Meilleurs jeux Android pour NVIDIA Shield TV en 2020

Jeux Android pour NVIDIA Shield TV

2020

Comme le proclame NVIDIA dans chaque marketing, la box Shield Android TV est “le streamer pour les joueurs”. Il s’agit également de la meilleure boîte de streaming TV pour jouer à des jeux développés pour Android TV sur le Google Play Store. Voulez-vous commencer à jouer? Voici quelques jeux à essayer.

Remarque: Le NVIDIA Shield TV (2019) n’est pas aussi prêt pour les joueurs que ses prédécesseurs et le Shield TV Pro (2019). NVIDIA est allé avec une version 32 bits d’Android TV et a également rétrogradé la RAM de son dongle de streaming en forme de tube à seulement 2 Go. Cela a affecté la compatibilité du modèle de base avec certains jeux 64 bits du Play Store, dont plusieurs sur cette liste (Borderlands, Metal Gear Solid 2, Half-Life 2, The Witness et Portal). Pendant ce temps, le NVIDIA Shield TV Pro (2019) est toujours entièrement compatible pour jouer à tous les jeux développés pour la gamme Shield.

Choix du personnel

Death Road to Canada est l’un de ces jeux qui offre une expérience de jeu unique à chaque fois que vous jouez et est plein de surprises inattendues. C’est un jeu de survie où votre objectif est de dépasser une apocalypse zombie en conduisant au Canada. Avec des emplacements, des personnages et des événements générés de manière aléatoire, c’est un jeu plein de surprises qui vous incitera à revenir pour plus.

10 $ sur Google Play Store

Morphite est une sorte de mélange entre No Man’s Sky et quelque chose comme Metroid Prime, dans lequel il y a tout un univers de planètes générées de manière procédurale à explorer comme la première à côté d’un mode de campagne à part entière avec des missions qui nécessitent des combats spatiaux, des casse-têtes et des plateformes . Bien qu’il ait assez bien joué sur un smartphone, il atteint vraiment de nouveaux sommets en le jouant sur un grand écran de télévision avec un contrôleur à la main.

Gratuit, 5 $ pour le jeu complet sur Google Play Store

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty est sans doute le meilleur jeu de la série légendaire de Hideo Kojima et vous pouvez tout revivre dans la version remasterisée HD pour le NVIDIA Shield. Entrez dans le rôle de Solid Snake alors qu’il se faufile à travers un pétrolier fortement défendu pour recueillir des informations sur une nouvelle arme Metal Gear en cours de développement, puis incarnez Raiden, un agent recrue Spec Ops qui a pour mission d’infiltrer le composé d’une société maléfique pour sauvez le président … et le monde!

10 $ sur Google Play Store

ClusterTruck est un jeu de plateforme à la première personne basé sur la physique frénétique où votre objectif est de sauter entre des semi-camions qui se contentent de dévaler les routes et de se faire exploser par des chutes de pierres, des faisceaux laser et toutes sortes d’autres obstacles fous. Vous voulez aller le plus vite possible, mais si vous touchez le sol, vous perdez. C’est un excellent jeu pour jouer à tour de rôle avec des amis, car c’est essentiellement comme jouer “le sol est de la lave” avec des pouvoirs de saut super-humains.

15 $ sur Google Play Store

Si vous vous considérez comme un joueur de puzzle inconditionnel, vous vous devez de consulter The Witness, l’un des jeux de puzzle les plus magnifiquement conçus et les plus difficiles jamais conçus. À première vue, cela semble être un jeu d’aventure de puzzle plutôt standard, où vous vous promenez dans une mystérieuse île en résolvant des puzzles tout au long de la journée, les choses deviennent assez superposées lorsque vous commencez à découvrir la vraie nature de l’île et à quelle profondeur la le thème du puzzle s’étend

10 $ sur Google Play Store

La franchise Borderlands est un jeu de tir à la première personne glorieusement unique, mélangeant des éléments de genre de l’action, du RPG et du FPS dans une expérience addictive qui se complète avec de superbes graphismes en cel-shaded et un scénario avec un esprit acéré. La pré-suite a été initialement publiée en 2014 pour les principales consoles et s’intègre dans l’histoire entre les premier et deuxième jeux Borderland. En tant que tel, il utilise largement les mécanismes de jeu de Borderlands 2, tout en ajoutant de nouvelles armes et éléments. Le jeu prend également en charge le jeu en coopération, bien que malheureusement, aucune coopération en écran partagé ne soit disponible pour le moment.

15 $ sur Google Play Store

Ultimate Chicken Horse est un jeu de plateforme de fête unique qui vous réunira, vous et vos amis, autour de la télévision comme en 1998. À parts égales stratégique et stupide, ce jeu est très amusant pour réunir quelques amis et y participer (si vous avez le bon nombre de contrôleurs Shield pour accueillir l’équipage – le support des contrôleurs Bluetooth tiers fait défaut). Le but est de construire un niveau avec suffisamment de pièges pour saboter vos adversaires tout en vous laissant une route propre pour traverser le niveau et atteindre l’objectif. Tout est emballé dans un style art cartoony amusant, avec une multitude d’animaux de ferme à votre disposition en tant que personnages jouables.

12 $ sur Google Play Store

Bridge Constructor est un grand jeu de puzzle basé sur la physique à part entière, mais le spin-off de Portal reprend le concept et ajoute tous les éléments loufoques des laboratoires Aperture. Grâce à 60 chambres d’essai, votre objectif est d’amener les véhicules d’essai à la fin du cours de toutes les manières possibles en utilisant des portails, ainsi que des gels de propulsion et de répulsion tout en évitant les lasers mortels, les piqûres d’acide et les tourelles sensibles. C’est un titre de cross-over exceptionnel qui fournit un défi qui ravira les fans de Bridge Constructor et Portal.

5 $ sur Google Play Store

Dès le départ, pour ceux qui se demandent ce jeu ne ressemble en rien à l’action furtive trouvée dans Metal Gear Solid, le joyau de la couronne de la franchise Metal Gear. Au lieu de cela, il s’agit d’un titre de spin-off d’action hack-and-slash avec Raiden, dont les fans se souviendront le mieux du Metal Gear Solid 2 susmentionné.l’histoire tourne autour de conflits entre des sociétés militaires privées rivales, certaines sociétés recherchant activement au chaos de la cour pour garder l’économie de guerre en mouvement. Nous ne plongerons pas trop dans les détails de l’intrigue, mais nous voulons simplement répéter que cela ne ressemble en rien au gameplay des jeux Metal Gear Solid.

15 $ sur Google Play Store

Half-Life 2 est un chef-d’œuvre d’un jeu. C’est la suite du jeu de tir à la première personne révolutionnaire de 1998 Half-Life. Si vous possédez un NVIDIA Shield et que vous n’avez jamais joué à Half-Life 2, vous vous devez de vérifier ce jeu. Vous n’avez pas besoin d’avoir joué le premier, mais si vous avez besoin d’un peu d’histoire: vous incarnez Gordon Freeman, un scientifique discret qui a précédemment travaillé pour Black Mesa Research Facility et a accidentellement ouvert un portail vers une autre dimension. Half-Life 2 reprend avec Freeman réveillé de la stase, apprenant que le monde est tombé sous le contrôle de la moissonneuse-batteuse, un empire inter-dimensionnel qui a mis en place un état policier mondial brutal pour contrôler la race humaine.

Gratuit avec IAP sur Google Play Store

Les fans des jeux classiques Tony Hawk Pro Skater de l’époque qui déplorent l’état actuel de la franchise devraient jeter un œil à Skateboard Party 3. C’est un jeu de retour à ces jeux de skateboard classiques que nous aimions depuis la fin des années 90 et le début des années 00 avant que les choses ne tournent mal. . La physique et les commandes du jeu sont très familières et vous avez le choix entre deux modes de jeu. En mode Carrière, vous disposez de quatre minutes pour explorer les huit endroits différents et accumuler un score énorme, collecter P-A-R-T-Y dispersé sous forme de lettres flottantes et trouver d’autres objets cachés. Les choses sont débloquées en dépensant des points d’expérience, que vous collectez en complétant des défis et des astuces d’atterrissage.

2 $ avec IAP sur Google Play Store

Lorsque vous faites une liste des meilleurs jeux et que Portal est l’une des options à inclure, vous savez que cela va être là. C’est l’un des jeux les plus amusants et inventifs de tous les temps. Si vous n’avez jamais joué à Portal auparavant, je suis jaloux car cela signifie que vous pourrez découvrir ce jeu exceptionnel frais pour la première fois. Ce jeu est célébré à juste titre pour son histoire brillamment subtile, ses énigmes hallucinantes et l’un des méchants les plus célèbres des jeux vidéo de ces derniers temps. Il a été magnifiquement porté sur le téléviseur NVIDIA Shield via le Google Play Store.

10 $ sur Google Play Store

Il y a encore plus sur GeForce Now

Au-delà des offres du Google Play Store, NVIDIA propose son propre service GeForce Now qui vous permet de diffuser tout un tas de grands jeux PC à partir du cloud, y compris le Fortnite incroyablement populaire. Vous trouverez de nombreux jeux disponibles pour jouer gratuitement, tandis que d’autres titres AAA sont disponibles à l’achat.

NVIDIA Gamestream vous permet également de diffuser vos jeux PC préférés depuis votre plate-forme de jeu vers votre téléviseur NVIDIA Shield – en supposant que votre configuration utilise une carte graphique NVIDIA.

Si nous devions choisir un jeu pour vous, nous recommanderions Death Road to Canada, qui offre l’une des expériences les plus inattendues et surprenantes sur NVIDIA en ce moment.