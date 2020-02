Meilleurs étuis pour l’iPhone XS ou XS Max Gold en 2020

Personnel préféré

Cet étui extrêmement fin et minimal fait le strict minimum pour couvrir votre téléphone, de sorte que la forme et la couleur du téléphone ressortiront à merveille. Cependant, ce type de boîtier minimal est conçu plus pour la protection contre les rayures que pour la protection contre les chutes, il est donc préférable pour les utilisateurs prudents. Assurez-vous de choisir la couleur claire (douce). C’est un matériau différent des autres couleurs et mettra en valeur la couleur dorée mieux que le Frosted Clear, qui est plus un boîtier translucide.

35 $ ​​chez Amazon

Speck’s Gemshell en Clear / Clear est un autre étui totalement transparent qui permet de montrer facilement votre téléphone. Plutôt que d’être un boîtier minimal, il s’agit d’un boîtier solide qui offre une protection contre les chutes sérieuse. Il a des protections à double couche et il a été testé contre les chutes à huit pieds.

9 $ chez Amazon

Cet étui militaire testé contre les chutes est solide mais beau. La marque à la mode Sonix est vendue dans les grands magasins haut de gamme et est livrée avec un protecteur d’écran en verre. Ce modèle particulier, Starry Night, a attiré mon attention et je pense qu’il serait particulièrement agréable avec l’iPhone doré. Si ce n’est pas à votre goût, il y a beaucoup d’autres styles ici qui permettent toujours au beau téléphone doré de s’afficher.

35 $ ​​chez Amazon

Cet étui TPU de base, transparent, doux et flexible a un joli motif floral doré qui améliore l’iPhone doré. Si c’est trop d’or, vous pouvez choisir l’une des autres couleurs proposées à la place. Quoi qu’il en soit, vous pourrez voir l’or de l’iPhone à travers le boîtier.

8 $ chez Amazon

Si les fleurs, les étincelles et les étoiles sont trop, jetez un œil à l’élégance simple de DTTO. Un étui transparent de base avec un bord doré métallique ajoute juste un petit quelque chose en plus à votre iPhone doré. Vous voulez changer les choses? Le bord métallique est également disponible dans d’autres couleurs.

12 $ chez Amazon

Vous souhaitez peut-être faire ressortir les tons plus roses de cet iPhone doré sophistiqué. Cet étui de Spigen est principalement transparent mais a un pare-chocs en or rose qui met en évidence la rosé. Le dos rigide et le pare-chocs souple sont conçus pour une protection maximale contre les chutes.

14 $ chez Amazon

Cette beauté attirera certainement l’attention sur votre iPhone doré. Les paillettes métalliques dans ce boîtier Waterfall jouent sur le fond doré pour un effet délicieux. Pourtant, c’est un étui conçu pour une protection contre les chutes sérieuse.

17 $ chez Amazon

Juste à l’opposé de l’idée de pare-chocs, une autre façon de montrer votre iPhone tout en obtenant au moins une protection contre les rayures est d’obtenir un protecteur d’écran en verre avant et arrière comme cet ensemble. Il s’agit simplement de deux fines feuilles de verre (0,3 mm), une coupe pour couvrir le devant et une coupe pour couvrir le dos. Les bords et les coins ne sont pas couverts du tout.

7 $ chez Amazon

Si vous avez besoin d’un étui robuste mais que vous ne voulez pas obscurcir votre iPhone, Lifeproof’s Nëxt est une option viable. Avec une touche de couleur contrastante autour du pare-chocs, le dos est complètement transparent pour montrer l’or. Cet étui est résistant aux chutes (testé à 6,6 pieds), à la saleté et à la neige, mais pas étanche.

81 $ chez Lifeproof

Avec un protecteur d’écran intégré, cet étui offre une protection intégrale du corps. Il a un pare-chocs noir avec une surbrillance dorée et l’arrière est transparent pour montrer l’iPhone.

22 $ ​​chez Amazon

Aucun de ces cas n’attire votre attention? Créez votre propre étui personnalisé chez Casetify. Commencez avec un étui transparent et ajoutez tout ce que vous pensez qui améliore le mieux votre iPhone doré. Une photo de vous ou de vos proches? Ajoutez votre monogramme, logo d’entreprise ou tout ce que votre cœur désire.

À partir de 59 $ chez Casetify