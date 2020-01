Meilleurs jeux Android gratuits en 2020

Modern Strike Online offre une pure expérience FPS en ligne avec de nombreuses options de correspondance rapide disponibles. Vous gagnez de l’expérience en jouant à ce niveau pour débloquer de nouveaux modes de jeu. Il y a six modes de jeu au total qui incluent la plupart des tarifs standard que vous attendez – gratuit pour tous, match à mort en équipe, rechercher et détruire et un mode hardcore. La monnaie du jeu peut être achetée via des achats intégrés ou gagnée via des récompenses quotidiennes, des caisses et généralement des coups de pied, qui peuvent ensuite être dépensés en nouvelles armes, armures et accessoires pour votre personnage. Il y a une quantité décente de personnalisation disponible pour le kitting, avec plus de 30 types d’armes disponibles à la location ou à l’achat.