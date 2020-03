Meilleurs jeux Android de 2020

Les meilleurs jeux Android page 2

Gardien de cimetière

Graveyard Keeper est une simulation de gestion de cimetière dans laquelle vous pouvez facilement plonger des heures tout en profitant de l’humour sombre du sujet plutôt sombre. Vous pouvez penser qu’un jeu qui vous fait jouer le rôle de fossoyeur d’une ville serait déprimant et terne, mais le style artistique brillant et coloré de Graveyard Keeper couplé avec le monde ouvert et la mécanique d’artisanat profond gardent les choses vraiment intéressantes. Vous êtes également récompensé pour couper les coins et faire preuve de créativité. Par exemple, vous pouvez commencer à vendre des cadavres terrestres au boucher local, organiser des fêtes de sorcières ou essayer d’empoisonner certains des habitants de la ville pour faire plus d’affaires.

C’est la différence entre un titre mobile premium comme Graveyard Keeper et la plupart des autres jeux de simulation mobile gratuits – la collecte de ressources n’est pas limitée dans le temps pendant des heures et vous êtes en mesure de créer tout ce dont vous avez besoin dans le jeu simplement en recherchant, terminer des quêtes et entretenir votre cimetière. Vous apprécierez le jeu étendu d’explorer des donjons et de terminer des quêtes pour trouver des fournitures rares et d’autres trésors.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, ce jeu est absolument magnifique avec un style artistique concis et détaillé et de belles animations. Parce que c’est un port direct d’un jeu PC / console, vous devez vous préparer à couler de nombreux beaucoup heures dans ce jeu, qui peut comprendre simplement comprendre les différents menus et contrôles pendant que vous découvrez comment être le meilleur gardien de cimetière que vous pouvez être!

PUBG Mobile

C’est incroyable à quel point PUBG Mobile joue sur Android. Ce qui a commencé comme un énorme jeu de bataille royale à 100 joueurs a continué de croître et d’évoluer pour devenir le meilleur jeu de tir d’action de tous les temps pour mobile. Plongez dans d’énormes cartes chargées d’armes, de munitions, d’équipement tactique et de véhicules dans les modes de bataille royale classiques. Vous vous présentez en solo ou en équipe et vous devez utiliser toutes vos meilleures compétences pour vaincre vos adversaires jusqu’à ce que vous soyez le dernier homme debout.

Il n’est pas rare qu’une version populaire de PC ou de console trouve son chemin vers Android, mais vous serez surpris de la qualité de lecture de PUBG sur un smartphone. C’est le meilleur jeu disponible pour Android malgré certains des aspects les plus frustrants de la façon dont le butin le plus cool est caché dans des boîtes à butin exploitables qui ne devraient tout simplement pas exister. Néanmoins, le jeu est gratuit et accessible à tant de joueurs.

J’aime jouer avec des graphismes optimisés, mais le jeu vous permet également de réduire les détails graphiques afin que vous puissiez profiter d’un gameplay fluide même en jouant sur un ancien appareil. Si vous avez un appareil plus récent, augmentez ces paramètres au maximum et profitez de l’un des plus beaux jeux mobiles auxquels j’ai joué depuis longtemps. Vous avez un ancien téléphone avec des spécifications limitées, mais vous voulez toujours entrer dans le jeu? Découvrez PUBG Mobile Lite, spécialement conçu pour occuper moins d’espace sur votre téléphone et fonctionner correctement sur les téléphones avec moins de RAM.

PUBG Mobile offre en quelque sorte tous les moments épiques que vous attendez du jeu PC parfaitement adapté aux appareils mobiles, et ils ont vraiment embrassé le succès en continuant à ajouter de nouveaux modes de jeu EvoGround, y compris un mode zombie Battle Royale dédié, plusieurs modes de match à mort en équipe , de nouveaux modes explosifs d’assaut de véhicules RageGear et le mode Charge utile, qui ont introduit des hélicoptères, des miniguns et un lance-roquettes. Rassemblez votre équipe et je vous verrai sur le champ de bataille!

NBA 2K20

Les jeux de sport sur mobile ont tendance à être des ordures ces jours-ci. Certes, cela n’était pas le cas auparavant, mais depuis que les microtransactions et les modes “équipe ultime” sont devenus la source de revenus dominante, on a l’impression que le développement du gameplay a pris du retard pour développer de nouvelles animations révélatrices de packs de cartes. Sérieusement, recherchez tous les joueurs YouTube qui réalisent des vidéos de sport et la majorité des vidéos ne sont que des révélations de paquets de cartes. C’est déplorable.

C’est pourquoi j’ai été si agréablement surpris par NBA 2K20, un titre de sport haut de gamme qui vous permet de jouer à ce putain de jeu. Vous pouvez jouer avec cinq modes de jeu complets, notamment:

Ma carrière vous offre un mode histoire de compétition où vous essayez de passer des rangs de recrue à l’échelon supérieur de la NBA.

L’association est un mode GM complet qui vous permet de gérer la liste des équipes, les recruteurs et les recrues du collège, et de gérer les finances de l’équipe pendant que vous guidez votre franchise vers les championnats.

Mode histoire NBA vous met au défi de reconstituer des performances iconiques et personnelles emblématiques de l’histoire de la NBA.

Run The Streets est un mode de balle de rue 3 contre 3 avec un mode histoire dédié qui présente de nouvelles mécaniques et des matchs PvP, Tournoi et Classé disponibles.

joue maintenant vous permet de plonger directement dans un match. Non seulement vous pouvez jouer en ligne ou contre un ami sur votre réseau local, mais vous pouvez également choisir entre un match rapide entre deux équipes de la NBA, ou l’emmener au NBA Blacktop pour un match de streetball personnalisé – à partir de 1 contre 1 jusqu’à un 5 contre 5 complet.

Les graphismes et la présentation dans le jeu font écho à ce que vous attendez de la version console complète du jeu, et la bande sonore sous licence comprend de vrais bangers. Le meilleur de tous est la prise en charge des contrôleurs Bluetooth, qui est absolument la meilleure façon de jouer. Les commandes de l’écran tactile sont tout à fait utilisables, mais il n’y a tout simplement pas de meilleure façon de contrôler un jeu de sport qu’avec un bon contrôleur à la main.

Que vous soyez un grand fan de basket-ball ou simplement un fan de sport en général à la recherche d’un excellent produit pour y consacrer du temps libre, NBA 2K20 est à la hauteur du battage médiatique.

Brawl Stars

Développé par Supercell, Brawl Stars est un bagarreur d’arène au rythme rapide qui ne ressemble à la plupart des autres jeux sur le Play Store. C’est un départ de l’univers Clash of Clans qui a fait de Supercell un nom familier et permet plutôt aux joueurs de s’associer dans un jeu MOBA qui se différencie des autres dans le genre avec son look coloré et cartoony soutenu par une grande variété de gameplay.

Il existe plusieurs modes de jeu disponibles, qui tournent toutes les deux heures, il y a donc toujours quelque chose de nouveau à jouer lorsque vous vous connectez à l’application. Ces modes incluent:

Gem Grab: les équipes collectent des gemmes qui apparaissent au centre de la carte, et la première équipe à collecter et à conserver 10 gemmes ou plus pendant 15 secondes gagne

Braquage: les équipes doivent défendre leur coffre-fort de gemmes tout en attaquant stratégiquement le coffre-fort de l’autre équipe.

Épreuve de force: un mode Battle Royale avec jusqu’à 10 joueurs disponible pour les joueurs en solo ou en duo.

Prime: les équipes se battent pour collecter des étoiles qui sont gagnées en tuant des adversaires. Plus vous tuez sans mourir, plus la prime des étoiles sur votre propre tête est grande.

Brawl Ball: un match de football avec le casting des Brawl Stars. La première équipe à marquer deux buts gagne.

Seige: similaire à Heist, sauf que les équipes se battent pour collecter le plus de vis qui libèrent un robot de siège qui attaque la tourelle ennemie.

Robo Rumble: un événement spécial basé sur le temps où des équipes de trois affrontent vague après vague des robots ennemis qui incluent des robots boss avec des points de vie et des dégâts très élevés.

Individuellement, chaque mode de jeu est amusant à sa manière et pourrait facilement être sa propre application autonome, mais en incluant les six modes à tour de rôle, Supercell a élevé Brawl Stars au niveau suivant. C’est un jeu vraiment bien fait qui a récemment reçu une mise à jour majeure qui a révisé les graphismes avec un nouveau design de style 3D qui a l’air encore mieux. Le seul inconvénient est le déverrouillage des caisses et la collecte de cartes du jeu, mais au moins, ce sont toutes des récompenses basées sur les performances et ne vous obligent pas à attendre arbitrairement des heures pour déverrouiller chaque caisse.

Oddmar

De tous les jeux auxquels j’ai joué en 2019, Oddmar se démarque comme l’un de mes favoris absolus en partie parce qu’il est absolument magnifique de sa séquence d’ouverture à ses niveaux magnifiquement animés qui montrent une profondeur de détail que vous voyez rarement dans un jeu mobile. Je suis également un peu biaisé parce que j’adore les jeux de plateforme indépendants bien conçus, mais Oddmar se démarque toujours pour avoir un grand protagoniste et une excellente histoire à raconter.

Vous incarnez Oddmar, un Viking exilé qui n’a jamais vraiment été à la hauteur de son ancêtre guerrier à qui une fée magique accorde des pouvoirs spéciaux. Le timing est juste, car Oddmar a la possibilité de se racheter en faisant un voyage de rédemption.

Dans l’ensemble, la conception des niveaux est assez linéaire mais ne se sent jamais périmée grâce à la bonne variété d’ennemis à rebondir et aux obstacles uniques et à quelques énigmes rapides à résoudre pour progresser. En plus de tout cela, Oddmar rencontre également ces défis Valhalla de type hallucination qui sont mélangés dans la plupart des niveaux. Ceux-ci vous défient avec un niveau bonus de défilement rapide qui ajoute une très belle variété de gameplay.

Les commandes à écran tactile pour les jeux de plate-forme sont notoirement difficiles à obtenir directement sur mobile, mais un jeu comme Oddmar arrive et montre à l’industrie comment il est fait. Tout semble parfait avec le côté gauche de l’écran contrôlant votre mouvement horizontal et le côté droit dédié aux attaques de saut, d’attaque, de martèlement au sol et de tiret.

Vous pouvez jouer gratuitement à la première section du jeu avec le reste du jeu débloqué avec un paiement unique de 5 $ dans l’application – ça vaut le coup pour l’un des meilleurs jeux que vous jouerez sur votre téléphone.

