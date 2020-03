Meilleurs gadgets maison intelligente pour la cuisine en 2020

Meilleur

Gadgets Smart Home pour la cuisine

Android Central

2020

Les produits pour la maison intelligente se sont étendus à toutes les pièces de la maison, même la cuisine. Il existe des gadgets sympas qui peuvent vous aider à cuisiner plus rapidement, mieux, plus efficacement et même à distance. Et bien qu’il y ait une tonne d’innovations intéressantes en termes de gros appareils intelligents, il existe également des petits appareils intelligents et des gadgets de cuisine très utiles qui pourraient avoir du sens pour votre cuisine. Ils ne sont peut-être pas tous «intelligents» au sens traditionnel du terme, mais ils peuvent vous aider à cuisiner de délicieux repas en appuyant simplement sur un bouton ou en appuyant sur votre téléphone.

Choix du personnel

En tant que propriétaire de longue date et fan de ces multicuiseurs, l’Instant Pot est un gadget de cuisine vraiment remarquable que vous pouvez utiliser pour de nombreuses idées de recettes. Il s’agit d’un autocuiseur tout-en-un, d’une mijoteuse, d’un sauté / cuiseur, d’un cuiseur vapeur, d’un assainisseur et a des réglages préprogrammés pour la cuisson des soupes, des ragoûts, du riz – même du yogourt. La meilleure partie est que vous pouvez le régler pour cuire vos aliments, repartir, et il sera chaud et prêt à tout moment.

À partir de 69 $ chez Amazon

Le Google Nest Hub est une alternative parfaite si vous avez tendance à compter sur votre téléphone pour suivre les recettes dans la cuisine. Gardez votre téléphone hors du comptoir (et vos doigts sales de son écran) et suivez vos vidéos et recettes en utilisant un écran plus grand qui peut trouver une nouvelle maison sur le comptoir de votre cuisine. Il est également parfait pour vérifier vos calendriers Google, utiliser Google Assistant pour les commandes intelligentes de la maison, ou simplement écouter de la musique ou regarder des vidéos pendant que vous cuisinez.

130 $ chez Best Buy

Vous n’avez pas nécessairement besoin de gadgets intelligents pour la cuisine. Avec cette prise intelligente, vous pouvez rendre virtuellement tout appareil existant que vous possédez intelligent. Branchez-le dans la prise murale et branchez une lampe, un ventilateur, une cafetière ou un multicuiseur, par exemple, puis utilisez l’application pour allumer ou éteindre l’appareil à distance, ou votre voix avec un haut-parleur intelligent compatible (Alexa ou Google). Vous pouvez également le mettre sur un calendrier ou l’ajouter à des scènes, de sorte qu’une cafetière fraîche se prépare automatiquement chaque matin, par exemple, juste au moment où vos lumières s’allument et que la musique apaisante joue.

17 $ chez Amazon

Le sous vide est une méthode de cuisson par immersion qui vous oblige à maintenir l’eau chauffée à des températures spécifiques pendant très longtemps. Les résultats sont généralement des aliments parfaitement cuits qui ont juste besoin d’un sauté rapide ou d’un gril pour terminer. Le Breville sous vide est à peu près le plus élégant que vous trouverez avec 1100 watts de puissance, il est l’un des plus rapides pour se mettre en température, et vous pouvez tout contrôler en le connectant à votre téléphone via Bluetooth ou Wi-Fi.

200 $ sur Amazon

Idéal si vous suivez un régime, vous pouvez utiliser cette balance de cuisine intelligente pour vous assurer d’obtenir les bonnes portions. Mais que vous suiviez un régime ou non, il est également utile de mesurer les ingrédients des recettes. Vous pouvez peser de 3 à 5 000 grammes par incréments de 1 gramme, convertir des unités et numériser des articles via un code-barres, avec une base de données de plus de 270 000 aliments USDA. Synchronisez-le avec des applications de fitness, comme Apple Health, et connectez-le à votre téléphone Android ou iOS via Bluetooth.

30 $ chez Amazon

L’une des choses que je n’ai pas beaucoup abordées avec l’autre machine sous vide de cette liste, vous devrez également sceller vos aliments avant de les jeter dans le bain. SousVideArt propose un excellent kit de démarrage qui comprend 15 sacs à vide réutilisables, une pompe pratique pour le scellage, des clips et un livre de cuisine pour vous aider à démarrer. Parce qu’il comprend tout ce dont vous avez besoin pour commencer à cuisiner (en dehors d’une marmite), ce kit est un très bon cadeau de pendaison de crémaillère.

90 $ sur Amazon

Je me suis beaucoup amusé avec cet accessoire pour presque tous les modèles Instant Pot de 6 pintes (vérifiez d’abord la compatibilité), ce qui est le plus chaud depuis, enfin, l’Instant Pot. Placez le panier de friteuse à air à plusieurs niveaux inclus dans le pot intérieur en acier inoxydable (cela ne fonctionne pas avec ceux en céramique), superposez tout, des frites aux ailes de poulet ou aux côtelettes de porc à l’intérieur, ouvrez le couvercle, appuyez sur un bouton, et le tour est joué! Il peut non seulement frire à l’air, mais aussi réchauffer, cuire, déshydrater, etc.

80 $ sur Amazon

Chaque matin commence par une tasse de café bien chaude, mais quelle méthode de brassage fait la meilleure tasse? Avec cet instrument de brassage d’apparence scientifique, vous pourrez choisir comment vous préparez: pour-over, goutte à goutte froide ou immersion dans la presse française. Vous obtenez un moulin avec une échelle intégrée qui se connecte à votre téléphone pour vous permettre de régler finement la force de la saveur dans chaque tasse. Il bat certainement les ennuyeux fabricants de gobelets simples!

245 $ chez Amazon

N’importe qui à l’université, sur un budget, ou vivant dans un petit appartement ou un logement partagé pourrait aimer ce micro-ondes Alexa. Encore une fois, AmazonBasics a livré un produit abordable qui va au-delà de ce que vous attendez. Vous obtenez des préréglages vocaux à cuisson rapide que vous pouvez utiliser avec Alexa via un haut-parleur Echo dans votre maison, ou vous pouvez appuyer sur le bouton Alexa pour dicter le temps de cuisson souhaité. Il est également livré avec une remise de commande de pop-corn via Amazon Dash.

À partir de 60 $ chez Amazon

Qu’est-ce qui fait un excellent gadget de cuisine à domicile intelligent?

Il existe des milliers de gadgets de cuisine et d’outils de cuisine qui prétendent toujours «faciliter la vie», mais pas lorsqu’ils ne sont destinés qu’à des utilisations très limitées. Les meilleurs ustensiles de cuisine sont aussi polyvalents qu’un couteau et universellement utiles pour tous les types de méthodes de cuisson et de styles de cuisine. Ou, dans le cas de gadgets tels que Google Nest Hub et TP-Link Kasa Smart Wi-Fi Mini Plus pour vous aider dans la cuisine, que ce soit via le divertissement, des instructions guidées ou la transformation d’un ancien gadget de cuisine ennuyeux en un intelligent, contrôlable à distance un.

En ce qui concerne les gadgets qui me permettent de cuisiner plus tout en passant moins de temps dans la cuisine, mon premier choix est le pot instantané. J’adore pouvoir le configurer pour commencer la cuisson et revenir des heures plus tard sur un carré de côtes parfaitement cuit, un délicieux ragoût ou un chili, ou faire un peu de planification de repas pour la semaine et faire cuire ma viande et mes légumes dans la même casserole. Il parvient toujours à me surprendre par ses performances et sa polyvalence deux ans plus tard. Ajoutez le couvercle de la friteuse Air à l’équation, et cela a été un jeu d’enfant de réchauffer le déjeuner pendant que je travaille à la maison ou de faire cuire quelques côtelettes de porc avec un délicieux frottement sec à la perfection.

Je ne suis pas encore totalement entré dans la cuisine sous vide, mais étant donné le nombre de personnes qui en raffolent et les critiques incroyables que des produits comme le Breville Joule Sous Vide obtiennent, j’investirai probablement dans un très bientôt. Et le kit de démarrage SousVideArt semble être le package parfait à saisir pour quelqu’un prêt à expérimenter ce type de cuisine.

Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper en ajoutant l’un de ces gadgets de cuisine à votre cuisine et à votre arsenal de cuisine.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.