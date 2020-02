Meilleurs étuis portefeuille pour Galaxy Note 10+ en 2020

Meilleur

Étuis portefeuille pour Galaxy Note 10+

Android Central

2020

Si vous allez mettre un étui sur votre Galaxy Note 10+, vous pourriez tout aussi bien aller avec un étui portefeuille qui vous permettra de réduire la taille de votre poche. Peut-être que vous utilisez Google ou Samsung Pay pour la plupart des transactions et que vous avez besoin d’un endroit pour conserver votre pièce d’identité avec photo et un peu d’argent. Avec un étui portefeuille et un gros téléphone comme celui-ci, vous pouvez abandonner votre vieux portefeuille crasseux et le transporter avec votre téléphone.

Les gros téléphones et les étuis portefeuille sont une association parfaite

Un téléphone comme le Galaxy Note 10+ est conçu pour vous permettre d’en faire beaucoup plus en un seul endroit, alors pourquoi ne pas le coupler avec un accessoire qui ajoute encore plus de fonctionnalités à l’équation? Il y a une tonne de grands styles à choisir, donc vous serez sûr de trouver celui qui correspond à vos besoins et à votre budget.

Notre premier choix est fait par ProCase, et il a été sélectionné pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’étui de style folio est une conception éprouvée et fiable qui vous permet de transporter des cartes et de protéger l’écran de votre téléphone en même temps. Avec les offres de ProCase, vous obtenez un étui très élégant et professionnel disponible en trois options de couleurs. Deuxièmement, ce n’est pas non plus extrêmement cher malgré sa fabrication en cuir véritable.

Pour un étui non-folio, je recommande le Spigen Slim Armor CS. J’apprécie l’effort pour faire affleurer le titulaire de la carte avec le reste de l’étui et la conception à double couche de l’étui en fait un étui extra-robuste pour votre précieux Note 10+. Et si vous voulez vraiment tout faire, il y a StoryLeather qui vous permet de concevoir votre étui portefeuille en cuir personnalisé pour le Note 10 – bien qu’ils devraient vraiment mettre à jour leurs images de produits.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.