boîtier en TPU mince est flexible, fonctionnel et abordable, et comme cerise sur le gâteau, il est disponible en trois couleurs qui semblent plus chères que son prix: un or de bon goût qui n’est pas de l’or rose, un violet majestueux et votre amincissement standard noir.

10 $ chez Amazon

Disponible en vert, bleu et noir, cette coque arrière en polycarbonate s’enclenche et reste allumée. le fond et les boutons sont exposés sur cet étui, mais c’est un profil plus mince que les étuis TPU plus flexibles.

Plutôt que de devenir plus mince et plus lisse comme certains autres étuis minces, cet étui en silicone élégant a une texture peu profonde à l’arrière et sur les côtés afin que vous puissiez empêcher votre téléphone de glisser de vos mains moites.

10 $ chez Amazon

Mince ne signifie pas inutile

Les étuis minces peuvent sembler délicats – et ne vous y trompez pas, ces étuis n’auront pas beaucoup de protection contre les chutes – mais les étuis minces ont toujours trois objectifs sur votre Galaxy S20 +. Ils ajoutent de l’adhérence, de sorte que cette beauté à dos de verre ne glisse pas de votre main, protège votre téléphone contre les rayures et les éraflures et ajoute de la personnalité. Le chouchou du monde des boîtiers minces est le boîtier mince Totallee, la plupart préférant le modèle noir à coque dure plutôt que le boîtier transparent plus spongieux.

Si vous préférez votre boîtier mince avec un peu plus de couleur, il y a toujours le Tech21 Studio Design, que vous pouvez utiliser pour aider à surmonter le manque d’options de couleur pour le S20 + lui-même. Si vous voulez montrer le Cloud Blue S20 +, il y a aussi le Ringke Air mince et transparent.

Si vous avez besoin de plus de suggestions pour les coques S20 +, rendez-vous sur notre principal tour d’horizon des meilleures coques Galaxy S20 + pour des coques plus robustes.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.