Nous transportons nos téléphones partout où nous allons, alors pourquoi ne pas en faire également un portefeuille? Voici quelques-uns des meilleurs étuis portefeuille pour Samsung Galaxy S20 Ultra actuellement disponibles!

Meilleurs étuis portefeuille Samsung Galaxy S20 Ultra:

Portefeuille Spigen Slim Armor CSFYY en cuir véritablePortefeuille AraeEtui portefeuille FeitennÉtui portefeuille LED par Samsung

Note de l’éditeur: nous continuerons de mettre à jour cette liste des meilleurs étuis portefeuille pour le Samsung Galaxy S20 Ultra à mesure que d’autres seront disponibles.

1. Spigen Slim Armor CS

Le Spigen Slim Armor CS est livré avec la même conception à double couche et la protection de qualité militaire de son homonyme. Donner à l’étui son suffixe est un emplacement pour carte à l’arrière logé sous un panneau qui s’ouvre. Il ne suffit peut-être pas de remplacer complètement votre portefeuille, mais il y a suffisamment de place pour conserver au moins deux cartes bancaires ou identifiants dans la fente.

2. Portefeuille en cuir véritable FYY

L’étui portefeuille FYY Galaxy S20 Ultra est fait de cuir véritable qui a fière allure. Un fermoir magnétique maintient le couvercle du folio en place, et ce dernier peut également être plié dans une béquille. Il est livré avec trois emplacements pour cartes bancaires ou carte d’identité et une grande poche en argent. Le boîtier permet également de protéger les informations sensibles de la carte avec une couche de blocage RFID.

3. Portefeuille Arae

Le portefeuille Arae est fabriqué avec un faux cuir de première qualité. Ce n’est pas conçu comme un étui portefeuille traditionnel, car il n’a pas de couverture d’écran. Cependant, vous obtenez une couverture à rabat à l’arrière, maintenue en place par des boutons, qui s’ouvre pour révéler trois emplacements pour cartes de crédit ou cartes d’identité et une petite poche en argent. Cet étui est idéal pour ceux qui recherchent la commodité d’un étui portefeuille sans couvercle avant pliable.

4. Étui portefeuille Feitenn

Le Feitenn est fait d’un similicuir de qualité supérieure et a un aspect semblable à un tissu. Le téléphone est maintenu en place dans un étui de protection en TPU solide qui le protège. Un fermoir magnétique tient le folio et la couverture avant sert également de béquille. Il est livré avec trois emplacements pour cartes de crédit et pièces d’identité et deux poches en argent.

5. Étui portefeuille LED par Samsung

Le portefeuille Samsung LED officiel est un étui multifonctionnel qui vous permet de stocker une carte ou une pièce d’identité à l’intérieur et vous montre les notifications LED à l’extérieur. Vous pourrez voir les notifications d’appels entrants, les messages, l’heure actuelle et plus encore sur la couverture avant. Un étui rigide maintient le téléphone en place et l’extérieur en tissu est agréable. Bien sûr, vous pouvez également parler au téléphone avec un capot avant fermé. Comme la plupart des étuis d’origine, l’étui portefeuille LED Samsung est assez cher.

C’est tout pour cet aperçu des meilleurs étuis et housses de portefeuille Samsung Galaxy S20 Ultra que vous pouvez obtenir. Vous cherchez encore plus d’options? N’oubliez pas de consulter nos rafles d’étuis minces, clairs, robustes et les meilleurs dans l’ensemble pour le Galaxy S20 Ultra!