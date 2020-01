Meilleurs jeux dans Google Play Pass pour 2020

Wayward Souls est un ajout fantastique au Play Pass car c’est un jeu parfait pour jouer en petites rafales. Il s’agit d’un jeu d’action de type voyou descendant conçu avec des niveaux générés aléatoirement et une mort permanente. La première fois que vous jouez, vous êtes simplement tombé dans le jeu et devez apprendre à jouer au fur et à mesure. Si vous mourez, ce personnage est définitivement mort et vous recommencez avec un nouveau personnage dans une nouvelle partie du monde. Le gameplay est vraiment génial, et les graphismes et la bande sonore sont spectaculaires. Encore une fois, la difficulté ici est insensée, mais cela rend chaque jeu difficile, et le jeu récompense les joueurs avec de bonnes compétences de jeu, donc plus vous jouez et apprenez à utiliser les pouvoirs de votre personnage, mieux vous êtes sur votre prochain lecture.