Meilleurs films d’animation Disney Plus pour toute la famille

Dans les années 1920 et 1930, le studio Disney était connu pour ses courts métrages d’animation, mettant en vedette des personnages comme Mickey Mouse, Donald Duck et d’autres. Cependant, Walt Disney décide en 1937 de prendre un risque et de sortir un long métrage d’animation. Le résultat était Snow White et les Sept Nains, et le monde du cinéma ne serait plus jamais le même. Maintenant, tout le monde peut voir l’énorme héritage de ces films en regardant les meilleurs films d’animation Disney Plus sur le service de streaming récemment lancé.

Alors que les styles d’animation ont peut-être changé au cours des 80 dernières années, les meilleurs films de Disney dans ce genre sont toujours très divertissants pour toute la famille. Cela rend cette liste plus difficile à faire que d’autres, car il y a tellement de films formidables à choisir. Mais nous allons faire de notre mieux. Voici nos choix pour les meilleurs films d’animation Disney Plus. Soit dit en passant, nous avons mis tous les films réalisés par la division Pixar de Disney dans leur propre liste séparée.

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste à mesure que de nouveaux films d’animation Disney Plus seront ajoutés au service.

1. Blanche-Neige et les sept nains

Walt Disney a pris un énorme risque avec ce film de 1937. Personne d’autre que le pionnier de l’animation n’a pensé que les gens s’asseyaient dans un théâtre et regardaient un long métrage d’animation. Cependant, Walt a prouvé que les sceptiques avaient tort. Blanche-Neige et les Sept Nains était, et est toujours, une incroyable réalisation artistique. L’œuvre d’animation cel est toujours excellente. Elle n’essaie pas non plus d’être jolie tout le temps. Ce film peut parfois devenir très sombre alors que la méchante reine essaie de vaincre Blanche-Neige. Ce film a défini la formule pour tant de films d’animation Disney à venir, et il fonctionne toujours aussi bien qu’il y a plus de 80 ans.

2. Fantasia

Trois ans après Blanche-Neige, Walt Disney a pris un autre risque énorme avec Fantasia en 1940. L’idée était d’initier les jeunes à la musique classique en créant une série de courts sujets animés. Chaque segment de Fantasia a été inspiré par la musique de grands classiques comme Bach, Beethoven et Stravinsky. Le segment le plus célèbre est The Sorcerer’s Apprentice. Il y avait Mickey Mouse qui a son sort magique simple hors de contrôle. Le résultat final a reçu des critiques mitigées lors de sa première sortie, mais a depuis été reconnu comme un véritable chef-d’œuvre de film. Il présente des images et des animations qui avaient déjà été tentées auparavant.

Nous avertirons les parents qu’il y a du contenu assez sombre dans Fantasia. Cela inclut le dernier segment, Night on Bald Mountain, qui représente les démons et les mauvais esprits. N’oubliez pas de consulter également Fantasia 2000, qui propose principalement de nouveaux segments animés inspirés de la musique plus classique.

3. Cendrillon

Cendrillon a été le premier grand film d’animation Disney à venir après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le studio avait besoin d’un grand succès au box-office et est retourné à ses racines Snow White pour cette sortie de 1950. L’histoire d’une fille qui a été opprimée par sa belle-famille, puis qui est devenue une princesse, était parfaite pour l’équipe d’animation de Disney. Le résultat a été un film très divertissant et, plus important encore pour le studio, un énorme succès au box-office.

4. Bambi

Il y a eu des moments tristes dans les films Disney précédents, mais aucun d’eux n’a été aussi émouvant que l’événement au cœur de ce film de 1942. Si vous ne l’avez jamais vu, préparez-vous à essuyer quelques larmes. Bambi peut commencer comme un conte doux d’un jeune cerf dans la forêt, mais cela devient très vite très sérieux. Cependant, le coup de poing que Bambi a sur un public encore aujourd’hui en fait l’un des meilleurs films d’animation Disney Plus.

5. Belle au bois dormant

Il y avait beaucoup de bons films d’animation Disney sortis dans les années 1950, mais ce film de 1959 les dépasse tous. Ironiquement, ce film sur une princesse nommée Aurora endormie par une sorcière maléfique, n’a pas été un grand succès. En effet, ce serait le dernier film d’animation “conte de fées” de Disney depuis 30 ans. Pourtant, l’histoire et les visuels, surtout à la fin, lorsque la sorcière Maléfique fait tout pour empêcher le prince de sauver Aurora. Il contient toujours certaines des meilleures animations jamais réalisées.

6. La petite sirène

Après quelques décennies de medicore à des films pauvres, l’animation Disney est revenue avec cette sortie de 1989. Il est revenu à l’essentiel à certains égards; un autre récit d’un conte de fées sur une sirène qui veut en savoir plus sur le monde de la surface. La formule fonctionne toujours et elle est aidée par de superbes chansons et une partition musicale également.

7. La belle et la bête

Deux ans après La Petite Sirène, nous avons encore une autre grande comédie musicale animée de conte de fées. Le film de 1991 avait cependant un côté un peu plus sombre, avec une dimension supplémentaire au rôle masculin de la “Bête” qui souhaite qu’il soit à nouveau humain. Ce film a également la particularité d’être le premier film d’animation nominé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film.

8. Aladdin

Oubliez ce nouveau remake live-action 2019. Cette version animée de 1992 est celle que vous souhaitez regarder. L’histoire d’un voleur qui veut épouser une princesse a un score terrifiant, d’excellents visuels et une performance vocale unique en son genre (pour Disney) de feu Robin Williams en tant que génie. C’est toujours très divertissant rien que pour son travail.

9. Le Roi Lion

En 1994, Disney a sorti ce que beaucoup considèrent comme son meilleur film d’animation cel. Il raconte l’histoire d’un lionceau et de sa croissance en chef d’un royaume animal en Afrique. Il y a tellement de séquences qui se distinguent dans Le Roi Lion. L’introduction de Simba à ses sujets est formidable. La première rencontre de Simba avec ses potes Timon et Pumbaa est drôle. L’acte de trahison de Scar nous donne des frissons à chaque fois. Les chansons d’Elton John et Tim Rice sont également excellentes. Le Roi Lion peut être aussi parfait qu’un film d’animation que vous pouvez obtenir et facilement l’un des meilleurs films d’animation Disney Plus. Assurez-vous de le regarder avant de regarder la version CGI 2019 du Roi Lion.

10. Congelé

Oui, vous et vos enfants ne pourrez pas sortir “Let it Go” de votre tête pendant des mois après avoir regardé ce film d’animation CGI 2015. C’est correct car ce film a beaucoup de thèmes sombres combinés avec des séquences amusantes et des personnages secondaires. Il y a même une belle torsion vers la fin que beaucoup d’entre vous ne verront peut-être pas venir.

Meilleurs films d’animation Disney Plus – Mentions honorables

Il y a tellement de grands films d’animation Disney Plus sur le service, il est impossible que nous ne puissions en mentionner quelques-uns de plus comme mentions honorables.

Cendrillon – Le conte de fées classique prend vie d’une manière amusante et très fantaisiste.Le livre de la jungle – Un emplacement différent et de superbes voix et chants rendent ce film amusant à regarder.Mulan – Avant la sortie de la version live-action, regardez l’original sur une fille qui assume le rôle d’un homme dans la Chine féodale.Moana – Ce film CGI sur une jeune fille et ses aventures en Polynésie comprend une performance exceptionnelle de Dwayne Johnson en tant que demi-dieu Maui.

Voilà nos choix pour les meilleurs films d’animation Disney Plus. Lequel de ces films regarderez-vous ce soir?

