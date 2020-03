Meilleurs étuis pour clavier Trackpad pour iPad en 2020

Meilleur

iPadOS 13.4 a ouvert une nouvelle ère de productivité pour l’iPad avec son intégration approfondie de la souris et du trackpad. Cette dernière fonctionnalité, combinée à un clavier, transforme l’iPad en une centrale électrique portable, vous permettant de travailler à la maison ou en déplacement. Prêt à franchir la prochaine étape de l’iPad, mais vous ne savez pas par où commencer? Ne vous inquiétez pas, nous vous avons couvert les meilleurs étuis de clavier pour trackpad.

L’étui pour clavier Phixnozar iPad transforme votre iPad 7, Air 3 ou 12,9 pouces Pro en un mini-ordinateur portable avec sa charnière intégrée à 135 degrés. En plus d’une protection légère, cet étui a un trackpad intégré et un clavier qui a deux paramètres de rétroéclairage colorés. Il se charge via USB-C et est évalué jusqu’à 350 heures sur une seule charge avec le rétro-éclairage éteint.

70 $ chez Amazon

L’iPad 10,2 pouces d’Apple est l’une des meilleures valeurs technologiques du marché, et il peut encore s’améliorer avec cet étui. L’étui pour clavier QHOHQ TouchPad ajoute tout ce dont vous avez besoin pour travailler en déplacement et offre une protection, le tout à un coût qui ne vous ruinera pas. Cet étui est également disponible dans une variété de couleurs, noir, rouge et rose, et vous pouvez détacher le clavier pour les moments où vous souhaitez simplement utiliser votre iPad comme tablette.

36 $ sur Amazon

Le Cooper TouchPad Executive Case combine un aspect cuir classique avec un design universel pouvant accueillir des tablettes entre 9 et 11 pouces. Le clavier et le trackpad sont également universels car ils fonctionnent avec Windows 10, Android et bien sûr iOS. Pour compléter ses fonctionnalités, une béquille, une autonomie de 100 heures et des boutons de raccourci.

44 $ chez Amazon

Même si vous utilisez toujours un iPad de 9,7 pouces, comme la 6e génération ou l’iPad Air 2, vous pouvez vous joindre à la fête de la productivité. L’étui pour clavier I.N.I pour iPad a une batterie intégrée qui dure jusqu’à 30 heures par charge, tourne à 360 degrés et dispose d’une coque en TPU. En ce qui concerne le travail, cet étui possède un trackpad de 4 pouces et un clavier avec 3 mm de débattement.

74 $ chez Amazon

Alors que les PC Windows vivent le mode de vie convertible depuis un certain temps, les fans d’iPad doivent s’appuyer sur des boîtiers comme le CWNOTBHY Touchpad pour s’amuser. Cet étui pour iPad prend en charge plusieurs positions, y compris la possibilité de faire pivoter votre tablette à 360 degrés. Ainsi, vous pouvez désormais travailler, regarder et dessiner sur votre iPad en toute simplicité.

60 $ sur Amazon

L’étui clavier eoso pour iPad Mini 4/5 élève la petite tablette d’Apple vers de nouveaux sommets. Cet étui de style folio comprend non seulement un clavier et un trackpad, mais également une fente pratique pour le crayon Apple de 1re génération. Même avec une petite batterie de 180 mAh, ce boîtier peut durer jusqu’à 70 heures sans avoir besoin d’être chargé.

39 $ chez Amazon

Grâce à la dernière mise à jour iOS, l’iPad est enfin devenu “l’ordinateur” de tous. Qu’il s’agisse d’un iPad standard ou d’un iPad Pro sophistiqué, il existe des tonnes d’étuis disponibles avec des trackpads et des claviers, transformant notre tablette préférée en un véritable cheval de bataille.

Vous cherchez un étui pour iPad qui imite un ordinateur portable traditionnel? Découvrez ensuite l’étui pour clavier Phixnozar. Cet étui a tout pour plaire, une protection, un trackpad et un clavier RGB qui respire les couleurs. Vous préférez un étui qui peut s’amincir lorsque vous n’avez pas besoin d’un clavier? Essayez l’étui clavier QHOHQ Touchpad. Cet étui à faible coût dispose d’un clavier magnétique que vous pouvez simplement retirer lorsqu’il n’est pas utilisé, transformant votre iPad en tablette svelte à laquelle nous sommes habitués.

