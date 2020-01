Meilleurs jeux Android avec prise en charge du contrôleur Bluetooth en 2020

Les jeux sur Android nécessitent généralement que vous vous contentiez d’utiliser les commandes de l’écran tactile. Cependant, certains développeurs de jeux aimables prennent le temps et les efforts pour ajouter la prise en charge de la manette de jeu Bluetooth – et nous les aimons pour cela. Étant donné que si peu de jeux offrent cette fonctionnalité, nous avons pris le temps de tester et de compiler notre liste des meilleurs jeux qui vous permettent de jouer avec un contrôleur Bluetooth de qualité entre vos mains.

Nous vous recommandons également de vous procurer une bague de style ou une prise pop qui peut aider à soutenir votre téléphone sous un bon angle pour les jeux.

Call of Duty Mobile

Autrement dit, Call of Duty Mobile est l’un des meilleurs jeux Android jamais créés. Il offre une expérience authentique aux fans de longue date de Call of Duty avec une suite complète de modes multijoueurs parmi lesquels choisir. Alors que la franchise Call of Duty a présenté des campagnes solo vraiment impressionnantes, Mobile se concentre exclusivement sur le multijoueur et parvient à sortir du parc en offrant le style d’action exact que les fans ont appris à connaître et à aimer.

Une grande raison pour laquelle le jeu se déroule si bien est due à l’implication de Tencent Games. Ils possèdent l’espace de tir mobile avec PUBG Mobile, un autre jeu qui figure sur cette liste, et les fans de ce jeu reconnaîtront l’interface utilisateur familière et les performances de jeu surprenantes qui ont été parfaitement optimisées pour le mobile. Et contrairement à PUBG Mobile, Call of Duty Mobile a rapidement reçu un support complet pour les contrôleurs Bluetooth, ce qui rend tout cela encore plus génial!

Le jeu propose les modes de combat à mort de l’équipe de base pour lesquels Call of Duty est connu, ainsi que le mode Battle Royale qui a été introduit dans la franchise principale avec CoD: Black Ops 4. Ils auraient pu facilement se contenter du match à mort de l’équipe et avaient toujours un excellent jeu sur leurs mains, mais l’inclusion d’un mode bataille royale à 100 joueurs et du mode zombie préféré des fans ajoute juste beaucoup plus de valeur à ce jeu gratuit.

Je joue à CoD Mobile depuis la version bêta et c’est l’un de mes jeux préférés chaque fois que j’ai quelques minutes à tuer. Parce que le jeu est tellement populaire, il est super rapide de sauter dans un match, que vous souhaitiez jouer avec des occasionnels ou affronter plus de joueurs vétérans dans un match classé. Il existe un Battle Pass “premium” et le jeu essaie de vous proposer ses achats intégrés aussi souvent que possible, mais vous n’avez pas à dépenser d’argent pour profiter de cet excellent jeu de tir mobile.

Call of Duty Mobile

Call of Duty a remporté le prix du jeu de l’année pour 2019 pour une bonne raison. Il s’agit d’une version étonnamment complète de Call of Duty avec une prise en charge complète des contrôleurs Bluetooth.

GRID Autosport

De grands jeux de course ont été publiés sur Android, mais peu offrent la profondeur de jeu et les graphismes brillants de GRID Autosport. Développé par Feral Interactive, GRID offre l’expérience de course la plus authentique que vous puissiez jouer sur votre téléphone mobile avec une prise en charge complète des contrôleurs Bluetooth.

Avec des graphismes de qualité console et une physique réaliste et des dommages au véhicule, GRID ressemble à un jeu de qualité console pour votre téléphone. Il y a plus de 100 voitures à conduire avec un nombre égal de pistes pour brûler le caoutchouc. Et ce n’est pas seulement la course sur circuit disponible. GRID propose une incroyable sélection de types de courses dans un large éventail de disciplines – des circuits ouverts et de tourisme aux courses de dragsters et même aux courses de démolition chaotiques.

Il existe un mode carrière disponible avec une grande valeur de production et des animations d’avant-course qui vous permettent de vous hisser dans les rangs pour devenir le meilleur pilote professionnel, mais je suis partisan de la grande sélection de courses uniques qui incluent un excellent mélange de simulation pure des courses comme les courses d’endurance et des courses de dragsters ainsi que des modes d’arcade comme les courses d’éliminateur (où le coureur en dernière place est éliminé à chaque tour), les courses aux points de contrôle où vous courez contre la montre et les courses de dérive où vous gagnez des points pour avoir réussi des glissements de puissance fluides à travers chaque coin.

GRID Autosport vous donne un contrôle total sur tous les paramètres afin que vous ne soyez jamais frustré que ce soit trop facile ou trop difficile. Il y a une difficulté évolutive qui commence par des aides au freinage et d’autres fonctionnalités pour une expérience plus facile et plus de style arcade pour les joueurs occasionnels ou vous pouvez augmenter la difficulté et définir des paramètres de simulation pour les fans aspirant à une expérience de course pure. L’inclusion de la prise en charge du contrôleur Bluetooth n’est qu’une autre raison pour laquelle c’est l’un des meilleurs jeux de course absolus pour Android et justifie absolument le prix premium.

GRID Autosport

Call of Duty a remporté le prix du jeu de l’année pour 2019 pour une bonne raison. C’est une version étonnamment complète de Call of Duty pour les téléphones qui est entièrement gratuite.

Tesla Vs Lovecraft

Tesla vs Lovecraft est un jeu de tir à double bâton de haut en bas intense qui joue assez bien juste sur votre téléphone mais brille vraiment avec un contrôleur Bluetooth à la main. Vous incarnez Nikolai Tesla qui se dispute avec H.P. Lovecraft qui, en l’occurrence, a découvert comment ouvrir des portails pour libérer des monstres occultes grotesques sur le monde.

Heureusement, Tesla possède une énorme collection d’armes évolutives qui incluent des tarifs standard comme des pistolets, des mitrailleuses et des fusils de chasse à des armes plus futuristes de l’armurerie personnelle de Tesla, y compris la pièce de résistance – un costume mech Tesla qui peut traverser des vagues d’ennemis en quelques secondes. Les armes apparaissent au hasard autour du niveau et vous devez collecter les cinq pièces du costume de méca avant qu’il ne soit disponible pour vous pendant une courte période de temps.

Chaque niveau se déroule dans une arène fermée où les monstres apparaissent au hasard, et votre objectif est d’éliminer tous les monstres et de détruire tous les bassins d’apparition de Cthulu qui apparaissent. Il y a aussi des niveaux de boss qui contiennent un gigantesque qui doit être détruit avec les essaims sans fin d’autres monstres. Ces niveaux sont particulièrement difficiles et vous devrez faire bon usage des avantages que vous débloquez en collectant de l’XP.

C’est là que le jeu utilise à merveille des éléments de type voyous qui garantissent que chaque jeu d’un niveau est unique. Lorsque vous tirez sur des ennemis, vous collectez de l’XP. Remplissez votre barre d’XP et vous pouvez débloquer un nouvel avantage, qui est généralement une sorte de mise à niveau de personnage ou d’arme qui vous aidera à survivre plus longtemps ou à être plus efficace pour tuer des monstres, mais l’avantage ne dure que pour cette partie et vous perdez tous les avantages que vous réussissiez ou échouiez.

Il y a plus de 30 niveaux à jouer, chacun ayant trois “plans” (ou niveaux de difficulté) différents, les plans supérieurs offrant de plus grands défis pour de meilleures récompenses. Il existe également un mode de survie qui teste combien de temps vous pouvez durer contre des vagues d’ennemis littéralement sans fin et un pack DLC en option qui ajoute plus d’armes et d’ennemis au mélange.

Tesla Vs Lovecraft

Tesla Vs Lovecraft est un jeu de tir à double bâton bourré d’action qui présente des vagues infinies d’horreurs Lovecraftiennes. Ce jeu premium offre également des heures de jeu passionnant avec des DLC disponibles.

Evoland 2

Evoland 2 est l’un de ces jeux premium pour Android que vous ne voulez tout simplement pas abandonner. Initialement sorti en 2015 sur Steam, Evoland 2 est une suite fantastique au premier Evoland et suit le mouvement avec des graphismes et un gameplay qui évoluent à mesure que vous progressez dans l’histoire.

J’ai vraiment apprécié le premier jeu Evoland pour Android et l’une de mes quelques critiques à l’égard du jeu était que l’histoire était un peu courte. Ce n’est pas le cas d’Evoland 2, qui propose plus de 20 heures de jeu.

Alors que le premier jeu de la série a exploré l’évolution des RPG, Evoland 2 a élargi sa portée nostalgique en incorporant encore plus de genres de jeux dans le jeu. Il commence comme un RPG d’action assez typique, mais au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire, les graphismes et le gameplay prennent des changements dramatiques qui fonctionnent à merveille pour garder le jeu frais.

Evoland 2 vous fera rire car il brise constamment le quatrième mur et il y a plus de références de jeu et de culture pop que vous ne pouvez en secouer un. Ceci est un autre grand jeu pour les fans de RPG et de la culture du jeu vidéo et vaut bien le coût pour jouer. Mieux encore, il prend en charge les contrôleurs Bluetooth et Android TV, y compris le NVIDIA Shield TV.

Evoland 2

Evoland 2 est un RPG qui vise à explorer et à célébrer l’histoire des jeux vidéo, se fondant dans un gameplay de différents genres tout en racontant une histoire cohérente qui vous divertira pendant des heures.

Tournée mondiale Horizon Chase

Horizon Chase est un coureur de style rétro amusant avec un gameplay qui rappelle le coureur d’arcade classique des années 80 Pole Position. Avec des graphismes rétro lumineux et colorés sur 70 titres couvrant 32 villes, il y a beaucoup de plaisir à avoir ici. Vous commencez chaque course à l’arrière d’un pack de 20 voitures, et vous devez vous frayer un chemin devant vos adversaires pour remporter la couronne. Continuez à gagner pour mettre à niveau et débloquer jusqu’à 16 voitures disponibles.

Horizon Chase prend en charge les commandes Bluetooth, et bien que les commandes de l’écran tactile soient correctes, j’ai toujours trouvé qu’un contrôleur physique est bien meilleur pour le toucher fin requis dans les jeux de course.

Vous pouvez jouer sur les pistes de San Francisco mais vous devez ensuite payer pour débloquer le jeu complet. Étant donné la beauté et le plaisir de ce jeu, nous parions que vous le ferez.

Tournée mondiale Horizon Chase

Parcourez des lieux lumineux et colorés dans Horizon Chase, un jeu de course rétro qui offre une action d’arcade amusante avec ou sans contrôleur en main.

Riptide GP: Renegade

Revenant aux souvenirs de jeux comme Jet Moto ou Wave Race 64, Riptide GP: Renegade propose un mode carrière basé sur l’histoire ainsi que des options pour exécuter une course rapide ou lutter contre des adversaires en ligne. Les graphismes sont de premier ordre, avec des effets d’eau et de flou de mouvement donnant vraiment au jeu un bon sens de la vitesse.

Il y a beaucoup à débloquer et à mettre à niveau lorsque vous jouez dans le mode carrière, et l’IA est excellente, offrant un vrai défi par rapport aux autres jeux de course. Vous êtes également en mesure de tirer des astuces qui renforcent votre boost pour passer la compétition en ligne droite. Bien que ce jeu ait plus de près de quatre ans, il a toujours l’air et joue bien sur Android avec une prise en charge complète des contrôleurs Bluetooth.

Riptide GP: Renegade

Qui est prêt à se mouiller un peu? Riptide GP: Renegade est un coureur de vagues élégant qui est toujours l’un des plus beaux jeux de course sur Android.

Modern Combat 5: eSports FPS

Initialement publié sous le nom de Modern Combat 5 Blackout, ce jeu de tir à la première personne innovant pour Android a été rebaptisé pour tirer parti du mouvement eSports. Maintenant, j’adorerais me tromper, mais je suis sûr que cela ne va jamais décoller en tant que jeu eSports de premier plan. Cela dit, c’est toujours un FPS mobile solide avec des graphismes et des options éblouissants pour jouer à travers la campagne solo ou la prendre en ligne – et vous pouvez avoir un avantage sur vos concurrents avec un contrôleur approprié dans votre main.

Il est assez clair que ce jeu essayait de déteindre sur la franchise Call of Duty lors de sa première sortie. Maintenant que Call of Duty a une version appropriée, les joueurs peuvent penser qu’il y a moins d’incitation à jouer à ce jeu de tir mobile hérité, mais si vous n’avez jamais vérifié Modern Combat 5, cela vaut bien votre temps.

Modern Combat 5: eSports FPS

Il pourrait être éclipsé par des versions plus récentes, mais Modern Combat 5 est toujours l’un des meilleurs tireurs à la première personne sur Android qui offre un bon support pour les contrôleurs Bluetooth.

Grand Theft Auto San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas représente le summum de la fantastique série de Rockstar sur PlayStation 2. Situé dans une version fictive de Los Angeles et des environs, c’était un chef-d’œuvre absolu lors de sa sortie en 2004 et parvient toujours à tenir le coup 2020.

Rockstar a publié San Andreas sur le Google Play Store en 2013, et c’est l’un de ces jeux mobiles infiniment mieux à jouer avec un contrôleur Bluetooth – ne serait-ce que pour la mémoire musculaire que nous avons tous pour ces commandes de console GTA classiques. Vous pouvez entrer et modifier les graphiques pour améliorer l’apparence et le déroulement du jeu selon les besoins de votre appareil, et le jeu se joue plutôt bien en dehors des problèmes occasionnels. Revivez toutes les aventures de CJ et de votre famille Grove Street en faisant des ravages dans les rues de San Andreas.

Grand Theft Auto San Andreas

GTA: San Andreas est toujours l’un des meilleurs de la franchise emblématique de Rockstar. Il joue étonnamment bien sur Android, en particulier comme l’un des meilleurs jeux à jouer avec un contrôleur.

Oceanhorn

Oceanhorn est un RPG d’action qui s’inspire sans vergogne de la franchise Zelda, donc si vous aimez l’apparence de ce style de jeux, vous êtes ici pour un vrai régal.

Lancé à l’origine sur Steam, Oceanhorn est un titre haut de gamme sur le Google Play Store, ce qui signifie que vous paierez une fois et que vous pourrez profiter d’un jeu sans publicité sans achats intégrés ni trucs de progression étranges – vous savez, comment les jeux étaient censés être joué. Le gameplay propose un mélange de plate-forme et de combat aux côtés d’énigmes difficiles, et le jeu se joue aussi bien qu’il y paraît. Prenez votre manette Bluetooth préférée et amusez-vous avec Oceanhorn.

Oceanhorn

Oceanhorn est un action-RPG qui offre un mélange de plate-forme et d’énigmes et rappelle la légende de Zelda. Essayez-le gratuitement avant de décider de payer pour débloquer le jeu complet.

Non qualifié

Unkilled est un autre jeu de tir à la première personne très raffiné qui prend entièrement en charge les contrôleurs Bluetooth et propose plus de 150 missions dans la campagne solo, ainsi que plusieurs modes multijoueurs en ligne. Pour jouer en ligne, vous pouvez choisir votre classe de personnage préférée, puis améliorer vos compétences et vos armes avec des points que vous collectez en jouant.

Et encore une fois, l’utilisation du contrôleur Bluetooth devrait vous donner un avantage distinct contre les zombies de l’IA ainsi que vos adversaires en ligne. Synchronisez simplement votre manette avec votre téléphone et cela fonctionnera automatiquement lorsque vous chargerez le jeu.

Non qualifié

Unkilled est l’un des meilleurs tireurs de zombies à la première personne sur Android. Jouez à travers la longue campagne solo ou allez en ligne et faites exploser les morts-vivants avec vos amis.

Skateboard Party 3 Pro

Vous trouvez-vous avec impatience par la fenêtre en pensant à quel point Tony Hawk Pro Skater était de retour dans la journée? Moi aussi.

Bien qu’il soit presque criminel que personne n’ait porté aucun de ces jeux classiques sur Android (Skate Jam de Tony Hawk ne compte pas), Skateboard Party 3 offre l’expérience la plus comparable avec la prise en charge des contrôleurs Bluetooth. C’est un peu capricieux et il faut du temps pour s’y habituer, mais si vous avez fait du jonesing pour un grand jeu de skateboard à jouer sur la route, c’est tout.

La version complète est disponible pour 1,99 $, mais si vous préférez essayer avant d’acheter, vous pouvez essayer la version lite pour voir si cela vaut la peine d’investir dans le jeu complet.

Skateboard Party 3 Pro

Pendant que nous attendons tous qu’Activision ou quiconque se familiarise avec le portage d’un jeu Tony Hawk Pro Skater approprié sur Android, Skateboard Party 3 est le meilleur jeu de skateboard que vous pouvez télécharger et jouer n’importe où.

Seulement un

Vous souvenez-vous de la scène finale du film 2001 de Jet Li The One? Quelque chose me dit que les développeurs de Only One l’ont fait, car le jeu joue essentiellement comme la scène finale de ce film d’action pour la plupart oubliable.

La prémisse est assez simple: vous vous tenez seul au sommet d’une grande colonne avec une épée magique alors que vous combattez vague après vague après vague d’ennemis. Les graphismes sont délicieusement rétro et la difficulté au fur et à mesure que vous progressez dans les niveaux. Mieux encore, vous pouvez connecter votre manette de jeu Bluetooth et jouer avec un contrôle plus précis. C’est un jeu gratuit, mais vous serez harcelé pour tricher avec une mise à niveau via des achats intégrés.

Seulement un

Only One est un bagarreur d’une simplicité trompeuse qui offre une profondeur surprenante dans la façon dont il vous permet de disperser les vagues infinies d’ennemis.

Pew Pew 2

Fidèle au thème rétro, Pew Pew 2 est un jeu de tir de haut en bas de style acade classique qui est des sessions de jeu rapides absolument parfaites avec une grande profondeur et une variété de gameplay. Cette suite est un titre payant contrairement à son prédécesseur gratuit, mais ici, vous avez neuf modes de jeu uniques à jouer, y compris un mode campagne avec trois niveaux de difficulté.

Le jeu se joue assez bien avec les commandes de l’écran tactile, mais jouer avec deux baguettes physiques fait vraiment une grande différence pour des jeux comme celui-ci qui nécessitent des contrôles précis pour esquiver et détruire vague après vague d’ennemis.

Pew Pew 2

Pew Pew 2 est l’un de ces jeux parfaits pour jouer avec un contrôleur en main. Il y a une action frénétique non-stop ici avec des graphiques à contraste élevé de style rétro.

BombSquad

Le jeu est toujours plus amusant avec des amis, et BombSquad est une collection remplie d’action de mini-jeux avec plusieurs façons de rejoindre le jeu. Avec des graphismes amusants et cartoony, vous pourrez choisir parmi huit modes de jeu différents.

Les contrôleurs Bluetooth sont pris en charge, ou vous pouvez demander à vos amis de télécharger l’application BombSquad Remote et d’utiliser leurs téléphones pour contrôler leur personnage. Ce jeu est disponible pour la plupart des appareils Android, y compris Android TV, ce qui signifie que vous et vos amis n’auront pas besoin de vous presser autour d’une tablette ou – pire encore – d’un smartphone pour jouer.

BombSquad

BombSquad propose une collection amusante de mini-jeux bourrés d’action qui encourage le multijoueur en canapé. Vous feriez mieux de jouer sur quelque chose comme un téléviseur NVIDIA Shield avec des contrôleurs Bluetooth.

Titres Sega Forever

Sega mérite des éloges pour son programme Sega Forever qui a porté les meilleurs joyaux de sa vaste bibliothèque de jeux sur le Google Play Store. Que vous soyez un grand fan de Sonic the Hedgehog 2 (sans doute le meilleur jeu Sonic jamais sorti) ou des titres Dreamcast comme Crazy Taxi ou Super Monkeyball – ils sont tous disponibles sous forme de titres gratuits avec des publicités, ou peuvent être débloqués sans publicité pour seulement 1,99 $.

Il y a plus de 20 jeux actuellement disponibles et d’autres sont ajoutés chaque mois. Tous peuvent être joués avec des commandes à écran tactile ou avec une manette Bluetooth, ce qui est un autre grand coup de Sega car ces jeux ont été conçus pour être joués avec une manette dans votre main.

Titres Sega Forever

Il existe une collection sans cesse croissante de jeux Sega classiques disponibles pour jouer sur votre téléphone, chacun offrant une excellente prise en charge des contrôleurs Bluetooth.

