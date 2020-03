Meilleurs gadgets pour la salle de bain Smart Home en 2020

Meilleur

Gadgets Smart Home pour la salle de bain

2020

Lorsque les gens pensent à une «maison intelligente», la première chose qui peut leur venir à l’esprit est le divertissement, les haut-parleurs intelligents, les caméras de sécurité et l’éclairage. Mais il y a une pièce de la maison qui pourrait bénéficier d’une mise à niveau de l’intelligence: la salle de bain. Et ces gadgets peuvent non seulement vous aider à passer plus tôt le matin plus confortablement, mais ils peuvent également vous aider à économiser de l’argent et à pratiquer une meilleure hygiène.

Choix du personnel

Qui n’aime pas chanter sous la douche? Avec ce haut-parleur Bluetooth portable étanche, vous pouvez non seulement écouter des morceaux à écouter pendant que vous vous lavez le matin, mais vous pouvez également crier des rappels à Google Assistant pour planifier votre journée. Qu’il s’agisse de rendez-vous de calendrier, d’une liste de choses à faire ou d’articles que vous devez ramasser pour l’épicerie, vous pouvez effectuer plusieurs tâches facilement, frotter votre corps tout en vous apaisant.

Choix frais mentholé

Les brosses à dents intelligentes sont disponibles, et la version Oral-B Pro 5000 SmartSeries fait à peu près tout ce que vous pourriez souhaiter et plus encore. Il existe 5 modes de brossage différents, une minuterie intégrée de 2 minutes et une application d’accompagnement qui vous aide à garder une trace de vos habitudes de brossage. De plus, il existe une intégration avec Amazon Dash Replenishment, de sorte que votre brosse à dents commandera automatiquement de nouvelles têtes de brosse lorsque les anciennes seront terminées.

Un choix sain

Les balances intelligentes n’ont rien de nouveau, mais la balance Withings Body + Smart Scale est assez impressionnante. La balance surveille le poids, la graisse corporelle, le pourcentage d’eau et même la masse musculaire et osseuse. La capacité de synchronisation avec votre smartphone facilite le suivi de vos statistiques, et il y a une intégration avec Alexa d’Amazon pour vous aider à gérer votre poids encore plus facilement.

Gardez une trace de et réduisez votre consommation d’eau avec ce moniteur d’eau intelligent qui peut se fixer à n’importe quel appareil de votre salle de bain, comme votre pomme de douche ou vos toilettes, se connecter via Wi-Fi et signaler les données que vous pouvez afficher dans l’application. Il mesure la consommation d’eau en temps réel et, lorsqu’il est connecté à des toilettes, peut même détecter des fuites. Prenez des mesures proactives en suivant le coaching fourni sur la façon d’utiliser moins d’eau à la maison.

Transformez presque toutes les toilettes standard en deux pièces en un bidet sophistiqué qui vaporisera des jets d’eau pour nettoyer votre derriere, vous aidant à réduire l’utilisation de papier toilette et à vous faire sentir propre et grinçant. Il peut être attaché à une toilette en un tournemain sans avoir à se soucier de la plomberie. Ensuite, utilisez le bouton pour contrôler l’angle de pulvérisation et la pression de l’eau jusqu’à ce que vous obteniez le bon résultat.

iHome fabrique une tonne de gadgets et d’accessoires intelligents et mobiles, et l’un de ces articles est cette vanité intelligente. L’iHome Reflect PRO est une vanité portable et intelligente avec éclairage LED intégré, prise en charge de Google Assistant, zoom 10x et réglage de la hauteur télescopique. Il peut même charger votre téléphone, vous pouvez donc continuer une conversation téléphonique sur haut-parleur tout en appliquant votre rouge à lèvres et votre mascara.

Si Google Assistant est le meilleur moyen de contrôler vos produits pour maison intelligente, le contrôleur Moen Bathroom U peut être le meilleur moyen de contrôler votre salle de bain intelligente. Le contrôleur U fonctionne avec votre smartphone (et même Alexa) pour offrir la meilleure expérience de douche possible. Moen a inclus un affichage numérique pour vous aider à garder un œil sur la température, et ce contrôleur peut être connecté à des pommes de douche, des vaporisateurs corporels, etc.

Technologie cool

Certaines personnes n’aiment pas l’idée d’avoir un haut-parleur Bluetooth dans leur salle de bain, mais elles veulent toujours écouter de la musique, des podcasts ou les actualités. Kohler a résolu ce problème avec la pomme de douche Moxie, car elle dispose d’un haut-parleur sans fil intégré. Le haut-parleur peut même être retiré de la pomme de douche et emporté partout où vous voulez que de la musique vous suive.

L’une des choses les plus ennuyeuses à propos de l’utilisation des toilettes est de devoir aller la nuit. L’eufy Lumi Night Light vise à résoudre ce problème. Ce pack de 4 veilleuses enfichables s’allume automatiquement chaque fois que la «lumière ambiante devient insuffisante». De plus, vous pouvez les brancher dans votre chambre, couloir et salle de bain, pour vous assurer de ne pas vous couper les orteils pendant que vous êtes à moitié endormi.

Trouver le bon haut-parleur Bluetooth peut être difficile, mais Ultimate Ears vous facilite la vie avec son haut-parleur portable BLAST. Ce haut-parleur étanche offre un son à 360 degrés, 12 heures d’autonomie de la batterie et même des commandes vocales Amazon Alexa. Il y a une intégration avec des services de streaming de musique comme Spotify, Amazon Music et bien d’autres afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de ce haut-parleur.

Philips est l’un des meilleurs du secteur en ce qui concerne les produits d’éclairage domestique intelligent. Cette ampoule intelligente vous permet de régler l’éclairage; vous pouvez choisir parmi 16 millions de couleurs, toutes contrôlables via votre smartphone ou votre voix. Utilisez le Hue Hub pour contrôler jusqu’à 50 ampoules dans toute votre maison et effectuez des préréglages, de sorte que la lumière s’allume très légèrement tous les soirs à minuit, par exemple, afin de ne pas trébucher sur le chemin d’une visite de salle de bain tard le soir.

Basculer une vanité intelligente dans votre salle de bain peut être un excellent moyen de vous préparer pour la journée ou une soirée en ville. Le Philips Adore Smart Vanity est un grand miroir rond entouré d’un anneau de lumières réglables. Il peut même être connecté au pont Philips Hue afin que vous puissiez tout contrôler avec le son de votre voix ou depuis votre smartphone.

Ce que nous aimons

Bien qu’il n’y ait pas de “meilleur” gadget ici, car cette liste couvre de nombreuses catégories différentes, l’une de mes préférées est la brosse à dents Oral-B Pro 5000. Le fait que cela puisse être associé à une application sur votre téléphone pour vous informer de vos habitudes de brossage est incroyable, surtout pour ceux qui cherchent à pratiquer une meilleure hygiène dentaire. De plus, le fait qu’Amazon Dash Replenishment soit intégré pour que vous ne manquiez jamais de têtes de brosse aussi longtemps que vous possédez votre brosse à dents est assez impressionnant.

La prochaine étape serait probablement la pomme de douche Kohler Moxie, car qui ne voudrait pas simplement avoir le haut-parleur Bluetooth en train de jouer de la musique lorsque vous entrez dans la douche? De plus, vous pouvez sortir le haut-parleur de la pomme de douche et garder la musique avec vous pendant que vous vous préparez pour la journée.

Mais sur l’échelle du facteur cool, bien qu’il ne soit pas nécessairement un appareil intelligent “connecté”, le bidet TUSHY est un appareil assez hilarant qui peut vous faire sentir comme si vous étiez dans un pays comme le Japon où les bidets sont assez courants. Et blagues à part, si vous aimez l’utiliser, vous pourriez économiser une tonne d’argent en réduisant considérablement votre consommation de papier toilette.

