Meilleurs gestionnaires de mots de passe pour Android en 2020

Meilleur

Gestionnaires de mots de passe pour Android

Android Central

2020

À une époque où les mots de passe sont partout et où vous ne vous en souvenez absolument pas, les gestionnaires de mots de passe sont un mal nécessaire. Celui que vous choisissez doit équilibrer le prix, les fonctionnalités, la conception et l’interface utilisateur – et bien sûr, il doit être sécurisé. Si vos mots de passe sont compromis dans une pénétration de serveur ou une erreur de cryptage, vous devez changer vos mots de passe pour tout. Ces gestionnaires sont les meilleurs du groupe, chacun ayant des forces et des arômes uniques dans son désir de se démarquer et de fournir l’expérience la plus sûre et la plus satisfaisante que vous puissiez avoir.

Personnel préféré

1Password est un gestionnaire de mots de passe qui a pris du retard il y a quelques années, mais il est en passe de devenir l’un des gestionnaires de mots de passe les plus faciles à utiliser et les plus complets du marché. Son abonnement de 36 $ / an est compétitif, et bien que 1Password ait des périodes d’essai, vous devez payer pour jouer. Le Travel Vault de 1Password peut être une fonctionnalité très pratique pour les voyageurs internationaux fréquents car il vous permet de purger des comptes spécifiques de votre stockage sur l’appareil afin qu’ils ne puissent pas être falsifiés ou copiés.

36 $ / an (utilisateur unique Premium)

60 $ / an (5 utilisateurs Family Premium)

LastPass est l’un des gestionnaires de mots de passe les plus populaires de la planète pour une raison: il apporte un bon équilibre de fonctionnalités pour chacun de ses niveaux de tarification. Il y a une option gratuite assez robuste et un plan familial à 6 personnes à bon prix pour que vous puissiez garder toute votre famille en sécurité en enseignant à vos enfants les bonnes habitudes de mot de passe et de protection des données à un jeune âge, en particulier avec des fonctionnalités telles que les défis de sécurité pour vous aider de manière proactive changer et améliorer vos mots de passe.

Dashlane est avant tout un gestionnaire de mots de passe bien conçu et facile à utiliser, mais ces jours-ci, il s’agit également d’une expérience de guichet unique pour la sécurité des données en ligne. Dashlane Premium est livré avec un VPN, un navigateur sécurisé séparé et une surveillance du Web sombre pour vous alerter si vos informations apparaissent dans un vidage de données. Premium Plus comprend même une surveillance du crédit et une assurance contre le vol d’identité, et toutes ces fonctionnalités augmentent le prix.

Vous ne pensez pas que vous devriez payer chaque mois – ou chaque année – simplement pour conserver vos mots de passe dans un seul endroit sécurisé? Enpass est fait pour vous. Ce gestionnaire de mots de passe bien conçu est disponible sur n’importe quelle plate-forme que vous souhaitez, mais il s’agit d’un achat unique plutôt que d’un abonnement. Et mieux encore, il ne stockera aucune de vos données sur ses propres serveurs. Au lieu de cela, vous synchronisez votre coffre-fort via vos propres comptes de stockage cloud de choix, comme Google Drive ou Dropbox, et cela rend Enpass encore plus attrayant que le manque de paiements récurrents.

Gratuit (20 mots de passe, un seul appareil)



12 $ d’achat unique

TunnelBear est l’un des VPN les plus mignons et les plus fiables du marché, et à la fin de 2017, ils ont fait leurs débuts avec un gestionnaire de mots de passe appelé RememBear – parce que c’était un trop bon jeu d’ours à laisser passer. Ce gestionnaire est bien conçu, facile à gérer et si vous ne souhaitez l’utiliser que sur un seul appareil, il est absolument gratuit, mais il ne sauvegardera ni ne se synchronisera sans Premium, qui coûte 3 $ par mois ou 36 $ par an. Cela fait aussi apparaître des ours partout sur mon téléphone, et j’ai besoin de cette féroce adorabilité dans ma vie en ce moment.

Gratuit (un appareil, pas de synchronisation / sauvegarde)

36 $ / an (Premium mono-utilisateur) chez RememBear

Certes, ce n’est pas le gestionnaire de mots de passe le plus sécurisé qui existe, mais il vous oblige toujours à saisir le mot de passe de votre compte Google pour afficher ou modifier les données sur le site Web Google Passwords ou dans les paramètres de votre compte Google. Il s’agit du service de remplissage automatique par défaut sur Android et Chrome, et si vous ne voulez pas vous tracasser avec les clés principales et des tas de cryptage, celui-ci est pour vous.

Gratuit chez Google

LastPass est notre référence

LastPass vous permet de mémoriser un seul mot de passe pour accéder à vos données sur un nouvel appareil: votre mot de passe principal. Contrairement à 1Password et à d’autres gestionnaires de mots de passe qui nécessitent que vous gardiez également une clé d’accès, LastPass facilite la connexion à un nouvel appareil et s’appuie sur votre e-mail pour une authentification secondaire. Il est possible de définir des mots de passe spécifiques pour qu’ils ne soient visibles que pour des identités particulières, ce qui est incroyablement utile lorsque vous avez un compte familial ou d’équipe partagé, et vous pouvez créer – et stocker – des mots de passe sécurisés en toute simplicité.

Security Challenge identifie les mots de passe faibles et compromis.

LastPass a un coût supplémentaire, mais notre Nirave Gondhia dit que cela en vaut la peine grâce au défi de sécurité intégré. Si vous avez utilisé un ensemble de mots de passe pour toute votre vie sur Internet, vous serez surpris de voir combien ont pu faire l’objet d’une violation de données. Le défi de sécurité identifie les mots de passe qui ont été compromis, dont la sécurité est faible, qui ont été utilisés plusieurs fois ou qui sont anciens et doivent être mis à jour. Pour les services plus populaires comme le courrier électronique et les médias sociaux, il vous permettra de les modifier automatiquement et d’enregistrer le nouveau mot de passe en un seul clic, tandis que pour d’autres, il vous invitera à les modifier sur le site. Le défi de la sécurité permet de sécuriser vos données et reste la raison pour laquelle nous recommandons LastPass.

Enpass met tout entre vos mains

Les éléments les plus importants de tout gestionnaire de mots de passe sont la sécurité et la commodité. Enpass offre le même niveau de sécurité du coffre de mots de passe que le reste de la concurrence, mais il y a une couche de sécurité supplémentaire dans son modèle car il ne stocke aucune de vos données lui-même – vous choisissez où les stocker et les synchroniser. Cela ajoute un peu plus de frais généraux pour vous au début, mais vous pouvez avoir la tranquillité d’esprit de savoir que vous contrôlez l’emplacement du coffre-fort.

Ensuite, il y a la commodité. Bien sûr, Enpass propose des applications pour toutes les principales plates-formes, et le service cloud de votre choix peut fournir la synchronisation, mais il n’y a rien de plus pratique que de ne jamais avoir de paiement récurrent juste pour garder votre gestionnaire de mots de passe. Enpass est un achat unique, pas un abonnement, vous l’achetez donc et le possédez. C’est ça.

Le gestionnaire de mots de passe intégré de Google pourrait vous suffire

Il y a beaucoup d’excellents gestionnaires de mots de passe qui apportent beaucoup plus de contrôle et de sécurité multicouche à cette affaire, mais notre Ara Waggoner n’a ressenti le besoin de payer pour aucun d’entre eux puisque la saisie automatique par défaut de Google fait le travail. ça va:

Je déteste stocker la plupart de mes mots de passe n’importe où, mais je dois admettre que je suis une personne super-oublieuse, et donc même si se souvenir d’une clé principale est plus facile que de se souvenir de centaines de mots de passe individuels, je ne veux pas me tracasser avec ça. Le plus important de mes mots de passe est correctement caché en dehors de tout système, et le reste se trouve dans les mots de passe Google derrière la même clé principale que la plupart de ma vie utilise: mon mot de passe de compte Google à 2 facteurs.

1La simplicité de Password est sa force

1Password a pris un long chemin sinueux pour atteindre la notoriété d’Android, mais l’application autrefois Apple uniquement est désormais intuitive et à parité avec son homologue iOS.

La grande chose à propos de 1Password est sa simplicité: comme toutes les options de cette liste, l’application est liée au SDK du gestionnaire de mots de passe intégré d’Android, mais si une application ne le prend pas en charge pour une raison quelconque, 1Password a son propre clavier qui vous permet rapidement copiez-collez un nom d’utilisateur et un mot de passe dans le champ approprié.

1Password prend en charge les balises et les groupes; il peut être utilisé pour générer des mots de passe forts aléatoires ou des codes 2FA; il prend en charge plusieurs coffres-forts, un pour le personnel et un pour une famille ou une équipe, et bascule entre eux de manière transparente; il est rapide à charger et plante rarement. 1Password prend également en charge les clés U2F maintenant, ajoutant un niveau de protection supplémentaire à votre compte et à vos mots de passe.

Selon notre rédacteur en chef Daniel Bader, “1Password fait tout bien et vaut mon abonnement annuel. En fait, pour 36 $ par an, c’est une bonne affaire.”

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.