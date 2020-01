Meilleurs jeux d’action de tir pour Android en 2020

Les jeux de tir professionnels et / ou compétitifs deviennent rapidement une tendance durable de l’industrie pour les jeux mobiles avec le développement de jeux et le matériel de smartphone atteignant le point où les téléphones peuvent absolument offrir des expériences de jeu de premier ordre – même pour les tireurs à la première personne.

Cela ressemble probablement encore à un discours fou aux joueurs PC traditionnels, mais les faits sont que les tireurs mobiles ont découpé une belle niche au sein de la communauté des joueurs professionnels – des franchises telles que PUBG Mobile et Guns of Boom ont des ligues eSports compétitives qui peuvent être avantageuses pour les gens. qui aiment diffuser ou essayer de jouer pour de l’argent en tournoi. Tout comme les autres jeux en ligne pour console ou PC, les jeux mobiles récompensent les équipes qui peuvent s’entraîner et s’entraîner ensemble – ou vous pouvez simplement sauter dans le jeu et vous amuser sur votre téléphone.

Call of Duty: Mobile

Call of Duty est l’une des franchises de jeux les plus populaires de tous les temps, donc ce n’était qu’une question de temps avant qu’une version mobile appropriée du jeu ne soit publiée par l’éditeur Activision. CoD Mobile propose plusieurs façons de passer à l’action multijoueur avec des amis ou des inconnus. Chaque type de match multijoueur est 5 contre 5 et les paramètres sont légèrement différents selon le mode que vous choisissez:

Match à mort par équipe est un tarif assez standard avec des points de réapparition aléatoires et chaque équipe fait la course pour atteindre 50 éliminations (40 si vous jouez un match avec classement)

Frontline est similaire à Match à mort par équipe, sauf que le point de réapparition de chaque équipe est fixé de chaque côté de la carte.

Domination ajoute des points de capture que chaque équipe doit sécuriser et conserver pour gagner des points. La première équipe à atteindre la limite de score gagne.

Rechercher et détruire est un mode tactique sans réapparition qui se joue sur plusieurs tours. Une équipe est chargée de détruire un objectif tandis que l’autre équipe joue en défense.

Tous ces modes sont disponibles pour jouer dans les matchs non classés, tandis que seul Match à mort par équipe est disponible pour commencer pour les matchs classés. Les modes Domination classée et Recherche et destruction ne sont déverrouillés que lorsque vous montez dans l’échelle de classement.

Si cela ne suffisait pas, il existe également un mode Battle Royale à 100 joueurs que vous pouvez jouer en vue à la première ou à la troisième personne en mode solo, duo ou en équipe de 4 personnes. Le mode Battle Royale introduit également un système de classe qui donne à votre joueur une capacité spéciale pour aider votre équipe sur le champ de bataille. Plus récemment, les développeurs ont ajouté le mode Warfare, un match 20vs20 sur la carte Battle Royale avec des réapparitions qui donnent des coups de pied et mènent à une guerre totale alors que les deux équipes se précipitent pour atteindre 150 victimes en premier.

Call of Duty: Mobile est un autre jeu gratuit soutenu par un système Battle Pass qui vous encourage à acheter de la monnaie dans l’application pour dépenser sur un Battle Pass premium pour plus de récompenses ou encore plus d’argent sur des skins cosmétiques pour votre personnage. et des armes. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin de prêter attention aux achats intégrés pour profiter du jeu, mais ils sont là pour ceux qui s’en soucient.

Call of Duty Mobile

Call of Duty a remporté le prix du jeu de l’année pour une bonne raison. C’est une version étonnamment complète de Call of Duty pour les téléphones qui est entièrement gratuite.

PUBG Mobile

C’est incroyable à quel point PUBG Mobile joue sur Android. L’attraction principale est le mode PvP Battle Royale massif qui oppose 100 joueurs les uns contre les autres sur une île massive chargée d’armes, de munitions, d’équipement tactique et de véhicules. Vous vous présentez en solo ou en équipe et vous devez utiliser toutes vos meilleures compétences pour vaincre vos adversaires jusqu’à ce que vous soyez le dernier homme debout.

Tencent Games continue d’ajouter du nouveau contenu au jeu tous les deux mois avec de nouvelles cartes ou différents modes d’arcade ajoutés au fil des ans pour ajouter une profondeur de jeu qui ne ressemble pas à d’autres jeux gratuits. Bien sûr, il existe une échelle de progression à plusieurs niveaux avec une passe de jeu gratuite et une prime qui offre plus de récompenses cosmétiques. Toutes les six à huit semaines, la passe de jeu se réinitialise pour introduire une nouvelle saison qui introduit généralement de nouvelles récompenses cosmétiques premium à débloquer et à collecter.

Pour les joueurs à la recherche d’une expérience plus compétitive, vous pouvez rejoindre ou créer un clan sur mesure où vous pourrez faire équipe et pratiquer vos stratégies tactiques. En raison de sa popularité mondiale, PUBG Mobile a développé une communauté eSports animée. Vous pensez que vous avez les marchandises? Vous pouvez essayer une équipe compétitive et commencer à participer à des tournois privés, puis constituer votre meilleure équipe et entrer dans le PUBG Mobile Club Open.

PUBG Mobile parvient à offrir une expérience de jeu profonde, complète et variée avec des graphismes, des contrôles et des performances de jeu parfaitement réduits pour jouer sur des appareils mobiles. Il y a tellement de choses à apprécier ici sans avoir à participer à l’économie du jeu ou aux laissez-passer de jeu premium. En fait, j’ai presque abandonné le mode de base de Battle Royale parce que certains modes Team Deathmatch et zombie sont tellement amusants à jouer tout seuls.

PUBG Mobile

PUBG Mobile est un jeu de tir Battle Royale gratuit qui vous opposera jusqu’à 99 autres joueurs. Avec une liste sans cesse croissante de cartes et de modes de jeu parmi lesquels choisir, c’est l’un des meilleurs jeux disponibles pour jouer sur Android.

Opérations critiques

Critical Ops est l’un des meilleurs jeux de tir à la première personne disponibles pour Android. Il propose trois modes de jeu au choix: désamorçage de bombes, match à mort en équipe et jeu de tir où vous parcourez différentes armes à chaque fois que vous tuez un adversaire. Avec plus d’un million de joueurs actifs par jour, vous pourrez toujours vous lancer dans un match avec peu ou pas de temps d’attente.

Il a en quelque sorte cette ambiance de Call of Duty: Modern Warfare, mélangée à une bonne dose de CounterStrike pour créer un scénario des deux mondes offrant de superbes graphismes et des commandes vraiment solides. Il est gratuit de jouer avec les achats intégrés disponibles, mais vous ne pouvez acheter que des skins pour vos armes et les développeurs ont assuré aux joueurs que ce jeu ne sera jamais payant pour gagner.

J’apprécie les menus simplifiés et la rapidité avec laquelle vous pouvez sauter dans un match ici. L’action est toujours rapide et intense, faisant de Critical Ops l’un de mes tireurs préférés quand j’ai quelques minutes à tuer.

Opérations critiques

ThisCritical Ops est l’un des meilleurs jeux de tir disponibles pour Android avec plusieurs modes et une grande communauté, vous avez donc toujours quelqu’un avec qui jouer.

Modern Strike Online

Vous n’êtes pas intéressé par autre chose que le frisson du multijoueur en ligne? Modern Strike Online offre exactement cela: une expérience FPS en ligne pure remplie de fonctionnalités et de modes de jeu que nous attendons du genre. Une fois que vous en avez mis à niveau, vous débloquez les sept modes de jeu disponibles, qui incluent le tarif standard que vous attendez – gratuit pour tous, match à mort en équipe, rechercher et détruire et un mode hardcore.

La monnaie du jeu peut être achetée via des achats intégrés ou gagnée via des récompenses quotidiennes, des caisses et généralement des coups de pied. Dépensez votre or et vos crédits dans de nouvelles armes, armures et accessoires pour votre personnage. Il y a une quantité décente de personnalisation disponible pour le kitting, avec plus de 30 types d’armes disponibles à la location ou à l’achat.

C’est un FPS aussi complet que vous le trouverez sur Android. Vous voudrez d’abord vous rendre dans les paramètres pour personnaliser vos contrôles et la disposition de l’écran et modifier la qualité graphique pour optimiser le gameplay sur votre appareil. Par défaut, votre arme se déclenche automatiquement dès qu’un ennemi pénètre dans votre réticule – vous pouvez désactiver cela dans les paramètres, mais c’est une fonctionnalité pratique à avoir lorsque vous utilisez déjà vos pouces pour vous déplacer et regarder autour. Oui, il y a des publicités occasionnelles dans le jeu et une pression constante pour investir de l’argent réel, comme c’est le cas avec la plupart des jeux mobiles ces jours-ci, mais ce n’est pas terriblement envahissant et il y a beaucoup de plaisir et de butin à avoir en s’appuyant sur les caisses gratuites et quotidiennes récompenses.

Modern Strike Online

Modern Strike Online est un autre jeu de tir à la première personne haut de gamme pour Android qui offre de nombreuses façons de jouer et de personnaliser votre personnage avec des skins. Il met davantage l’accent sur les achats intégrés que sur les autres jeux de la liste, mais vous pouvez vous amuser sans dépenser un centime.

Guns of Boom

Guns of Boom est un jeu de tir à la première personne de cartoony brillant et coloré qui ne se prend pas trop au sérieux tout en offrant l’un des jeux de tir en ligne les plus purs pour Android. Le jeu obtient toutes les bases que vous voulez d’un bon FPS – des commandes rapides et réactives qui sont personnalisables, des cartes et des armes bien conçues qui permettent un gameplay adaptatif et une communauté de joueurs en bonne santé.

Les matchs sont des matchs à mort 4 contre 4 qui se déroulent dans des cartes vibrantes et colorées qui permettent un mélange d’assauts précipités, de combats rapprochés et de tirs à longue portée. L’une des plus grandes forces de Guns of Boom est la facilité avec laquelle il est possible de charger l’application et de se lancer directement dans le jeu. Alternativement, vous pouvez passer du temps dans les menus à vous connecter avec des amis ou à organiser avec un clan, ou à plonger dans l’Arsenal pour acheter et améliorer de nouvelles armes et kits de santé en utilisant de l’argent et de l’or dans le jeu.

À cette fin, Guns of Boom peut vous donner le sentiment que c’est payant pour gagner et cela pourrait être le cas une fois que vous aurez atteint le niveau 30 avec les joueurs hardcore qui ont peut-être investi 100 $ ou plus dans le jeu. Mais le jeu est super généreux avec de l’argent et des bonus si vous êtes diligent pour relever tous vos défis quotidiens

Guns of Boom

Ne laissez pas les graphiques de bande dessinée vous tromper – Guns of Boom est un jeu de tir très compétitif avec un gameplay amusant et frénétique. Il prend également en charge les appareils plus anciens et une configuration de contrôle simple.

Battle Prime

Pour ceux qui préfèrent la vue à la troisième personne à la première personne, il y a Battle Prime: un jeu de tir multijoueur méthodique qui offre un changement de rythme rafraîchissant par rapport aux autres jeux de cette liste.

Battle Prime propose huit agents principaux à débloquer et à jouer, chacun avec ses propres capacités surpuissantes qui visent à vous donner un avantage contre vos adversaires sur le champ de bataille. Les graphismes sont de premier ordre et bien qu’il n’y ait qu’une poignée de cartes et de modes de jeu à jouer (qui sont sélectionnés au hasard pour vous chaque fois que vous jouez), le gameplay de base parvient à se sentir frais.

Il y a beaucoup de jeu d’équipe et de stratégie impliqués ici, car la carte relaie la position des ennemis à la vue de vos coéquipiers, en les marquant avec un triangle rouge. Cela vous permet de vous précipiter pour offrir un soutien à un coéquipier et peut vous permettre de vous faufiler et de flanquer les ennemis – gardez à l’esprit que l’autre équipe peut faire la même chose.

Le seul inconvénient est que Battle Prime propose un abonnement premium pour débloquer plus de personnages, et le coût est incroyablement élevé. Les abonnements varient de 5 $ par semaine à l’abonnement à long terme de 6 mois, le vôtre pour un peu moins de 80 $. Ce sont des prix élevés à payer, mais cela pourrait valoir la peine d’être investi si Battle Prime finit par être votre tireur préféré.

Battle Prime

Battle Prime est un jeu de tir à la troisième personne élégant avec de superbes fonctionnalités qui encouragent le jeu d’équipe stratégique. Je souhaite seulement que ce soit un jeu premium avec un prix d’achat unique.

JYDGE

JYDGE est un jeu de tir à double bâton graveleux et violent de haut en bas qui est une explosion absolue à jouer. Vous êtes le JYDGE, un agent d’application cybernétique qui utilise son marteau (voir: GRAND pistolet flippant) pour distribuer une justice de style RoboCop.

Chaque niveau présente des défis différents qui sont nécessaires pour progresser, mais ne se sentent jamais comme une corvée de slogging. En confisquant de l’argent illégal en cours de route, vous pouvez mettre à niveau JYDGE et son marteau avec une vaste sélection d’accessoires. De cette façon, JYDGE conserve l’élément de type voyou de son prédécesseur Neon Chrome en vous encourageant à rejouer les niveaux avec différentes combinaisons de mise à niveau jusqu’à ce que vous ayez relevé tous les défis.

Avec un jeu qui vous permet de rejouer des niveaux encore et encore, un jeu doit trouver ce mélange d’un excellent gameplay avec une bande sonore intéressante qui n’est pas super ennuyeuse ou répétitive – et JYDGE offre absolument.

Consultez mon examen complet si vous avez besoin de plus de conviction.

JYDGE

JYDGE est l’un des jeux de tir les plus badass que vous trouverez sur le Google Play Store. Il s’agit d’un jeu de tir top-down à double bâton qui propose une tonne de façons de mettre à niveau vos armes lorsque vous rendez justice à votre Gavel.

Hitman: Sniper

Hitman: Sniper vous trouve, Agent 47, stationné avec un fusil de sniper à l’extérieur d’un domaine rempli de gens riches, de gardes du corps et d’une certaine cible hautement prioritaire. Votre travail consiste à prendre votre temps, à planifier un plan d’action et à commencer à éliminer les ennemis comme bon vous semble (tant que c’est à travers une portée). Chaque mission a des objectifs différents que vous pouvez accomplir pour de l’argent supplémentaire, que vous pouvez ensuite dépenser pour des améliorations d’armes et de nouveaux fusils de sniper. Si vous êtes particulièrement fier d’une mission, utilisez la fonction Partager la relecture pour partager des séquences de jeu avec vos amis.

Ce jeu a de jolis graphismes et une grande mécanique: vous devez diriger des ennemis en mouvement et tenir compte de leurs actions parfois imprévues. Ils ne riposteront pas mais se mettront à couvert et se déplaceront sur la carte pour aider votre cible principale à s’échapper. Les commandes sont faciles et réactives, ce qui signifie que vous n’aurez pas trop de mal à aligner la photo. La musique est excellente, surtout lorsque vous manquez quelques clichés et déclenchez quelques alarmes, et la voix est également au-dessus de la normale pour les jeux mobiles. Faites battre votre cœur avec ce super jeu de tir et ne profitez d’aucune publicité ni achat dans l’application.

Hitman: Sniper

Entrez dans la peau de l’agent 47 et regardez sa lunette de fusil de sniper pendant que vous assassinez des cibles de grande valeur dans ce magnifique jeu de tir mobile des gens de Square Enix.

Tacticool

Peu de jeux m’ont accroché dans la première heure de jeu comme Tacticool. Ce jeu de tir de haut en bas 5 contre 5 est tout simplement génial de jouer avec un moteur physique en temps réel qui rend chaque match unique et vous offre plusieurs façons d’attaquer votre ennemi.

Développé par le studio finno-russe Panzerdog, Tacticool adopte une approche impitoyable du multijoueur tactique 5v5 en laissant la bataille se dérouler comme les joueurs le souhaitent sur un champ de bataille destructible construit avec de la physique en temps réel et des véhicules disponibles pour conduire à votre guise. Livré en matchs de trois minutes, Tacticool fait un excellent travail en offrant une action rapide et frénétique qui donne au joueur plus de liberté dans le jeu que la plupart des jeux de tir auxquels j’ai joué pour Android.

Maintenant, malgré tous les éloges que Tacticool mérite pour son gameplay inégalé, le jeu n’est pas sans les verrues habituelles trouvées sur les titres gratuits. Le système de mise à niveau des armes récompense fortement ceux qui dépensent de l’argent réel dans le jeu – et il ne faut pas trop de temps pour commencer à jouer contre certains joueurs qui ont clairement investi de l’argent. Ce n’est pas que quelqu’un que j’ai rencontré ait acheté suffisamment d’améliorations pour devenir semblable à Dieu, mais il faut certainement beaucoup plus de ruse et de stratégie pour éliminer un joueur rémunéré.

Tacticool

Le moteur physique déployé par les développeurs de Tacticool permet de le différencier des autres tireurs disponibles sur le Play Store. C’est un jeu de tir amusant de haut en bas, bien que les mécanismes de paiement pour gagner commencent à s’infiltrer au fil du temps.

Modern Combat 5: eSports FPS

Initialement publié sous le nom de Modern Combat 5 Blackout, ce jeu de tir à la première personne pour Android a été rebaptisé pour tirer parti du mouvement eSports. Maintenant, j’adorerais me tromper, mais je suis sûr que cela ne va jamais décoller en tant que jeu eSports de premier plan. Cela dit, c’est toujours un FPS mobile solide avec des graphismes et des options éblouissants pour jouer à travers la campagne solo ou la prendre en ligne – et vous pouvez avoir un avantage sur vos concurrents avec un contrôleur approprié dans votre main.

Il est clair que ce jeu essayait de détourner l’attention de la franchise Call of Duty lors de sa première sortie. Maintenant que Call of Duty a une version appropriée, les joueurs peuvent penser qu’il y a moins d’incitation à jouer à ce jeu de tir mobile hérité, mais si vous n’avez jamais vérifié Modern Combat 5, cela vaut bien votre temps.

Modern Combat 5: eSports FPS

Il pourrait être éclipsé par des versions plus récentes, mais Modern Combat 5 est toujours l’un des meilleurs tireurs à la première personne sur Android qui offre un bon support pour les contrôleurs Bluetooth.

Overkill 3

Overkill 3 est un jeu de tir à la troisième personne qui vous guide à travers le niveau, également connu sous le nom de rails. Votre travail consiste à viser et à tirer sur les méchants. Cela semble facile? Overkill vous permet de choisir une difficulté avant chaque combat contre un boss, ce qui signifie que votre élimination récente des méchants en position d’entrée n’a aucune incidence sur ce qui va arriver.

Choisissez un chargement de l’armurerie avant chaque mission et débloquez de nouvelles armes et équipements au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Vous devez collecter des étoiles en remplissant des objectifs spécifiques au cours de chaque mission – les étoiles sont utilisées pour débloquer plus de missions. Un décompte à la fin de chaque niveau permet de suivre vos progrès, vous ne serez donc jamais incertain de votre position.

Les graphismes ne sont pas aussi grands que les autres tireurs, mais Overkill 3 propose un mode coopératif qui vous permet de faire équipe avec un ami ou un joueur aléatoire pour écraser l’ennemi. Les annonces sont rares, mais il existe de nombreux achats intégrés.

Overkill 3

Overkill 3 compense ses commandes de tireur de rail en vous lançant vague après vague des ennemis difficiles. Il propose également un mode multijoueur coopératif où vous pouvez faire équipe avec un ami ou trouver un partenaire dans la salle de chat du jeu et courir pour le haut des classements.

Non qualifié

Unkilled est un autre jeu de tir à la première personne très raffiné qui prend entièrement en charge les contrôleurs Bluetooth et propose plus de 150 missions dans la campagne solo, ainsi que plusieurs modes multijoueurs en ligne. Pour le jeu en ligne, vous pouvez choisir votre classe de personnage préférée, puis améliorer vos compétences et vos armes avec des points que vous collectez en jouant.

Vous êtes mieux d’utiliser le contrôleur Bluetooth car il vous donne un avantage distinct contre les zombies AI ainsi que vos adversaires en ligne. Synchronisez simplement votre manette avec votre téléphone et cela fonctionnera automatiquement lorsque vous chargerez le jeu.

Non qualifié

Unkilled est l’un des meilleurs tireurs de zombies à la première personne sur Android. Jouez à travers la longue campagne solo ou allez en ligne et faites exploser les morts-vivants avec vos amis.

Dead Trigger 2

Dead Trigger 2 continue d’être l’expérience de tir de zombies par excellence sur mobile. Les graphismes sont incroyables, bien que le jeu ne se prenne guère au sérieux – il y a beaucoup de références ironiques et de méchants exagérés à tondre. Cette version est un peu différente dans la mesure où les joueurs ont désormais leur propre planque et une équipe qui peut construire des trucs pour eux. Les commandes ont également été rationalisées pour le toucher; tout ce que vous avez à faire est de déplacer le réticule sur un zombie, et si vous êtes à portée, vous commencerez automatiquement à tirer.

Il y a des tonnes de missions à apprécier, et les achats intégrés ont été réduits avec la suppression de la monnaie premium – maintenant vous pouvez acheter et tout construire vous-même sans dépenser un centime.

Dead Trigger 2

Dead Trigger 2 est un jeu de tir zombie rempli de contenu, comprenant 33 champs de bataille différents et un formidable éventail de boss mortels avec lesquels combattre.

Peste morte

Dead Plague est un jeu de tir top-down exceptionnel qui mérite absolument une place sur cette liste pour ses graphismes brillants, son gameplay effréné et sa prise en charge du jeu coopératif en ligne. Vous jouez en tant que membre d’une équipe de frappe qui a été larguée sur une île où une peste zombie s’est déclarée. Vous devez vous frayer un chemin à travers les essaims de zombies pour trouver les échantillons d’ADN qui sont le seul espoir de l’humanité de trouver un remède.

Il y a une belle variété d’ennemis à combattre, y compris des batailles de boss épiques, ainsi qu’un arsenal complet d’armes à choisir. Avec des commandes numériques serrées à double bâton et une campagne engageante que vous pouvez jouer seul ou en ligne avec des amis, Dead Plague se distingue comme l’un des meilleurs tireurs pour Android.

Dead Trigger 2

Dead Plague offre un joli changement de rythme avec une perspective descendante et un accent sur la survie et la stratégie alors que vous essayez de sauver le monde d’une peste mortelle de zombies.

En avons-nous manqué?

Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous votre jeu de tir préféré disponible pour Android. Si aucun de ces jeux ne met les munitions dans votre clip, consultez notre tour d’horizon des meilleurs jeux Android.

