Meilleurs groupes pour Fitbit Charge 3 en 2020

Le Fitbit Charge 3 est un sacré groupe de fitness qui intègre de nombreuses fonctionnalités et technologies dans un petit boîtier abordable. Les bandes que vous obtenez par défaut sont bonnes, mais vous pouvez vraiment changer l’esthétique complète de la Charge 3 avec les bonnes bandes de remplacement. Voici quelques-uns de nos favoris!

Hamile a essentiellement recréé le bracelet de montre Fitbit Charge 3 par défaut, mais il le propose dans beaucoup plus de couleurs et le vend beaucoup moins que le Fitbit légitime. Le bracelet est fabriqué en TPU écologique, n’irrite pas votre peau et est à la fois doux et léger. En ce qui concerne les couleurs, il y a beaucoup de choix – 20, pour être exact.

À partir de 5 $ sur Amazon

Mon groupe préféré pour le Charge 3 est celui tissé par Fitbit lui-même. Le tissu utilisé est confortable, très bien construit et se décline dans les couleurs anthracite et pervenche. Lorsque vous ne travaillez pas au gymnase et que vous souhaitez embellir le design de votre Charge 3, c’est une option fantastique.

35 $ ​​chez Fitbit

Le combo bande + étui de GOSETH est l’une des options les plus uniques pour le Charge 3, et même s’il ne convient pas à tout le monde, il est indéniable qu’il se démarque. La bande en silicone est douce et confortable, tandis que l’étui qui contient le Charge 3 le protège de toutes sortes d’usure quotidienne. Si vous cherchez quelque chose de différent, c’est tout.

À partir de 8 $ sur Amazon

L’un des meilleurs bracelets orientés fitness pour le Charge 3 est le bracelet respirant QIBOX. Le design perforé est un modèle éprouvé qui permet à votre poignet de rester au frais même pendant les entraînements les plus intenses, tout en vous offrant un excellent contrôle sur l’ajustement / la taille du bracelet.

À partir de 6 $ sur Amazon

Il est difficile de battre un vrai bracelet en cuir, et si vous souhaitez en obtenir un pour le Charge 3, vous voudrez saisir celui vendu par Fitbit. Le groupe est fait de cuir Horween légitime, vient dans les couleurs Plum et Midnight Blue, et a l’air tellement bon. C’est un peu cher, mais ça vaut vraiment le coup.

50 $ chez Fitbit

Ce n’est pas le groupe de sport le moins cher que vous pouvez trouver pour le Charge 3, mais il a une grande chose à faire: il est fabriqué par Fitbit. Cela signifie que la qualité du groupe est l’une des meilleures que vous trouverez, et avec un design perforé, il est idéal pour aller au gymnase ou à long terme. Il est également disponible en quatre couleurs saisissantes qui ont l’air fantastiques.

30 $ chez Fitbit

Les bandes métalliques sont le moyen ultime de donner à votre portable un look professionnel et élégant. Pour le Fitbit Charge 3, l’un des meilleurs groupes de métal vient de Shangpule. Disponible dans une variété de couleurs, cette bande en acier inoxydable donne à la Charge 3 une apparence assez élégante. Le prix compétitif est la cerise sur le gâteau.

14 $ chez Amazon

Vous cherchez un joli bracelet en cuir mais vous ne voulez pas dépenser trop d’argent? SWEES vous a couvert. Son bracelet en cuir est merveilleusement abordable et est offert dans une tonne de couleurs / motifs – y compris l’or rose scintillant illustré ici. Le bracelet est facile à installer, possède une boucle en métal et est livré avec une garantie de deux ans.

À partir de 10 $ sur Amazon

Pour ceux d’entre vous qui essaient de dépenser autant que possible leur argent, Neitooh vend un ensemble de trois bandes de sport en silicone pour le prix de la plupart des bandes simples. Il y a un tas de combinaisons de couleurs offertes dans les petites et grandes tailles, et votre achat est livré avec une garantie de deux ans.

8 $ chez Amazon

Si nous faisons quelques suggestions

Parmi tous les groupes de cette liste, celui qui nous semble le plus logique pour la majorité des gens est le Hamile Sport Band. Il semble presque identique à la bande de silicone officielle fournie avec la Charge 3, mais il coûte beaucoup moins cher. Malgré cela, il est toujours confortable à porter, a fière allure et est offert dans un tas de couleurs vibrantes.

Un autre excellent choix est la bande de remplacement en métal Shangpule. Cela donne à la Charge 3 un look complètement différent et ajoute un sentiment de classe que vous n’obtenez tout simplement pas avec des bandes en silicone. Malgré le matériau en acier inoxydable, cette bande est toujours assez facile sur le portefeuille.

Enfin, nous aimons aussi beaucoup le Fitbit Woven Band. Bien que ce soit l’une des options les plus chères de cette liste, elle est également parmi les plus agréables. Le matériau en tissu tissé de Fitbit a un aspect et une sensation exceptionnels, est un choix fantastique pour une utilisation quotidienne confortable, et les deux couleurs disponibles sont toutes les deux superbes.

