Meilleurs jeux Battle Royale pour PlayStation 4 en 2020

La bataille royale est devenue l’un des genres de jeux vidéo les plus populaires, permettant à un grand nombre de joueurs de montrer leurs compétences en tant qu’individus ou petites équipes en éliminant tous leurs ennemis. Comme une version numérique de The Hunger Games, ces jeux voient les joueurs en compétition pour l’équipement et se battre pour survivre même si le terrain lui-même peut se retourner contre eux. La popularité du genre est dominée par quelques jeux pour tous les âges, mais les grands titres d’autres genres ont cherché à en tirer parti en ajoutant des modes de bataille royale. Entrez dans l’action avec ces meilleurs titres PlayStation 4.

Il y a une raison pour laquelle ce jeu est si populaire. Fortnite offre un gameplay rapide et amusant avec des options telles que la bataille royale 50 contre 50, les batailles aériennes ou les modes à durée limitée. Renonçant à une atmosphère sombre et granuleuse, le jeu a également beaucoup d’attrait pour les enfants. C’est aussi un moyen de montrer votre créativité en concevant des cartes personnalisées que vous pouvez partager avec vos amis.

Red Dead Redemption 2 a peut-être été défini par sa campagne solo, mais ses deux modes de bataille royale incitent les joueurs à revenir pour plus. Make It Count et Gun Rush lancent des groupes de joueurs sur une carte sans cesse rétrécie où ils doivent se battre pour survivre. Gun Rush est beaucoup plus rapide que Make It Count, avec une bataille de 32 personnes pour être le dernier joueur debout.

Les champs de bataille de PlayerUnknown ont sans doute déclenché le phénomène de la bataille royale. C’est un peu rude sur les bords, mais offre une variété de cartes dans différents environnements pour vous mettre au défi. Jouez seul ou faites équipe avec jusqu’à trois autres joueurs et combattez pour améliorer votre personnage en trouvant de nouvelles armes et armures.

Les joueurs de Grand Theft Auto V ont accès à GTA Online, un jeu multijoueur se déroulant dans un monde ouvert en évolution qui se déroule parallèlement à l’histoire principale de GTA V.La mise à jour Smuggler’s Run lancée en 2017 a introduit Motor Wars, un mode compétitif où deux à quatre équipes des joueurs sont jetés dans une zone de guerre post-apocalyptique et se battent avec des véhicules armés et d’autres pièces d’artillerie lourde. C’est un choix parfait pour les fans de Max Max: Fury Road.

Fallout 76 a reçu un mode bataille royale en juin où les joueurs doivent se battre alors qu’un anneau de feu se ferme autour d’eux, pillant tout ce qu’ils peuvent trouver. En plus d’affronter 51 autres joueurs, vous serez également confronté à des créatures monstrueuses. Débloquez des avantages en participant à la compétition et vous pourrez transférer certains des avantages du jeu principal.

Tout comme le jeu dans lequel il se déroule, l’entrée de Battlefield V dans le genre bataille royale est complète avec des tonnes de destruction. Les environnements s’effondrent alors que 64 joueurs font de leur mieux pour survivre et s’entretuer. Avec toutes les actions se déroulant sur une carte massive (même pour les normes de Battlefield), c’est l’une des expériences de bataille royale les plus remarquables et les plus agréables publiées dans la mémoire récente.

Choisissez parmi une grande variété de personnages originaux avec leurs propres compétences et faites équipe avec d’autres joueurs pour former une équipe de trois personnes et participer à des matchs de 60 personnes. Apprenez à utiliser vos capacités en synergie et à ressusciter vos coéquipiers pour qu’ils continuent à se battre. Rivalisez régulièrement pour débloquer de nouveaux personnages et armes.

Sorti en mars, le jeu gratuit se déroule dans le monde de Call of Duty: Modern Warfare. Formez une équipe de trois personnes et parachutez dans une carte qui s’effondre où jusqu’à 150 joueurs se battront pour survivre. Le jeu propose également un mode Plunder où votre objectif est de collecter plus d’argent que toute autre équipe en terminant des contrats et en tuant des ennemis.

Une tonne de bons choix

Chacun des titres Battle Royale ci-dessus offre une façon distincte de découvrir le genre. Des titres phares comme Fortnite et Apex Legends vous permettront d’apprécier le genre et son esprit de compétition, et vous pourrez passer d’innombrables heures à maîtriser vos compétences et à jouer avec des amis.

Si vous souhaitez vous familiariser avec les racines de la bataille royale, vous devriez vous procurer les champs de bataille de PlayerUnknown, qui reste un titre de sport électronique de premier plan. Si vous préférez vous détendre en essayant le mode dans le cadre d’une franchise que vous connaissez, Battlefield V Firestorm offre aux joueurs de tir à la première personne une nouvelle façon de se battre dans un environnement chaotique et destructible.

La popularité des jeux Battle Royale ne montre aucun signe de déclin, dominant les flux en continu et les tournois de jeux vidéo. Découvrez ce qu’est tout le battage médiatique en sautant dans l’un de ces titres et en vous faisant de nouveaux amis et ennemis.

