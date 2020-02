Meilleurs films romantiques à regarder pour la Saint-Valentin

Source: iMore

Les films romantiques sont souvent mal emballés. Ils peuvent souvent être ringards ou exagérés, mais je pense que c’est ce qui les rend géniaux et il n’y a pas de meilleure journée pour regarder des films romantiques que le jour de la Saint-Valentin. Alors, prenez votre Valentine et du pop-corn et diffusez ces grands films d’amour. Vous pourriez pleurer, vous pourriez rire, mais vous vivrez toutes les émotions ensemble, et n’est-ce pas cela la Saint-Valentin?

Le cahier

Avec Ryan Gosling et Rachel McAdams, The Notebook est une histoire très touchante d’un couple dont la relation est suspendue au début de la Seconde Guerre mondiale. L’histoire d’amour torride est connue pour être une secousse de larmes, donc ce pourrait être une bonne idée de garder les tissus à portée de main.

Streaming sur Netflix

Orgueil et préjugés

Cette adaptation de roman classique qui est sorti en 2005 met en vedette Keira Knightley dans le rôle d’Elizabeth et Matthew Macfadyen dans le rôle de Darcy. La ténébreuse et indépendante Elizabeth subit des pressions pour se marier, et ce n’est que lorsqu’elle rencontre Darcy qu’elle commence à se réchauffer à l’idée. Le problème est que Darcy est un peu un bâton dans la boue! Cette pièce d’époque a également décroché une nomination aux Oscars pour Keira Knightley.

Streaming sur Hulu

10 choses que je déteste à propos de toi

Faites la fête comme en 1999 avec cette comédie romantique classique mettant en vedette le regretté Heath Ledger aux côtés de Julia Stiles et d’un très jeune Joseph Gordon-Levitt. C’est une histoire de lycée classique de romance remplie de rires et de romance abondante à faire le tour. C’est une adaptation lâche de The Taming of the Shrew de Shakespeare, donc vous savez qu’il y aura beaucoup d’amour hijinx!

Streaming sur Disney +

The Big Sick

L’un de mes favoris personnels, The Big Sick est basé sur l’histoire vraie de la façon dont Kumail Nanjiani a rencontré et est tombée amoureuse de sa femme Emily. C’est super touchant, a des moments incroyablement drôles et a certainement le potentiel de vous faire pleurer la plus heureuse des larmes

Streaming sur Amazon Prime

Dans l’air

D’accord, confession complète, ce film n’est pas le plus romantique et il s’agit plus de l’amour-propre que de l’amour romantique, mais il est trop beau de laisser cette liste. George Clooney incarne Ryan, un grand voyageur qui parcourt le pays en licenciant des gens de leur travail. Il est cool, calme, sans attaches et aime sa vie. Mais quand son patron lui dit de montrer à ses nouveaux collègues, Natalie (joué par Anna Kendrick), les cordes, il commence lentement à réaliser que sa vie n’est pas aussi bonne qu’il n’y paraît. Il a été nominé pour six Oscars!

Streaming sur Netflix

Une star est née

Un remake du conte classique, A Star is Born met en vedette un casting de stars comprenant Bradley Cooper, Lady Gaga et Dave Chapelle. C’est une histoire assez tragique qui va probablement vous faire pleurer, mais toutes les meilleures romances tourbillonnantes le font – n’est-ce pas?

Streaming sur Hulu

P.S. Je t’aime

Il est difficile de passer à autre chose lorsque la personne que vous aimez décède, mais comme P.S. Je t’aime montre, ça vaut le coup à la fin. Hilary Swank joue le rôle principal alors qu’elle continue de recevoir des lettres de son mari décédé (Gerard Butler) qui l’envoient vivre de nouvelles aventures. Les lettres tentent de la guider vers l’avenir, mais sa famille craint de la garder liée au passé.

Streaming sur Netflix

Zack et Miri font un porno

Comme le titre l’indique, cette histoire d’amour est torride et très adulte, mais très amusante et vous fera rire aux éclats. Zack (Seth Rogen) et Miri (Elizabeth Banks) sont des colocataires et meilleurs amis qui n’ont pas les moyens de payer leurs factures. Ils ont une idée géniale de filmer un porno afin de joindre les deux bouts – un problème, ils n’ont pas d’argent pour embaucher suffisamment de talents. Si vous aimez le plaisir torride et pouvez gérer un peu d’humour burlesque, Zack et Miri Make a Porno sont très divertissants.

Streaming sur Netflix

Quels sont tes préférés?

Voici quelques-uns de nos films romantiques préférés à apprécier pendant la Saint-Valentin. Quels sont tes préférés? En avons-nous manqué? Faites le nous savoir dans les commentaires!

