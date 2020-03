Meilleurs haut-parleurs Bluetooth à moins de 100 $ en 2020

Source: Android Central

Meilleur

Haut-parleurs Bluetooth à moins de 100 $

Android Central

2020

Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour obtenir un excellent haut-parleur Bluetooth. Que vous cherchiez un haut-parleur pour écouter de la musique ou lire vos podcasts préférés à la piscine, ou que vous en ayez besoin pour diffuser de la musique depuis votre téléphone, il existe de nombreuses options disponibles pour moins de 100 $. Notre choix serait l’Ultimate Ears Wonderboom 2 pour sa polyvalence et son excellente qualité sonore.

Meilleur dans l’ensemble: Ultimate Ears Wonderboom 2

Source: Android Central

Le Wonderboom 2 offre tout ce que vous recherchez dans un haut-parleur Bluetooth abordable: il a une résistance à l’eau IP67, une qualité sonore étonnamment grande et une autonomie de 13 heures. Le haut-parleur a également un son multidirectionnel, et vous pouvez même coupler deux haut-parleurs ensemble pour créer un effet stéréo (bien que vous ne puissiez le coupler qu’avec d’autres haut-parleurs Wonderboom).

La polyvalence proposée ici fait que le Wonderboom 2 se démarque du lot. Vous pouvez l’emmener à la piscine sans avoir à vous soucier de l’eau dans les entrailles (assurez-vous simplement que le port Micro-USB est couvert), et vous pouvez même plonger dans un mètre d’eau pendant 30 minutes sans aucun problème.

La conception elle-même est suffisamment robuste – elle est conçue pour résister aux chutes de cinq pieds – pour que vous n’ayez pas à vous soucier des problèmes de durabilité à long terme. Oh, et il est disponible en plusieurs options de couleurs passionnantes. Combinez tout cela et vous obtenez un choix fantastique dans cette catégorie.

Avantages:

Résistance à la poussière et à l’eau IP67

Grande qualité sonore

Autonomie de la batterie de 13 heures

Son multidirectionnel

Les inconvénients:

Charge via Micro-USB

Pas d’égalisation réglable

Pas de fête

Meilleur dans l’ensemble

Ultimate Ears Wonderboom 2

Le meilleur haut-parleur Bluetooth économique.

Le Wonderboom 2 combine une excellente qualité sonore avec une conception robuste, une résistance à l’eau IP67 et une autonomie de 13 heures.

Aussi génial: Anker Soundcore Motion +

Source: Anker

Le Soundcore Motion + n’a peut-être pas un design distinctif, mais il a certainement un éventail de fonctionnalités qui le distinguent dans ce segment. Le haut-parleur est le premier d’Anker avec une connectivité USB-C, et il dispose également de Bluetooth 5.0 ainsi que d’AptX, une rareté dans cette catégorie.

Vous obtenez 30 W de son du Soundcore Motion +, et vous avez la possibilité d’associer deux unités pour créer une scène sonore stéréo. Le Motion + dispose également d’un mode BassUp qui augmente les basses en temps réel. Vous avez la possibilité de personnaliser l’égaliseur via l’application Soundcore, et la batterie de 6 700 mAh dure 12 heures à pleine charge.

Il y a des commandes de lecture en haut, et le Soundcore Motion + est également étanche IPX7, ce qui le rend idéal pour la piscine. Le son puissant combiné à Bluetooth 5.0 et à la charge USB-C donne au Motion + un avantage distinct dans la catégorie Bluetooth abordable.

Avantages:

Bluetooth 5.0 avec AptX

Résistance à l’eau IPX7

Couplage stéréo sans fil

Charge via USB-C

Autonomie de la batterie de 12 heures

Aussi super

Anker Soundcore Motion +

Un son exceptionnel avec les dernières technologies.

Le Motion + est livré avec la connectivité Bluetooth 5.0 et AptX, et vous obtenez 30 W de son, une résistance à l’eau IPX7 et une charge USB-C.

Son classique: Bose SoundLink Micro

Source: Bose

Bose est une marque bien connue des audiophiles et des débutants, et comme vous pouvez l’imaginer, elle dispose de plusieurs options Bluetooth dans son arsenal. Nous aimons le SoundLink Micro car il offre cette expérience sonore Bose dans un petit ensemble.

Le haut-parleur n’est pas beaucoup plus gros qu’un palet de hockey et il est doté d’un clip pour que vous puissiez le fixer à un sac ou une sangle pour la portabilité. Il est également résistant à l’eau IPX7 et est assez durable avec sa construction caoutchoutée robuste.

Le haut-parleur est disponible en trois couleurs différentes – noir, orange vif et bleu foncé – et il peut être associé à un autre haut-parleur SoundLink pour créer un son stéréo. Il dispose également d’un microphone pour accéder à votre assistant vocal personnel ou pour prendre des appels depuis votre smartphone.

Avantages:

L’héritage de Bose

Super portable

Construction durable

Résistant à l’eau

Les inconvénients:

Autonomie moyenne de la batterie

Charge via Micro-USB

Son classique

Bose SoundLink Micro

Son Big Bose dans un boîtier portable.

Le Bose SoundLink Micro a un excellent son et une construction durable pour vous accompagner lors de vos déplacements.

Illuminez une fête: Anker Soundcore Flare +

Source: Anker

Le Soundcore Flare + est un produit intéressant. Il dispose de quatre pilotes qui fournissent un son à 360 degrés, mais ce qui le distingue, c’est un anneau LED autour de la base qui s’allume en synchronisation avec la musique. La lumière ajoute une autre dimension à l’expérience d’écoute et fait du Soundcore Flare + l’enceinte Bluetooth idéale pour les fêtes.

Vous pouvez également coupler deux haut-parleurs ensemble pour un effet stéréo, et il y a la possibilité de personnaliser l’égaliseur à votre goût depuis l’application Soundcore. Vous obtenez jusqu’à 20 heures de lecture à partir d’une charge complète et le Flare + se connecte via Bluetooth 5.0. Vous obtenez même une résistance à l’eau IPX7, ce qui en fait un excellent choix pour les fêtes au bord de la piscine.

Dans l’ensemble, il y a beaucoup à aimer avec le Flare +. Le nombre impressionnant de fonctionnalités proposées combiné à l’anneau lumineux unique en bas et au son à 360 degrés en font une option fantastique.

Avantages:

Pilotes quad pour un excellent son

Halo LED est assez cool

Couplage stéréo

Résistance à l’eau IPX7

Les inconvénients:

Pas très portable

Charge via Micro-USB

Illuminez une fête

Anker Soundcore Flare +

L’enceinte Bluetooth idéale pour les fêtes.

Le Flare + est définitivement à la hauteur de son nom grâce à un anneau lumineux LED en bas, un son à 360 degrés, une résistance à l’eau IPX7 et une autonomie de 20 heures.

Meilleure option robuste: JBL Charge 3

Source: JBL

JBL est l’un des joueurs les plus reconnus dans ce segment, et la série Charge continue d’être un best-seller pour sa conception robuste et sa polyvalence. La Charge 3 n’est peut-être pas la dernière de la série, mais elle a encore beaucoup à offrir. Cela sonne bien grâce à deux pilotes 10W, et vous obtenez une résistance à l’eau IPX7, ce qui le rend idéal pour la piscine.

La batterie de 6000 mAh offre 20 heures de lecture de musique à partir d’une charge complète, et vous pouvez coupler le Charge 3 avec d’autres haut-parleurs JBL via Connect +. Vous avez la possibilité de connecter deux appareils au haut-parleur en même temps, et vous pouvez invoquer Google Assistant. Si vous avez déjà un produit JBL avec la technologie Connect +, le Charge 3 est une vente facile.

Avantages:

Conception robuste

Résistance à l’eau IPX7

Intégration de Google Assistant

Peut se connecter à des appareils simultanément

Les inconvénients:

Charge via Micro-USB

Plus coûteux que les autres choix

Meilleure option robuste

JBL Charge 3

Une excellente option pour la route.

Le Charge 3 possède plusieurs fonctionnalités exceptionnelles, notamment une conception robuste, un son de 20 W, l’intégration de l’Assistant et une autonomie de 20 heures.

Toujours aussi fort: Ultimate Ears Boom 2

Source: Ultimate Ears

L’Ultimate Ears Boom 2 est l’une des enceintes Bluetooth les plus vendues du marché, et il est facile de comprendre pourquoi. La conception cylindrique offre un son à 360 degrés, l’indice IPX7 le rend idéal pour la piscine, et vous obtenez un appairage facile via NFC et la possibilité de se connecter à deux appareils à la fois.

Combinez cela avec une portée Bluetooth allant jusqu’à 100 pieds, 15 heures de lecture de musique entre les charges et une variété d’options de couleurs attrayantes, et vous comprendrez pourquoi le Boom 2 est une offre exceptionnelle dans ce segment.

Il existe une version plus récente de ce haut-parleur populaire, l’Ultimate Ears Boom 3, mais son prix est bien supérieur à notre limite de 100 $ ici. Pour ceux qui cherchent à passer sous la barre du siècle, le Boom 2 est toujours une excellente option.

Avantages:

Classement IPX7

Son à 360 degrés

Autonomie de 15 heures

Excellente gamme

Les inconvénients:

Charge via Micro-USB

Modèle plus ancien

Toujours aussi fort

Ultimate Ears Boom 2

Son à 360 degrés dans un boîtier robuste.

L’UE Boom 2 a un son à 360 degrés, un indice IPX7, une autonomie de 15 heures et une portée allant jusqu’à 100 pieds. Il est facile de voir pourquoi c’est toujours un best-seller.

Meilleure qualité sonore: Klipsch Groove

Source: Klipsch

Si votre principale préoccupation à partir d’un haut-parleur Bluetooth abordable est la qualité sonore, ne cherchez pas plus loin que le Klipsch Groove. Le haut-parleur offre un son exceptionnel dans un boîtier relativement modeste, et l’indice IPX4 lui confère une certaine résistance aux éléments.

Vous obtenez des commandes de couplage Bluetooth et de lecture de musique en haut, et il y a une prise 3,5 mm sur le côté si vous êtes intéressé à le brancher. La batterie de 2200 mAh offre huit heures de lecture de musique à partir d’une charge complète.

Avantages:

Un son exceptionnel

Classement IPX4

Commandes accessibles

Les inconvénients:

Ne fonctionne pas avec les appels

Autonomie moyenne de la batterie

Charge via Micro-USB

Meilleure qualité sonore

Klipsch Groove

Super son dans un emballage modeste.

Le Groove ne ressemble pas beaucoup, mais il offre une qualité sonore exceptionnelle et un indice IPX4.

Plus pour moins: DOSS SoundBox

Source: DOSS

Les haut-parleurs Bluetooth de DOSS sont les préférés des fans, et la SoundBox d’entrée de gamme a beaucoup à offrir. Le haut-parleur est suffisamment abordable pour être un achat impulsif et il est chargé de fonctionnalités. Vous obtenez un design moderne avec une grille en aluminium qui s’étend sur tous les côtés du haut-parleur, et il a des gestes tactiles en haut pour régler le volume et la lecture de musique. Il suffit de tourner dans le sens horaire sur la bague de volume pour augmenter le volume et dans le sens antihoraire pour le baisser.

La SoundBox possède deux pilotes 6 W qui parviennent à fournir une quantité de son décente pour un haut-parleur de sa taille. Vous pouvez facilement coupler votre téléphone ou votre tablette à l’appareil via Bluetooth 4.0, et il y a une prise auxiliaire si vous préférez le brancher. De plus, vous disposez également d’un emplacement pour carte SD qui vous permet de lire rapidement des morceaux sans avoir à connecter le haut-parleur à une autre source.

La batterie de 2200 mAh offre 12 heures d’autonomie et la SoundBox prend un peu plus de trois heures pour se recharger entièrement sur Micro-USB. Oh, et il a également un indice IPX4, vous donnant la possibilité de l’utiliser sous la douche. Sur la base du design et de la qualité sonore proposés, il est facile de comprendre pourquoi la SoundBox est si bien cotée dans ce segment.

Avantages:

Son 12 W

Résistance à l’eau IPX4

Design moderne

Emplacement pour carte SD

Plus pour moins

DOSS SoundBox

Toutes les fioritures à petit prix.

Le DOSS SoundBox offre une qualité sonore fantastique et un ensemble robuste de fonctionnalités à un prix bas.

Beaucoup de choix parmi lesquels choisir

Source: Android Central

En fin de compte, le choix d’un haut-parleur Bluetooth se résume à ce que vous recherchez. Il n’y a pas de pénurie d’excellents produits dans cette catégorie, et c’est à vous de décider si vous voulez la dernière connectivité, l’étanchéité ou la meilleure qualité sonore.

Si nous devions en choisir un, ce serait l’Ultimate Ears Wonderboom 2. Le haut-parleur est une option fantastique pour écouter sous la douche ou à la piscine, et la qualité sonore combinée au facteur de forme et à la conception robuste en fait le meilleur choix l’espace Bluetooth abordable.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Harish Jonnalagadda est l’éditeur régional d’Android Central. Un modder du matériel réformé, il passe maintenant son temps à écrire sur le marché du téléphone en plein essor en Inde. Auparavant, il réfléchissait au sens de la vie chez IBM. Contactez-le sur Twitter à @chunkynerd.

Jeramy Johnson est fier d’aider Keep Austin Weird et adore faire de la randonnée dans les collines du centre du Texas avec un petit-déjeuner taco dans chaque main. Quand il n’écrit pas sur les produits et services d’Amazon, il défend sa relation avec sa petite amie Alexa auprès de sa famille. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @jeramyutgw.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.