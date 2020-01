Meilleurs étuis Pixel 3a XL en 2020

Meilleur

Le Pixel 3a XL de Google est une version plus abordable de l’excellent Pixel 3 XL qui a été lancé en octobre 2018. Le design en plastique du Pixel 3a XL n’est pas aussi fragile que le verre ordinaire du Pixel 3 XL, mais ramasser un étui pour cela est encore une idée de houle. Si vous avez besoin d’aide pour en trouver un que vous aimez, voici un résumé de nos favoris.

Si vous lisez régulièrement nos résumés de cas, vous saurez que nous sommes de grands fans de l’armure robuste Spigen. Cet étui n’a pas l’air très flashy, mais il cloue les bases à un prix que vous adorerez. Il offre une large protection contre les chutes, est bien construit et ajoute très peu d’épaisseur au corps du 3a XL. Dans l’ensemble, il n’y a pas grand-chose à redire.

11 $ chez Amazon

Offrez à votre Pixel 3a XL une protection essentielle sans compromettre sa conception avec la série colorée Anccer. Cet étui présente un design ultra-mince de 0,3 mm, est disponible en six couleurs magnifiques et offre une sécurité contre l’usure quotidienne.

À partir de 5 $ sur Amazon

Ce cas de Spigen fait à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. C’est un étui clair qui montre la beauté du Pixel 3a XL et, grâce à sa structure à double couche, offre une protection efficace contre les chutes de toutes sortes. De plus, il y a une béquille à l’arrière pour regarder des films de façon impromptue.

40 $ chez Spigen

Si vous voulez un étui Pixel 3a XL qui a fière allure, vous offre une bonne protection et ne transforme pas le téléphone en boulette de viande, ne cherchez pas plus loin que la série TUDIA Merge. Cet étui est disponible en quatre couleurs, utilise un design double couche efficace et se vend à un prix que nous pensons que vous aimerez.

11 $ chez Amazon

Les étuis en tissu de Google sont agréables à la main, n’ajoutent pas beaucoup de volume au téléphone, et puisque Google les fabrique, leur qualité de construction est tout aussi premium que leurs étiquettes de prix. Disponible en carbone, brouillard et paysage marin.

À partir de 30 $ sur Amazon

Vous voulez vous assurer que votre Pixel 3a XL se démarque? Cet étui est disponible en deux motifs fleuris uniques et ajoute beaucoup à la conception quelque peu générique du téléphone. En plus de son apparence, il est également absorbant les chocs et a des bords surélevés sur l’écran du téléphone.

À partir de 4 $ sur Amazon

Le cristal liquide de Spigen est l’un des étuis clairs les plus populaires pour presque tous les principaux téléphones qui sortent. Pourquoi? Il est incroyablement bien construit, a un profil très mince et offre une grande robustesse à votre appareil. Ce n’est pas super flashy ou exagéré, mais cela fait bien le travail.

10 $ sur Amazon

Certaines personnes sont plus grossières avec leurs téléphones que d’autres, et si cela vous ressemble, vous voudrez prendre le SUPCASE Unicorn Beetle Pro. Disponible en rose, bleu, noir et blanc, cet étui est testé contre les chutes jusqu’à 20 pieds, possède un protecteur d’écran intégré et est livré avec un étui rotatif pour votre ceinture.

À partir de 20 $ sur Amazon

Il y a des étuis minces, puis il y a l’étui mince Totallee. Si vous détestez les étuis volumineux mais que vous n’avez pas confiance en vous pour utiliser le Pixel 3a XL sans aucune sorte de protection, c’est un excellent choix. Peu d’étuis sont aussi minces que celui-ci, ce qui donne l’impression qu’il n’y a rien du tout sur votre téléphone. Vous bénéficiez d’une excellente protection pour une utilisation quotidienne et il est accompagné d’une garantie de remboursement de 30 jours.

30 $ chez Amazon

Nous adorons l’armure robuste Spigen en raison de la fonctionnalité unique qu’elle apporte à la table. D’une part, c’est un excellent boîtier avec une conception robuste à double couche, une durabilité de qualité militaire et une technologie d’absorption des chocs. De l’autre, il peut transformer le Pixel 3a XL en une salle de cinéma impromptue avec une béquille intégrée à l’arrière.

À partir de 15 $ sur Amazon

Comme son nom l’indique, le Pixel 3a XL est un très gros téléphone. Si vous avez besoin d’aide pour bien saisir la chose, un cas qui vaut vraiment la peine d’être vérifié est le Speck Presidio Grip. Il est testé contre les chutes jusqu’à 10 pieds, a des rainures uniques à l’arrière pour permettre une meilleure adhérence et une lunette surélevée sur l’écran pour le protéger également.

À partir de 20 $ sur Amazon

Vous voulez un boîtier clair tout en ajoutant du style à votre Pixel 3a XL? Avec le SUPCASE Unicorn Beetle Style, vous pouvez montrer l’arrière de votre téléphone dans son intégralité tout en ajoutant un peu de pop avec un pare-chocs bleu frappant. Non seulement cela a l’air bien, mais il absorbe également les chocs et agit comme une lunette de protection pour l’écran du 3a XL.

13 $ sur Amazon

Il y a beaucoup de cas exceptionnels

Il existe de nombreux cas parmi lesquels choisir pour le Pixel 3a XL, mais si vous nous le demandez, l’un des meilleurs que vous pouvez acheter est le Spigen Rugged Armor. Cela peut ne pas sembler inspirant à première vue, mais la fonctionnalité, elle excelle. Il est incroyablement bien construit, offre une superbe protection dans un profil très mince et ajoute très peu de volume au téléphone. Pour la plupart des gens qui veulent juste quelque chose de bon marché, propre et simple, c’est la voie à suivre.

En ce qui concerne certains des étuis les plus spécialisés, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’étui mince Totallee si vous ne pouvez vraiment pas vraiment supporter les étuis ordinaires, mais sachez que vous devez protéger votre Pixel 3a XL avec quelque chose. Oui, c’est cher, mais c’est vraiment si léger et mince que vous oublierez que c’est sur votre téléphone.

De l’autre côté des choses, le SUPCASE Unicorn Beetle Pro devrait être le cas idéal si vous souhaitez obtenir le plus de protection possible.

