Meilleurs étuis portefeuille pour le Galaxy S20 Plus en 2020

Meilleur

Étuis portefeuille pour Galaxy S20 Plus

Android Central

2020

Les téléphones plus gros comme le Samsung Galaxy S20 + sont des candidats parfaits pour les étuis portefeuille. Plus le téléphone est gros, plus il prend de place dans votre poche ou votre sac. Les étuis portefeuille vous permettent de condenser tous vos identifiants et méthodes de paiement essentiels en un seul endroit. Les étuis portefeuille les mieux conçus facilitent la vie au détriment d’un peu de volume supplémentaire. Découvrez les options élégantes disponibles jusqu’à présent.

Réduisez votre transport de poche

Il existe de nombreux cas disponibles dans toutes sortes de styles pour le Galaxy S20 +, et le nombre d’options devient encore plus infini. Les étuis portefeuille sont parfaits car vous pouvez réduire votre transport de poche. Peu importe si vous êtes un fan de folio ou d’un cache-cartes furtif, remplacer votre portefeuille par un étui pour téléphone est une idée intelligente. Personnellement, je préfère le style folio, car les fentes pour cartes en cuir s’étendent bien avec le temps pour accueillir plus de cartes.

Notre meilleure recommandation est le portefeuille en cuir magnétique CaseMe, disponible en cinq couleurs élégantes, mais également conçu pour être durable au quotidien. Et parce qu’il est fait de cuir, il devrait également vieillir assez bien avec le temps.

Si vous préférez stocker vos cartes derrière votre téléphone et conserver un profil plus élégant, pensez à l’Olixar X-Ranger. Le boîtier lui-même est assez robuste tandis que le couvercle de la fente pour carte se double d’une béquille. Olixar propose une carte multitool 26-en-1 pratique pour souligner davantage l’utilité de cette conception de boîtier.

