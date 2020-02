Meilleurs étuis Pixel 3a en 2020

Meilleur

Le Pixel 3a offre l’expérience Pixel à un public bien plus large avec le même style Google et un prix beaucoup plus convivial, et j’ai adoré faire basculer le mien ces derniers mois. Bien qu’il ressemble beaucoup au Pixel 3, il est un peu plus grand et plus épais, vous aurez donc besoin d’un étui spécialement conçu pour lui. La bonne nouvelle est qu’il y en a beaucoup disponibles, et voici le meilleur du meilleur que vous pouvez trouver aujourd’hui!

Spigen est l’un des noms les plus fiables des fabricants de boîtiers, et son boîtier Thin Fit est l’un des meilleurs qu’il puisse offrir. Il est incroyablement mince et léger, a une conception résistante aux rayures pour protéger votre 3a de l’utilisation quotidienne et fonctionne parfaitement avec les supports de voiture magnétiques.

Les étuis en tissu de Google se sentent merveilleusement bien dans la main et viennent dans un petit assortiment de couleurs, et puisque Google les fabrique, ils se sentent tout aussi premium que leurs étiquettes de prix. Disponible en carbone, brouillard et paysage marin.

Avez-vous ce joli Pixel 3a violet-ish? Ouais moi aussi! Vous voulez montrer cette couleur tout en protégeant votre investissement? Les étuis Unicorn Beetle de Supcase ont toujours bien fonctionné pour moi, mais cette série de styles avec le bleu bicolore est un étonnant.

Cet étui amusant est également très pratique. Tech21 est un fabricant d’étuis qui s’est donné pour mission dans la vie d’aider les téléphones à survivre à plus de chutes, et il arbore également une protection antimicrobienne pour garder votre téléphone propre dans un monde sale et sale.

Tudia utilise la construction hybride éprouvée – un insert en TPU spongieux entouré d’une coque en polycarbonate dur – pour protéger le dernier téléphone de Google sans se ruiner. Cet étui est un étui robuste avec un profil mince et quatre options de couleur.

La gamme Liquid Crystal de Spigen est ma série de boîtiers préférée dans tous les boîtiers clairs. Bien que mon Liquid Crystal Glitter préféré de tous les temps ne soit pas encore disponible pour le 3a, le Liquid Crystal classique classique protégera votre téléphone des rayures laides et des petites gouttes de style.

La vie est trop courte pour les étuis ennuyeux, et lorsque les étuis et les motifs de couleur unie ne vous parlent tout simplement pas, c’est là que les étuis imprimés comme les étuis transparents sous licence de Skinit entrent en jeu. Il existe des designs amusants de Disney, Marvel, DC, anime et college / des sports professionnels avec lesquels vous pouvez jouer.

Cet étui robuste permet à votre Pixel 3a d’embellir la brillance à travers le panneau arrière – accentué en bleu ou en argent – tout en le protégeant en toute sécurité contre les chutes, les coups et les éraflures. Il a même des rabats anti-poussière pour protéger vos ports contre les lapins de poche!

Les téléphones Pixel sont faits pour les utilisateurs qui veulent d’abord les logiciels les plus récents et les meilleures fonctionnalités, mais cela ne signifie pas que ces téléphones de pointe méritent de vivre à la limite de la sécurité et de l’éclatement. L’armure robuste de Spigen est robuste, sécurisée et est même livrée avec une béquille.

Cet étui transparent en TPU est livré avec une béquille de bonne taille fixée au fond, ce qui convient aux besoins de la béquille verticale et du paysage. Le plastique transparent montre la marque distinctive du Pixel 3a tout en le protégeant des éraflures, des rayures et des éclats.

Le boîtier accentué de fibres de carbone de Vinve offre à peu près autant de protection que le Spigen Rugged Armor pour une fraction du prix et offre même des options de couleurs cool comme la marine, le rouge rubis et un gris d’apparence pimpante.

Qui a besoin d’un portefeuille séparé de nos jours quand nous pouvons utiliser nos téléphones pour tout payer? Ce folio élégant peut contenir trois cartes d’identité ou de paiement, un peu d’argent et votre adorable petit Pixel 3a facilement, et le folio est à double usage comme béquille selon les besoins sur le terrain.

Protégez votre Pixel!

Le Pixel 3a n’est peut-être pas aussi cher que le Pixel 4 ou le Galaxy S10, mais cela ne signifie pas qu’il mérite d’être exposé lorsque vous passez votre journée bien remplie dans la jungle de béton! Que vous ayez besoin d’une petite protection contre la lumière ou que vous souhaitiez verrouiller votre téléphone contre les éclats et les rayures, il y a un étui pour vous!

Sur le côté le plus mince de l’échelle, il est vraiment difficile de se tromper avec le Spigen Thin Fit et sa protection mince. Si vous souhaitez protéger votre téléphone sans le transformer en réservoir, Tech21 affirme que son étui Design Studio peut résister à des chutes jusqu’à 8 pieds tout en gardant un profil mince avec un motif magnifique.

Si les motifs de base et les couleurs unies ne sont pas assez jazzy pour vous, il y a toujours les étuis sous licence personnalisés et certifiés de Skinit! De Disney et d’anime aux équipes sportives universitaires et professionnelles, il y a un style ici pour tout le monde, et les côtés clairs permettent aux couleurs naturelles du Pixel 3a de transparaître un peu également.

Puis-je utiliser un étui Pixel 3 avec un Pixel 3a?

Les différences entre le produit phare de 2018 et les Pixels de milieu de gamme sont légères d’un point de vue physique, et techniquement, vous pourriez adapter un boîtier Pixel 3 sur un Pixel 3a. Cependant, en fonction des découpes des boutons et de la façon dont l’ajustement du boîtier a été conçu à l’origine, ils pourrait s’adapter au Pixel 3a légèrement plus grand et plus épais.

Cela dit, tout étui Pixel 3 couvrirait la prise casque du Pixel 3a, et je recommanderais vraiment, vraiment, d’obtenir un étui conçu pour le 3a, car cela offrira la meilleure protection et n’interférera pas avec les ports / boutons.

