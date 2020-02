Meilleurs étuis portefeuille pour iPhone 11 Pro Max pour 2020

Source: Douze Sud

Meilleur

Étuis portefeuille pour iPhone 11 Pro Max pour

iMore

2020

Les étuis portefeuille pour iPhone ont deux fonctions utiles. Ils protègent tous les deux votre combiné et vous permettent de ranger votre carte bancaire et votre carte d’identité. Notre étui portefeuille préféré, le BookBook vol. 2 de Twelve South, a également de la place pour de l’argent. Nous avons inclus ici d’autres cas qui pourraient mieux répondre à vos besoins.

Meilleur dans l’ensemble: Twelve South BookBook vol. 2

Source: Douze Sud

La gamme de boîtiers BookBook de Twelve South existe depuis de nombreuses années, et à chaque nouvelle version, un ajustement ici et là les rend encore meilleurs. Le BookBook vol. 2 cas pour l’iPhone 11 Pro Max donne à votre combiné l’apparence d’un mini livre en cuir. À l’intérieur, vous trouverez de la place pour les cartes bancaires, les pièces d’identité et les espèces. Il y a aussi une fente pour fenêtre qui offre une protection bord à bord. C’est ici que Twelve South suggère de mettre votre carte ou votre carte d’identité en titane, car elle offre un environnement sans taches tout en protégeant votre téléphone des bords métalliques de la carte.

De manière unique, l’étui BookBook comprend également une coque amovible en cuir magnétique pour iPhone pour les moments où vous n’avez pas besoin de transporter vos cartes ou votre argent comme un voyage à la salle de sport. C’est comme avoir deux cas en un! Un autre avantage de BookBook est la découpe du système à trois caméras de l’iPhone. Vous pouvez utiliser l’appareil photo et ne jamais retirer l’iPhone de l’étui. L’accessoire comprend également un support d’observation. Vous pouvez obtenir le BookBook en cuir marron et noir.

Le plus gros point négatif de BookBook est son prix. Il existe des étuis en cuir moins chers sur le marché. Vous devrez décider si tout ce que BookBook a à offrir vaut les frais supplémentaires. Dans notre livre, en effet!

Avantages:

Découpe de la caméra

Coque iPhone en cuir magnétique entièrement amovible

Détient des cartes bancaires et de l’argent ou des reçus

Chambre spéciale pour Apple Card

Meilleur dans l’ensemble

Twelve South BookBook vol. 2

Gagnant de longue date

Le BookBook reste un choix populaire pour les acheteurs d’iPhone qui aiment sa facilité d’utilisation et sa conception de haute qualité.

Finaliste: Nomad Rugged Folio

Source: Nomade

Les étuis en cuir ne sont pas nécessairement les plus solides du marché, même si nous aimons celui de Nomad. Construit avec un corps en polycarbonate de haute qualité et collé à un pare-chocs en TPE surélevé, le Rugged Folio offre une protection pour votre écran tout en empêchant les dommages causés par les chutes sous tous les angles. Offrant une protection contre les chutes de six pieds, le folio robuste pour iPhone 11 Pro Max est doté du cuir Horween qui crée une patine au fil du temps. À l’intérieur, vous trouverez suffisamment de fentes pour de l’argent et jusqu’à trois cartes bancaires.

Le Folio Nomad Rugged est également disponible en marron et noir. Le plus gros inconvénient: comme notre cas préféré, celui-ci est cher.

Avantages:

Développe une patine robuste

Protection contre les chutes de 6 pieds

Trois emplacements pour cartes et un emplacement pour espèces

Finaliste

Nomad Rugged Folio

Magnifiquement conçu

Recherchez d’autres étuis Nomad Rugged pour iPhone, y compris un modèle à trois volets.

Meilleur rapport qualité / prix: Spigen Slim Armor CS

Source: Spigen

Si vous avez besoin de stocker quelques cartes bancaires à côté de votre iPhone 11 Pro Max, mais plutôt de ne pas y aller avec du cuir, pensez au Spigen Slim Armor CS. Léger et économique, le boîtier présente un intérieur en TPU et un extérieur en polycarbonate.

Disponible en noir, en bronze à canon et en or rose, le Spigen Slim Armor CS ne contient que deux cartes bancaires ou d’identité sans place pour de l’argent.

Avantages:

Bon prix

TPU et polycarbonate absorbant les chocs

Les inconvénients:

Place pour seulement deux cartes bancaires

Pas de place pour de l’argent

Meilleure valeur

Spigen Slim Armor CS

Laissez le portefeuille à la maison

Voici un simple étui pour iPhone qui offre une protection appropriée et un emplacement pour vos cartes.

Meilleure prime: étui en cuir Apple

Source: Apple

Le Apple Leather Folio a été conçu pour être vu et offrir une protection adéquate à votre iPhone. Ajoutez un peu de place pour les cartes et l’argent, et c’est un article de luxe, pour le meilleur ou pour le pire. Disponible uniquement en aubergine et en noir, le Apple Leather Folio utilise du cuir européen spécialement tanné et fini pour une sensation confortable et un ajustement parfait. Les aimants intégrés garantissent que le boîtier se ferme également lorsqu’il n’est pas utilisé, tandis que la doublure en microfibre douce maintient le support en verre mat texturé de votre téléphone en grande forme.

Avantages:

Coupe ajustée

Doublure en microfibre douce

Aimants de fermeture

Les inconvénients:

Sélection de couleurs limitée

Coûteux

Espace limité pour les cartes

Meilleure prime

Étui en cuir Apple

Étui en cuir Apple

Voici un simple étui pour iPhone qui offre une protection appropriée et un emplacement pour vos cartes.

Meilleures sélections de couleurs: Pad & Quill Bella Fino

Source: Pad & Quill

En ce qui concerne les étuis en cuir pour votre iPhone, il n’y a généralement pas beaucoup de choix de couleurs. Ce n’est pas le cas avec l’étui Bella Fino de Pad & Quill, qui est disponible en cinq versions différentes. Ceux-ci incluent le chocolat / bleu profond, le galloper noir / prune, le galloper noir / gris ardoise, le whisky / bleu profond et le whisky / vert forêt. Chaque étui est livré avec une sangle noire ou brune; pour une personnalisation supplémentaire, vous pouvez ajouter l’une des trois sangles qui composent le pack de couleurs complémentaires, Calvin Blue, Vision Orange et Yellow.

Le Bella Fino comprend de la place pour six à huit cartes de crédit, de l’argent ou des pièces d’identité, ainsi qu’une fenêtre de visualisation claire pour votre carte d’identité principale. Il y a aussi un étui intérieur encliquetable satiné pour protéger les bords de votre téléphone dans l’étui.

Avantages:

Disponible en cinq combinaisons de couleurs

Améliorez avec différentes sangles de couleur

Beaucoup de place pour les cartes

Meilleures sélections de couleurs

Pad & Quill Bella Fino

Laissez votre marque

Lorsque la personnalisation est importante, pensez au magnifique étui Bella Fino.

Pour quelque chose de différent: Noreve Saint-Tropez

Source: iMore

La société française Noreve Saint Tropez propose de beaux accessoires d’une qualité exceptionnelle. Avec l’iPhone 11 Pro Max, la société a créé différents styles de coques au choix, chaque modèle pouvant protéger votre combiné contre les éléments tout en présentant un look luxueux. Chaque étui est accompagné du logo Noreve intégré (ou celui que vous fournissez) sur l’étui et vous pouvez également faire graver vos initiales. Chaque caisse est expédiée de France dans les 24 heures suivant sa commande.

Avantages:

Différentes couleurs et styles

Ajoutez vos initiales pour plus de personnalisation

Français et sur mesure

Les inconvénients:

Certains modèles plus chers que d’autres

Pour quelque chose de différent

Noreve Saint-Tropez

Un choix unique pour votre téléphone extraordinaire

Lorsque vous en avez assez des autres boîtiers du marché, pensez à celui de Noreve Saint-Tropez.

Conclusion

En ce qui concerne les étuis portefeuille pour votre iPhone 11 Pro Max, rien de mieux que l’étui emblématique BookBook de Twelve South. Toujours un favori, l’étui a beaucoup de place pour les cartes et l’argent et une coque amovible en cuir magnétique pour iPhone. Il y a aussi une fente pour la fenêtre, une visualisation, un support et plus encore.

Il y a déjà beaucoup de superbes étuis pour votre iPhone 11 Pro Max. S’il y a un étui portefeuille dans votre avenir, assurez-vous de vérifier l’étui BookBook.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Bryan M. Wolfe est un père qui aime la technologie, en particulier les nouveautés d’Apple. Penn State (go Nittany Lions) est diplômé ici, également un grand fan des New England Patriots. Merci d’avoir lu. @bryanmwolfe

