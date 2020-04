Meilleurs étuis minces pour iPhone SE (2020) en 2020

Source: Totallee

Meilleur

Étuis minces pour iPhone SE (2020)

iMore

2020

Les étuis minces offrent un peu de protection tout en conservant les belles lignes épurées qu’Apple a créées. Beaucoup d’entre nous préfèrent les étuis minces car ils se sentent plus à l’aise dans la main et s’intègrent plus facilement dans les petites poches et les sacs. C’est un compromis: plus le boîtier est mince, moins il peut offrir de protection. Cependant, les aficionados des boîtiers minces trouvent qu’il vaut la peine de maintenir ces lignes élégantes d’iPhone et de ne pas avoir à transporter beaucoup de volume supplémentaire. Il est mince, il est plus mince, et le boîtier le plus mince de tous est le boîtier Totallee Thin iPhone SE. Cet étui ne protégera pas beaucoup plus que les rayures, mais il est si fin qu’il est pratiquement invisible.

Meilleur dans l’ensemble: Coque iPhone SE Totallee Thin

Source: Totallee

L’étui mince pour iPhone SE de Totallee n’est pas plus épais que mon ongle; il est à peu près aussi mince qu’un boîtier peut l’être et le sera toujours. La seule option plus mince que vous avez est un décalque. Cet étui ultraléger ne pèse qu’un dixième d’once. Fabriqués en plastique dur mais flexible appelé polypropylène, les boîtiers au fini mat (transparent givré ou noir givré) mesurent 0,02 pouce d’épaisseur.

L’option Clear est faite d’un plastique souple semblable à du caoutchouc appelé TPU, et elle est un peu plus épaisse: 0,03 pouces. Vous ne trouverez aucune marque sur ce boîtier; tout ce que vous voyez est votre magnifique iPhone. Il y a une lèvre d’appareil photo pour protéger votre objectif lorsque vous posez votre téléphone face vers le haut, mais il n’y a pas de lèvre sur le devant pour protéger votre écran. Un protecteur d’écran serait une bonne idée!

Avantages:

Aussi mince que 0,02 pouces

Pèse 0,1 once

Aucune image de marque

Lèvre de la caméra

Les inconvénients:

Pas de lèvre sur les bords de l’écran

Protection minimale

Meilleur dans l’ensemble

Coque iPhone SE Totallee Thin

Le plus fin

Il n’y a pas de volume, pas de marque, seulement 0,02 pouces de plastique entre vous et votre iPhone.

Meilleur compromis: Speck iPhone SE Presidio Pro

Source: Speck

Bien que cet étui ne soit pas parmi les étuis les plus minces possibles, il s’agit d’un compromis entre mince et robuste. Speck est une marque connue pour sa protection, et c’est le boîtier le plus fin de Speck. Cet étui à double couche offre une protection contre les chutes de 10 pieds avec son matériau IMPACTIUM ™ de marque déposée sur le périmètre intérieur de l’étui.

Ce matériau se comprime à l’impact, qui absorbe et disperse les chocs. L’affaire a un traitement antimicrobien pour inhiber la croissance des bactéries. De plus, la lunette surélevée offre une protection d’écran face vers le bas. De plus, tous les étuis Speck sont garantis à vie.

Avantages:

Mince pour un étui de protection

Protection contre les chutes de 10 pieds

Traitement antimicrobien

La lunette surélevée protège l’écran

Garantie à vie

Meilleur compromis

Speck iPhone SE Presidio Pro

Mince mais protecteur

Bien que ce ne soit certainement pas le boîtier le plus fin que vous puissiez acheter, c’est toujours un boîtier mince et il offre une réelle protection.

Meilleur rapport qualité / prix: ESR Essential Zero

Source: ESR

Il s’agit de votre étui en TPU mince et sans fioritures. Le boîtier transparent et transparent ne mesure que 0,043 pouce (1,1 millimètre) d’épaisseur et permet à la beauté de votre iPhone SE de briller.

Le TPU résiste au jaunissement et aux empreintes digitales, tout en offrant une certaine adhérence. Les coins du pare-air aident à absorber les chocs pour se protéger des dommages si vous faites tomber votre iPhone. Il y a une légère lèvre sur les bords pour protéger votre écran des rayures si vous le placez face vers le bas.

Avantages:

Étui TPU simple à bon prix

Clair pour montrer votre iPhone SE

Seulement 0,043 pouces (1,1 millimètres) d’épaisseur

Résiste au jaunissement et aux empreintes digitales

Coins d’air et lunette surélevée pour une protection contre les chutes

Meilleure valeur

ESR Essential Zero

Simplicité TPU

Bénéficiez d’une protection complète avec cet étui transparent, fin, basique et à bon prix.

Meilleur ajustement: étui en silicone Apple iPhone SE

Source: Apple

L’équipe de conception d’Apple a créé le boîtier mince ultime pour l’iPhone. L’étui est conçu pour montrer plutôt que masquer les lignes gracieuses de l’iPhone. Enveloppez votre précieux iPhone dans du silicone doublé de microfibre douce pour vous assurer qu’il ne sera pas rayé.

Le silicone au toucher doux ajoute une adhérence significative à un téléphone autrement glissant et se sent bien dans la main. Bien que cette coque ne soit pas aussi protectrice qu’une coque beaucoup plus épaisse, elle est à peu près aussi protectrice que possible dans un format aussi mince. Choisissez parmi le sable noir, blanc ou rose.

Avantages:

Conçu par Apple pour un ajustement parfait

Étui mince, doux au toucher et facile à saisir

Doublé de microfibre pour éviter les rayures

Meilleur ajustement

Étui en silicone Apple iPhone SE

Tout sur Apple

Pour le vrai fanboy ou fille Apple, seul un étui Apple fera l’affaire. Celui-ci est une beauté.

Meilleure affaire à la mode: GVIEWIN Marble iPhone SE 2020 Case

Source: GVIEWIN

Il s’agit d’un étui flexible ultra-mince avec un design en marbre ultra tendance. Les pare-chocs d’angle offrent une petite protection supplémentaire là où vous en avez le plus besoin. Une lèvre de caméra surélevée signifie que si vous posez votre téléphone face vers le haut, vous ne rayerez pas l’objectif de votre caméra.

Une légère lèvre autour du bord de l’écran signifie que si vous placez votre téléphone face vers le bas, votre écran ne sera pas entièrement rayé. La technologie d’impression avancée signifie que le motif en marbre du boîtier ne se raclera pas ou ne se décolore pas.

Avantages:

Magnifique étui léger

Les lèvres surélevées protègent l’objectif de l’appareil photo et l’écran de l’iPhone

Protection supplémentaire des coins

Meilleure affaire tendance

Coque iPhone SE 2020 GVIEWIN Marbre

Marbre frais

Cet étui au look cool et tendance en marbre offre une protection légère pour votre iPhone SE.

Meilleure affaire colorée: TORRAS Slim Fit iPhone SE Case 2020

Source: TORRAS

Si vous cherchez un boîtier simple et ultra-mince dans une couleur amusante, ne cherchez pas plus loin. Le boîtier en plastique rigide souple et soyeux est disponible en six couleurs: Lucky Red, Midnight Green, Navy Blue, Rose Gold, Space Black et Violet Red (violet). De minuscules lèvres surélevées protègent votre appareil photo et votre écran des rayures, quelle que soit la manière dont vous posez votre iPhone. Le boîtier léger résiste aux rayures et aux empreintes digitales. Vous saurez à peine que cette affaire est là, à part la magnifique couleur. À ce prix, vous pouvez acheter plusieurs couleurs pour aller avec différentes tenues.

Avantages:

Boîtier ultra-mince et léger

Lèvres protectrices autour de l’objectif de la caméra et de l’écran de l’iPhone

Six couleurs attrayantes disponibles

Les inconvénients:

Ne protège pas contre les chutes importantes

Meilleure affaire colorée

Étui TORRAS Slim Fit pour iPhone SE 2020

Coloré

Choisissez votre couleur préférée, ou pour le prix, ramassez plusieurs de ces étuis ultra-minces.

Le plus cool: Casery iPhone SE Coque

Source: Casery

Casery fabrique une tonne d’accessoires amusants et soucieux de la mode pour le technicien ou le gars. Cette coque iPhone SE n’est pas ultra-mince, mais c’est une coque mince qui protège également magnifiquement votre iPhone. Choisissez parmi une large sélection de couleurs et de motifs d’agate (géode coupée), de fleurs, d’imprimés animaux et de marbre.

La finition mate signifie que vous voyez le joli design et non vos empreintes digitales. La construction à double couche et les normes militaires MIL-STD-810G signifient que votre iPhone est sécurisé. Une lèvre surélevée autour de l’appareil photo et de l’écran de l’iPhone protège votre verre des deux côtés.

Avantages:

Des dizaines de designs vibrants, colorés et à la mode

Test de chute selon les normes militaires MIL-STD-810G

Lèvre surélevée autour de la caméra et de l’écran

Coolest

Casery iPhone SE Case

Tendance

Élevez votre style et protégez votre iPhone avec une coque Casery amusante.

Conclusion

Bien qu’un étui mince ne soit pas aussi protecteur qu’un étui robuste, il est toujours plus protecteur qu’aucun étui. L’avantage d’un étui mince est qu’il est plus confortable à la main, pèse moins et se glisse plus facilement dans les poches et les sacs. Bien sûr, la recharge sans fil fonctionnera toujours avec n’importe quel étui mince, tant que vous ne mettez pas de poignées, de portefeuilles ou d’autres objets à l’arrière.

Lorsque vous voulez un boîtier mince, vous devez décider à quel point vous voulez vraiment aller. L’étui iPhone SE Totallee Thin est cet étui à obtenir lorsque vous ne voulez vraiment pas d’étui, mais que vous pensez que vous devriez avoir un petit quelque chose. Il n’offre pas beaucoup de protection contre les chutes, mais il protège des rayures et des chutes très mineures.

Crédits – La personne qui a travaillé sur ce guide

Karen S. Freeman est enseignante, écrivaine et femme de famille. Elle aime voyager, jouer avec des trucs technologiques, boire du café, découvrir de nouveaux restaurants incroyables et découvrir de nouvelles choses.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.