Meilleurs étuis minces pour iPhone XR en 2020

Meilleur

Étuis minces pour iPhone XR

iMore

2020

Parfois, vous voulez un peu de protection sans trop de volume. Les étuis minces de cette liste ne fourniront pas beaucoup de protection contre les chutes, mais ils empêcheront les rayures sur votre magnifique nouvel iPhone XR. Il y aura toujours un compromis entre le volume et la protection.

Choix du personnel

Un boîtier aussi fin n’est destiné qu’à des utilisateurs prudents, pas à une protection contre les chutes importantes. Il ne mesure que 0,35 mm et n’a pas de marque pour l’apparence la plus “à peine présente”. Les boîtiers de Peel sont minimalistes, bien qu’il ait une lèvre subtile autour de la caméra pour la protéger.

29 $ chez Amazon

Le pare-chocs en TPU et le dos en PC durable en font un étui de protection hybride qui n’ajoutera pas une tonne de volume à votre téléphone. Ce n’est pas l’option la plus mince, mais ce n’est pas encombrant non plus. Les étuis Spigen offrent généralement une haute qualité pour le prix, donc en fonction de la réputation de la marque, vous ne pouvez pas vous tromper.

12 $ chez Amazon

Ce n’est pas super mince, mais ce n’est pas trop volumineux. Il y a un pare-chocs de protection double couche et un dos transparent pour montrer votre téléphone tout en le protégeant des chutes. Il répond aux normes de chute MIL-SPEC (militaires) tout en conservant un profil assez mince.

À partir de 13 $ sur Amazon

J’aime particulièrement ce Starlit Purple avec Gold Glitter / Cattleya Pink, mais il existe également dans d’autres couleurs plus calmes. Encore une fois, les étuis Speck ne sont certainement pas ultra-minces, mais si vous voulez une protection sérieuse (chute de 10 pieds) sans une tonne de volume, ils sont une excellente option plus mince.

À partir de 10 $ sur Amazon

Les boîtiers de Totallee ont une épaisseur de 0,5 mm mais ont toujours une lèvre de caméra. Sans aucune marque, cet étui ne distrait pas de l’iPhone. Le boîtier transparent et brillant, qui n’est pas aussi fin que les options mates, est idéal pour montrer les nouvelles couleurs amusantes de l’iPhone XR.

À partir de 15 $ sur Amazon

Inspiré de l’emblématique étui en silicone d’Apple, celui-ci est également mince et doublé de microfibre. Puisqu’il ne s’agit pas d’un boîtier ultra-mince, il offrira tout de même une certaine protection contre les chutes. J’aime qu’ils mettent la marque à l’intérieur du boîtier au lieu de l’imprimer à l’extérieur. Il vient dans une poignée de couleurs attrayantes.

À partir de 11 $ sur Amazon

Une option à considérer est d’obtenir un pare-chocs. Il laissera l’arrière de votre téléphone complètement exposé afin de ne pas offrir de protection contre les rayures. Le pare-chocs en métal est disponible en argent ou gris sidéral. Puisqu’il couvre les coins vulnérables de votre téléphone, il offrira une certaine protection contre les chutes.

À partir de 14 $ chez Amazon

Tout est dans le nom: cet étui en cuir à peine là n’ajoute pas beaucoup de volume, mais il protège toujours votre téléphone avec un extérieur en cuir et un intérieur en microfibre. Une découpe de caméra rectangulaire donne à ce boîtier un aspect distinctif. Il est disponible en noir, blush et cardinal.

À partir de 16 $ sur Amazon

Cette petite chose bon marché est un étui clair qui englobera tout votre téléphone. À 1 mm d’épaisseur, ce n’est pas le plus fin, mais il offrira une certaine protection contre les chutes avec beaucoup de volume. Une lunette surélevée autour de la caméra offre une certaine protection.

À partir de 13 $ sur Amazon

Garder votre téléphone en sécurité

En règle générale, plus le boîtier est mince, moins il sera protecteur. Si vous voulez l’élégance d’un boîtier mince, vous compromettez la protection. Les cas Speck, qui sont les plus épais de cette liste, sont certainement les plus protecteurs. J’utilise l’étui transparent transparent Totallee Thin sur mon propre iPhone. Je l’ai laissé tomber quelques fois à partir d’une faible hauteur ou sur le tapis, et ça s’est bien passé. Cependant, je suppose que si je le laisse tomber sur du béton de plusieurs pieds, je devrai utiliser cet AppleCare +.

L’étui en silicone Surphy est une excellente alternative à l’étui trop cher d’Apple. Il offre une sensation de douceur similaire tout en protégeant votre téléphone contre les chutes. Si vous ne voulez pas d’un étui à couverture complète, l’étui pare-chocs ESR est un choix parfait. Comme il ne s’enroule que sur les bords, vous oublierez que vous avez même un étui pour commencer.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.