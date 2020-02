Meilleurs gros téléphones Android (phablets) en 2020

Source: Andrew Martonik / Android Central

Ce que nous considérons aujourd’hui comme une taille de téléphone “normale” semblerait carrément gigantesque il y a quelques années à peine. Et cette normalisation des gros téléphones a rendu encore plus facile pour les entreprises de fabriquer des téléphones encore plus gros au sommet de leur gamme. Lorsque vous avez besoin d’un gros téléphone pour vous offrir le plus grand écran et la plupart des fonctionnalités, le Galaxy Note 10+ est le meilleur du lot. Non seulement il a un grand écran, mais c’est un excellent écran – et tout le reste de l’expérience le sauvegarde.

Meilleur dans l’ensemble: Samsung Galaxy Note 10+

Source: Android Central

Il est facile d’affirmer que le Galaxy Note a défini la catégorie “phablet”, et plusieurs générations sont toujours la norme. Le Note 10+ a un écran massif de 6,8 pouces et, wow, c’est incroyable. Le reste de l’expérience matérielle est aussi solide que beau et cache une fiche technique emballée capable d’alimenter tout ce que vous voulez faire. La durée de vie de la batterie est excellente, tout comme sa vitesse de charge, et ses caméras sont parmi les meilleures disponibles. Tout cela s’additionne pour en faire un véritable package complet pour tous ceux qui veulent un téléphone grand écran à tout faire.

En plus de tout cela, le Note 10+ se démarque vraiment par son S Pen. C’est une fonctionnalité que vous appréciez complètement ou que vous n’aimez pas vraiment, mais pour ceux qui utilisent le S Pen, il est difficile de penser à utiliser un téléphone sans. Vous pouvez écrire, annoter, signer et dessiner, mais également contrôler à distance le téléphone sans fil pour prendre des photos, faire des présentations et plus encore.

Avantages:

Affichage incroyable et énorme

Le matériel a l’air cher

Performance exceptionnelle

Grande autonomie et charge rapide

Performances constantes de la caméra

Meilleure expérience de stylet sur n’importe quel téléphone

Les inconvénients:

Considérablement plus cher que le Galaxy S10 +

Capteur d’empreintes digitales incohérent à l’écran

Le logiciel nécessite beaucoup de réglages

La qualité des caméras à faible luminosité est faible

Meilleur dans l’ensemble

Samsung Galaxy Note 10+

Le téléphone qui a défini ce que signifiait «phablet»

Le Note 10+ est le meilleur gros téléphone absolu. Un écran massif est soutenu par des capacités incroyables, ainsi qu’un stylet S Pen.

Meilleur sans stylet: Samsung Galaxy S10 +

Source: Android Central

Le Galaxy S10 + est au cœur de ce qui fait du Note 10+ un téléphone à grand écran fantastique – bien que sa taille d’affichage soit légèrement plus petite de 6,4 pouces. L’écran est toujours aussi brillant et beau, et est soutenu par les mêmes spécifications et fonctionnalités incroyables.

Vous perdez sur le S Pen, mais il y a de fortes chances que vous puissiez regarder au-delà pour économiser quelques centaines de dollars pour ce qui est autrement une expérience identique. Les performances, les capacités, la durée de vie de la batterie et les appareils photo sont tous les mêmes, ce qui est un compromis équitable et fait du Galaxy S10 + un achat incroyable.

Avantages:

Meilleur affichage possible

Spécifications haut de gamme

Rempli de fonctionnalités matérielles et logicielles utiles

Fun triple camera

Prise casque

Les inconvénients:

Capteur d’empreintes digitales incohérent à l’écran

Le logiciel nécessite des ajustements et une gestion

Vitesse de charge derrière la concurrence

No S Pen

Meilleur sans stylet

Samsung Galaxy S10 +

Un Note 10+ légèrement plus petit, sans stylet

Tout ce qui rend le Note 10+ génial se trouve dans le S10 +, moins certains écrans et le S Pen. En retour, vous économisez considérablement.

Meilleur rapport qualité / prix: OnePlus 7 Pro

Source: Android Central

OnePlus continue de fabriquer d’incroyables téléphones de niveau phare sans prix, et le 7 Pro est son plus gros téléphone à ce jour. L’écran de 6,67 pouces est la star du spectacle – il est grand, lumineux et net, et a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz lisse qui rend le mouvement sans effort. Le logiciel n’a pas nécessairement de fonctionnalités ciblant spécifiquement le plus grand écran, mais cela n’a pas d’importance; vous apprécierez de tout faire sur l’écran.

La réduction des prix se manifeste dans les appareils photo qui ne sont pas tout à fait à la vitesse, et le téléphone manque de petits extras comme la résistance à l’eau et la recharge sans fil. Mais il est assez facile de regarder au-delà de ces choses pour obtenir ce gros téléphone avec un écran fantastique.

Avantages:

Excellent affichage à 90 Hz

Logiciel fluide et intuitif

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Fiche technique bourrée

Matériel bien fait et attrayant

Des haptiques merveilleux

Les inconvénients:

Grand et lourd

Les caméras larges et téléobjectif sont de qualité inférieure

Aucune cote de résistance à l’eau ou charge sans fil

Autonomie de la batterie juste moyenne pour un téléphone de cette taille

Meilleure valeur

OnePlus 7 Pro

Un grand téléphone avec un prix avantageux et un compromis minimal

Le OnePlus 7 Pro apporte un excellent matériel et des logiciels incroyables à un écran à 90 Hz ultra-fluide, le tout pour des centaines de moins que les appareils concurrents.

Meilleur sur un budget: Samsung Galaxy A50

Source: Harish Jonnalagadda / Android Central

Le Galaxy A50 n’est pas aussi gros que le Note 10+, il n’a pas non plus de S Pen, mais c’est aussi juste une fraction du prix. Mais pour l’argent, il a un écran de 6,4 pouces d’une qualité incroyablement élevée, de très bonnes spécifications et une grande autonomie de batterie – tout ce que vous voulez d’un gros téléphone. Et il a même une matrice de caméras triple de style phare qui tient la sienne.

Le reste de l’expérience est la qualité typique de Samsung, moins la découpe de coin nécessaire pour réduire le prix. Mais ce qui est important ici, c’est que les éléments essentiels de l’expérience qui en font un très gros téléphone sont tous pris en compte.

Avantages:

Triple caméra de style phare

Affichage de niveau supérieur

Grande autonomie de la batterie

Excellentes spécifications pour l’argent

Les inconvénients:

Bloatware considérable dans le logiciel

Les prises de vue en mode portrait sont faibles

Pas de support MST Samsung Pay

Meilleur sur un budget

Samsung Galaxy A50

Grande qualité Samsung pour une fraction du prix

Un grand écran de haute qualité, une bonne autonomie de batterie et de bonnes spécifications font de l’A50 un achat incroyable à une fraction du coût du Note 10+.

Meilleur appareil photo – Google Pixel 4 XL

Source: Android Central

Le Pixel 4 XL possède le meilleur appareil photo que vous puissiez obtenir sur un téléphone Android, peu importe le prix ou la taille. En plein jour, en lumière mixte et même en très faible luminosité, il prend constamment de meilleures photos que n’importe quelle compétition. Bien que nous ayons eu des problèmes avec la vitesse du 3 XL, l’application appareil photo est également désormais rapide et fluide. Un téléobjectif secondaire, associé à un logiciel intelligent, prend de superbes photos avec zoom. Sa caméra frontale n’est pas aussi large qu’auparavant, et c’est vraiment le seul inconvénient marginal ici. Il prend toujours des photos nettes, colorées et lumineuses, ainsi que de superbes selfies de portrait.

Son écran, à 6,3 pouces, est juste à la frontière de ce que vous considéreriez comme une phablette. Mais la qualité de l’écran est bonne et a un taux de rafraîchissement de 90 Hz – mais encore une fois, ce téléphone est axé sur son appareil photo et son logiciel.

Le Pixel 4 XL, dans son ensemble, est malheureusement déçu par quelques défauts. Sa durée de vie de la batterie est la plus faible de la concurrence des phablets, ce qui est probablement le plus gros inconvénient pour les personnes qui recherchent un gros téléphone. Il a également moins de RAM (6 Go) et de stockage (64 Go) que les autres, et son système de déverrouillage facial n’a été adopté que par une poignée d’applications. Cependant, cela ne devrait pas nuire à toutes les grandes choses que ce téléphone fait – et cela fait toujours partie de la conversation des meilleurs téléphones que vous pouvez obtenir aujourd’hui.

Avantages:

Affichage 90 Hz ultra-fluide

Logiciel simple, utile et rapide

Déverrouillage du visage extrêmement rapide

Caméra de qualité supérieure à l’arrière et à l’avant

Matériel agréable et agréable au toucher

Les inconvénients:

Durée de vie de la batterie incroyablement faible

Motion Sense a peu d’utilisation dans le monde réel

Faible RAM et stockage pour l’argent

Beaucoup d’incompatibilité d’application avec déverrouillage du visage

Meilleur appareil photo

Google Pixel 4 XL

Le meilleur appareil photo que vous pouvez obtenir dans un smartphone aujourd’hui

Le Pixel 4 XL possède un excellent matériel et le meilleur appareil photo, mais il est déçu par la faible autonomie de la batterie et les spécifications pour le prix.

Meilleur en dehors des États-Unis: Huawei P30 Pro

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Le P30 Pro est la réponse de Huawei au Galaxy S10 +, et il va de la tête aux pieds à tous égards. L’écran est juste un peu plus grand à 6,47 pouces, et presque aussi bon. La fiche technique correspond absolument, tout comme l’expérience matérielle. Les appareils photo sont même les meilleurs du Galaxy S10 + à certains égards, et s’adaptent partout ailleurs. Le logiciel est absolument une lacune, mais comme le Galaxy S10 +, il peut être modifié pour fonctionner comme vous en avez besoin. C’est un téléphone phare à tous égards.

Vous pouvez, techniquement, acheter et utiliser un Huawei P30 Pro aux États-Unis – mais compte tenu de la position instable de Huawei dans le pays, ce n’est pas un bon choix pour le faire en termes de support ou de mises à jour futures. Mais si vous êtes en dehors des États-Unis, ces mêmes problèmes ont conduit à des prix réduits qui rendent le P30 Pro encore plus attrayant en tant qu’option de téléphone à grand écran.

Avantages:

Combinaison de caméras polyvalente

Longévité extrême de la batterie

Charge filaire ultra-rapide

Design délicieux

Affichage énorme

Les inconvénients:

Le logiciel peut être autoritaire

Non disponible aux États-Unis

Trop grand pour certaines mains et poches

Incertain futur de mise à jour logicielle avec les politiques américaines actuelles

Meilleur hors des États-Unis

Huawei P30 Pro

Rempli de fonctionnalités et d’une configuration de caméra incroyablement polyvalente

Le P30 Pro de Huawei est grand et offre l’une des meilleures expériences de caméra les plus agréables à ce jour. Que ce soit aussi un excellent téléphone polyvalent est un bonus de bienvenue.

De grandes spécifications pour moins: Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Source: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Xiaomi n’est pas aussi connu aux États-Unis que dans le monde entier, mais cela devrait l’être: lorsque vous achetez l’un de ses téléphones, vous obtenez des spécifications incroyables pour un prix presque incroyable.

Pour moins de 300 $, vous obtenez un gros téléphone avec un écran de 6,53 pouces, de bonnes spécifications pour l’argent et surtout une énorme batterie de 4500 mAh. Vous obtenez également une triple caméra ancrée par un tireur principal capable de 64MP. Le gros inconvénient est le logiciel de Xiaomi, qui est un peu grinçant pour ceux qui n’y sont pas habitués, et peut ne pas être mis à jour aussi souvent ou aussi longtemps que nous le souhaiterions.

Les acheteurs américains prennent note: La version sur Amazon U.S. est un modèle international et ne fonctionnera pas sur Sprint, Verizon ou l’un de leurs MVNO. Il fonctionnera parfaitement sur AT&T et T-Mobile. Il n’a également aucune garantie américaine.

Avantages

Grand écran

Matériel robuste

Excellente autonomie de la batterie

La caméra 64MP est un excellent ajout

Les inconvénients

Le logiciel MIUI n’est pas pour tout le monde

Peut ne pas recevoir les mises à jour aussi souvent que les autres téléphones en Occident

De grandes spécifications pour moins

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Tout ce que vous pourriez souhaiter en termes de spécifications pour l’argent.

Xiaomi est absolument génial quand il s’agit de charger de grosses spécifications pour un petit prix. Obtenez un grand écran, une longue durée de vie de la batterie et un design moderne.

Meilleur avec 5G – Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Source: Android Central

Le plus gros atout du Galaxy Note 10+ 5G est qu’il s’agit exactement de la même plate-forme que le Galaxy Note 10+. Le Note 10+ 5G est le même en termes de taille, de spécifications et de capacités; il a la même qualité d’écran incroyable, des composants internes haut de gamme, des caméras toujours excellentes et un logiciel Samsung riche en fonctionnalités. De plus, il a toujours le S Pen.

Mais pour quelques centaines de dollars de plus que le Note 10+, il est incroyablement difficile de justifier l’expérience supplémentaire pour obtenir la 5G. Si vous utilisez un opérateur compatible (comme Verizon ou T-Mobile), et que cet opérateur propose la 5G où vous vivez, cela peut valoir la peine d’être étudié – mais il est probable que vous trouverez la valeur qui n’existe tout simplement pas.

Avantages:

Connectivité 5G pour les réseaux à venir

Grand écran de haute qualité

Expérience complète du Galaxy Note 10+

Les inconvénients:

Extrêmement coûteux

Limité à Verizon pour le moment

Les réseaux 5G seront limités pendant un certain temps

Meilleur avec la 5G

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

L’avenir est maintenant… selon l’endroit où vous vivez

La Note 10+ 5G a accès à l’avenir de la mise en réseau, mais vous dépensez beaucoup pour l’obtenir. Mis à part la 5G, c’est effectivement une Note 10+.

Conclusion

Lorsque vous recherchez le plus grand et le meilleur téléphone disponible, le Galaxy Note 10+ établit la norme. Non seulement il a un écran massif, mais c’est aussi le meilleur écran en termes de qualité à tous les niveaux.

Et Samsung s’en sert avec une fiche technique incroyable, des tonnes de fonctionnalités et un stylet S Pen unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Vous payez cher pour obtenir ce package complet, mais il y a quelque chose à dire pour aller tout faire pour obtenir le meilleur téléphone possible lorsque vous avez besoin d’un grand écran. La note 10+ vous récompense pour cette décision.

Si vous décidez de chercher quelque chose de plus petit, voici notre liste de petits téléphones Android. Si vous voulez juste une liste des meilleurs téléphones Android généraux, nous l’avons aussi!

