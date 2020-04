Meilleurs jeux de plateforme pour Android en 2020

Source: Android Central

Beaucoup d’entre vous se souviennent probablement de l’âge d’or du jeu de plateforme. Que ce soit Super Mario Bros ou même Metroid classique, ce style de jeu existe depuis longtemps et il a incroyablement bien vieilli. Nous voyons encore des jeux de plateforme impressionnants comme Trine et Hollow Knight à ce jour.

Cependant, le fait est que le «jeu de plateforme» n’est pas vraiment définitif. Il ne fait que décrire comment le jeu en question joue et ce n’est pas toujours 2D; Les plateformes 3D sont moins courantes, mais elles existent toujours. Cela étant dit, ce style de jeu se traduit extrêmement bien sur mobile et vous constaterez que l’une des entrées de cette liste est un ajout merveilleusement amusant à votre bibliothèque Play.

Castlevania: Symphonie de la nuit

Source: Google Play Store

La plate-forme mobile a permis à de nombreux jeux plus anciens de briller une fois de plus grâce à leurs faibles exigences de traitement. Il existe de nombreux titres classiques sur le Play Store, comme KOTOR et certains des trucs de Sega, mais je veux vraiment mettre en évidence Castelvania: Symphony of the Night. C’est mon dernier favori à jouer sur mon téléphone.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Symphony of the Night était un jeu important à son époque et son influence se fait encore sentir dans le genre bien nommé metroidvania. Il a façonné les jeux Castlevania ultérieurs et inspiré de nombreux autres grands noms qui l’ont suivi. La version mobile a été mise à jour avec les commandes de l’écran tactile, les réalisations via Google Play Games, et elle présente tous les derniers ajouts et correctifs de contenu. Ce n’est pas seulement un grand jeu, mais aussi une excellente valeur.

Pour seulement 3 $, vous pouvez découvrir un morceau fantastique de l’histoire du jeu qui vous divertira pendant de nombreuses heures. C’est vraiment génial de voir ce jeu disponible pour un tout nouveau public.

Castlevania: Symphonie de la nuit

Symphony of the Night est disponible sur Android et c’est l’un des meilleurs jeux de plateforme. Sérieusement, essayez-le.

Grimvalor

À ce stade, j’ai l’impression d’avoir beaucoup parlé de Grimvalor. C’est mon jeu préféré sur Android en ce moment et c’est un excellent jeu de plateforme. Il arbore un excellent combat, des mouvements fluides et des commandes à l’écran et un support de manette de jeu. En tant que RPG, vous devenez progressivement plus puissant au fur et à mesure. Heureusement aussi, car vos ennemis s’amélioreront également.

J’apprécie également l’histoire utile. Si vous avez déjà joué à Demon’s Souls, cela me le rappelle un peu. Tout compte fait, le monde est déterminé à vous voir échouer, mais prenez votre épée et combattez quand même. La plupart du temps, les chances sont contre vous et c’est à vous de vous débrouiller.

Les développeurs de Grimvalor vous donnent le premier acte gratuitement, ce qui représente environ 1 à 2 heures pour la plupart des gens. Après cela, c’est 7 $ pour débloquer le jeu complet. Ça vaut vraiment le coup.

Grimvalor

Grimvalor est l’un des meilleurs jeux de plateforme sur Android et c’est une tonne de plaisir. Profitez de la démo gratuite, d’un excellent gameplay et de la prise en charge de la manette.

Oddmar

L’un des plus beaux jeux de cette liste, Oddmar est un régal absolu. Le niveau de détail est incroyable et magnifique, d’autant plus qu’il s’agit d’un jeu mobile. Je n’ai pas été aussi époustouflé depuis que j’ai joué pour la première fois à Ori and the Blind Forest. Bien qu’il s’agisse de présentations différentes, Oddmar est tout simplement génial.

En tant que jeu, Oddmar est une aventure de plateforme 2D assez typique. Les niveaux sont assez linéaires, mais il existe une belle variété d’ennemis, d’énigmes et d’obstacles pour vous divertir. Il y a même des niveaux bonus pour mélanger les choses.

Oddmar, comme Grimvalor, propose une démo gratuite avant de payer le prix demandé de 5 $ pour débloquer le jeu complet. Les commandes à écran tactile sont superbes, mais il existe également un support de manette de jeu si vous préférez cette voie. Oddmar est définitivement là-haut comme l’un des meilleurs jeux sur mon téléphone en ce moment.

Oddmar

Découvrez ce magnifique jeu de plateforme pour un petit coût d’entrée. Vous serez content de l’avoir fait.

Dandara

Encore un autre beau jeu, Dandara est un excellent jeu de plateforme metroidvania. Ce qui rend Dandara unique, c’est que vous manipulez la gravité pour sauter des murs et des plafonds. Il présente tous les signes classiques d’une métroidvanie et il a été très bien accueilli sur les versions PC et console.

Dandara est un jeu très rapide où vous travaillez pour sauver le monde de Salt. Les citoyens sont gravement opprimés, c’est donc à vous de les sauver. Le jeu vient de recevoir une mise à jour appelée Trials of Fear, qui ajoute trois nouvelles zones, un autre boss, des power-ups et plus encore.

Pour 6 $, vous obtenez l’une des meilleures métroidvanias modernes sur Android. Je pense que vous apprécierez ce joyau de jeu.

Dandara

Une métroidvania impressionnante, Dandara est un autre grand jeu sur le Play Store. Il a une tonne de contenu et vaut bien l’investissement en temps et en argent.

Suzy Cube

Les plateformes 3D sont beaucoup moins courantes que leurs homologues 2D, encore plus sur Android. Donc, lorsque vous en trouvez un qui est même très bon à distance, il convient de le noter. C’est le cas de Suzy Cube, publié par Noodlecake. Ce n’est en aucun cas un jeu parfait, mais je pense que tout fan de jeux de plateforme 3D trouvera quelque chose à aimer.

Lors de la lecture des critiques, plusieurs personnes le comparent à Super Mario 3D Land, une comparaison avec laquelle j’ai tendance à être d’accord. Bien que les commandes prennent un certain temps pour s’y habituer, Suzy Cube est toujours un bon moment. C’est un jeu léger et mignon avec un objectif principal d’être amusant et fantaisiste. C’est définitivement une belle façon de tuer du temps, même si cela a du mal à garder mon attention.

Suzy Cube n’est pas trop cher, surtout si vous faites une vente ou si vous avez un Play Pass. C’est bon pour quelques heures de plaisir et je l’ai apprécié pour ça.

Suzy Cube

Suzy Cube est un jeu de plateforme 3D amusant avec plus de 40 niveaux avec des secrets et des power-ups à trouver. Il prend également en charge la manette de jeu.

Sega Forever (jeu de plateforme)

Sega a un impressionnant catalogue de jeux disponibles sur Android, mais tous ne sont pas des jeux de plateforme, nous allons donc nous concentrer sur ceux qui le sont. Bien sûr, mon parti pris personnel est de vous orienter vers les titres de Sonic the Hedgehog (en particulier Sonic CD), qui sont des heures et des heures de plaisir – sérieusement, Sega, où est mon Sonic the Hedgehog 3? Bah, je m’égare.

Il existe d’autres plateformes exceptionnelles comme Kid Chamelon, The Revenge of Shinobi et Super Monkey Ball. Bien que Sega Forever n’ait pas démarré le meilleur, chacun des jeux que j’ai essayés depuis ces derniers mois a des niveaux assez variés.

Une autre vague de nostalgie, Sega savait comment tirer profit de nos enfances (ou des années plus jeunes, selon). Et si vous n’avez jamais pu jouer à ces jeux sur leurs plateformes respectives, ou dans l’arcade, c’est le moment idéal. Sega était un nom énorme dans le paysage des jeux et bien qu’il soit de nos jours diminué, son catalogue est toujours un excellent moyen de passer du temps et de découvrir l’histoire du jeu.

Sega Forever

Découvrez une partie de l’ancien catalogue de Sega grâce au programme Sega Forever. Certains des meilleurs jeux de plateforme jamais créés sont ici dans cette collection.

Rayman Adventures

Comme les titres Sega Forever et Symphony of the Night, Rayman est une franchise de longue date, dont je me souviens avoir joué il y a des années. J’ai toujours pensé que le protagoniste était un peu bizarre, donc le plus jeune de moi n’était pas si intéressé. Pourtant, c’est une série aimée par beaucoup, alors Ubisoft l’a apportée à Android.

Rayman Adventures existe depuis un petit moment, mais il mérite une place sur notre liste ici. C’est un jeu de plateforme amusant à défilement horizontal qui remonte à ses racines. Disponible gratuitement, Adventures propose beaucoup de choses à faire, plusieurs personnages jouables et beaucoup d’action.

Les contrôles ne sont pas super serrés, ce qui est un problème quand il s’agit d’un jeu de plateforme. Une fois que vous vous y êtes habitué, tout va bien. Rayman Adventures, étant un jeu gratuit, propose des achats intégrés pour certains éléments du jeu. Triste de voir Rayman monétiser comme ça, mais c’est quand même un jeu amusant.

Rayman Adventures

Rayman Adventures est un jeu de plateforme amusant qui évoque des souvenirs de Rayman Legends. C’est gratuit, mais il y a des IAP.

Ninja Arashi

Bien que de nombreux jeux de plateforme nécessitent des compétences, Ninja Arashi augmente les choses et vous pousse très fort. C’est un jeu difficile, plein de pièges et d’ennemis qui ne veulent rien de plus que de vous voir échouer. Le gameplay lui-même est fluide et super amusant, avec un joli plafond de compétences.

Ce n’est un secret pour personne que j’aime les jeux difficiles, alors quand j’ai trouvé Ninja Arashi, j’étais ravi. Cela m’a beaucoup tué quand je travaillais à l’apprendre, mais une fois que j’ai compris, je me suis éclaté. Tout comme les jeux difficiles sur consoles ou PC, celui-ci vous donne un sentiment intense de satisfaction lorsque vous conquérir ce qu’il vous jette.

Pour ajouter plus de carburant au feu, Ninja Arashi propose également des éléments RPG légers qui le rendent encore plus intéressant. C’est un grand jeu et c’est gratuit. Si vous aimez un défi, essayez-le.

Ninja Arashi

Devenez un ninja dans Ninja Arashi. Combattez les ennemis et les pièges pour finalement sauver votre fils kidnappé.

Super Cat Tales 2

Les chats sont omniprésents sur Internet. En tant que propriétaire de deux moi-même, je sais que c’est rarement un moment ennuyeux avec des amis félins – à moins qu’ils ne dorment, bien sûr. Quoi qu’il en soit, probablement le jeu de plateforme le plus mignon de notre liste, Super Cat Tales 2 est une aventure épique avec Alex le chat et ses amis. Sérieusement, j’aime vraiment celui-ci.

Bien que simple en apparence, Super Cat Tales 2 offre beaucoup d’aventures et de plateformes pour vous divertir. Il y a aussi des réalisations, des classements, des objets cachés, et du super pixel art et de la musique de style rétro. Vous pouvez débloquer de nouveaux chats jouables et les emmener dans cette folle aventure d’une aventure pour sauver Cat Land.

Tout est amusant et cela ne se prend pas du tout au sérieux. C’est un excellent jeu pour les fans de plateformes, de chats et / ou des deux. Il est également gratuit, vous n’avez donc pas à vous soucier de plonger dans la folie des chats.

Super Cat Tales 2

Rejoignez cette distribution hilarante de chats alors qu’ils se lancent dans une aventure pour sauver leur maison. Cela vaut la peine de jouer pour le pixel art seul.

Teslagrad

En partie metroidvania, en partie puzzle, Teslagrad est un excellent ajout à la bibliothèque Play de n’importe qui. Il s’appuie fortement sur la narration environnementale et vous permet de comprendre le jeu tout seul sans prise en main. Les fans de design de jeu minimaliste trouveront beaucoup à aimer avec Teslagrad.

Je suppose que le pire de ce jeu est que les commandes de l’écran tactile ne sont vraiment pas les meilleures. C’est toujours jouable, ne vous méprenez pas, mais j’ai vraiment eu du mal. Les développeurs disent que Teslagrad est optimisé pour le SHIELD TV et Android TV en général. C’est une vraie déclaration. Cependant, les manettes de jeu sont prises en charge et cela rend les choses beaucoup plus faciles.

Teslagrad n’est pas pour les âmes sensibles, mais si vous aimez trouver des power-ups, vaincre des boss sympas et résoudre des énigmes intenses, alors ce jeu est fait pour vous. Son prix est un peu élevé, mais j’y ai trouvé beaucoup de plaisir et plusieurs heures de contenu à travailler.

Teslagrad

Sautez dans cette dystopie steampunk remplie de puzzles et de power-ups à débloquer. Teslagrad est un grand jeu de plateforme, mais difficile.

Limbo

Ah, Limbo. Un jeu merveilleusement effrayant et parfois horrible, Limbo devait figurer sur cette liste des meilleurs jeux de plateforme. Fondé uniquement sur son caractère unique, il vaut la peine d’être récupéré, en supposant que vous pouvez gérer ses bizarreries. Si vous l’avez déjà joué, vous savez de quoi je parle.

Le style artistique est absolument incroyable dans son minimalisme. Le look sombre rend tout étrange et effrayant, surtout une fois que vous êtes confronté à certaines des monstruosités. Cela a fait lever les cheveux sur mes bras plus d’une fois – je n’aime pas du tout les araignées.

C’est un jeu dérangeant, mais dans le bon sens. Cela laisse certainement une impression que vous n’oublierez pas de sitôt. Limbo est définitivement un chef-d’œuvre à part entière et c’est une excellente expérience sur Android. Il y a aussi une démo gratuite ici si vous voulez l’essayer en premier.

LIMBO

Limbo s’est fait un nom avec son atmosphère effrayante et dérangeante. Cela peut être carrément horrible, mais ça vaut le coup.

Terraria

Un autre jeu populaire qui a fait son chemin vers le mobile, Terraria est un jeu de plateforme en bac à sable ouvert axé sur l’exploration. Pensez à Minecraft en 2D. C’est plus du côté relaxant des choses, bien qu’il y ait un certain combat impliqué. Sinon, vous passerez votre temps à errer, à fabriquer et à construire.

Le monde est généré de manière procédurale, vous aurez donc une aventure différente à chaque fois. Vous disposez de trois outils de base pour commencer, un pour creuser, combattre et couper du bois. Sinon, vous explorerez et tenterez de trouver des ressources, qui peuvent être découvertes dans des grottes ou larguées par des ennemis.

Tout comme Minecraft, vous faites votre propre chemin dans Terraria. C’est un excellent jeu pour s’asseoir et se détendre. Ce n’est pas pour tout le monde, mais ça mérite quand même une place sur cette liste. Vous pouvez le récupérer pour 5 $ sans publicité ni autre IAP.

Terraria

Explorez, fabriquez, construisez et combattez dans Terraria. Ce jeu de plateforme sandbox est sûr de vous divertir.

La cave

De l’esprit qui nous a apporté l’incroyable The Secret of Monkey Island est The Cave. Votre objectif est de vous plonger dans la grotte sensible avec une équipe de trois explorateurs afin de trouver les choses qui comptent le plus pour eux. Résolvez des énigmes, explorez des environs uniques et explorez toujours plus profondément.

Comme Oddmar, l’un des principaux attraits de ce jeu est son style artistique. Dès le début, vous avez le choix entre sept explorateurs, chacun avec son propre passé et ses capacités spéciales. Assemblez-en trois et partez pour la grotte. Basculer entre les personnages pour résoudre différents puzzles m’a rappelé Trine (une excellente série de jeux à part entière).

La grotte devrait pouvoir fonctionner sur la plupart des appareils. C’est une aventure vraiment amusante et vraiment rejouable avec les différents personnages et les différentes combinaisons qui s’y trouvent. C’est celui qui est resté avec moi.

La cave

Plongez dans la grotte en utilisant une équipe de trois explorateurs uniques. Résolvez des énigmes dans des environnements intéressants.

Swordigo

Si vous avez aimé Grimvalor, l’une de mes suggestions précédentes, alors vous voudrez certainement vérifier Swordigo. Ce sont des jeux très similaires, ce qui me convient parfaitement. Bien que Swordigo soit nouveau pour moi, je m’éclate avec. Il propose des plates-formes amusantes, des combats agréables et des mécanismes RPG pour améliorer votre personnage au fur et à mesure.

Vous devrez trouver des armes plus puissantes pour abattre vos ennemis. Plus la zone et les ennemis sont dangereux, meilleures sont les armes que vous trouverez. Il y a aussi des sorts à découvrir, renforçant votre arsenal pour relever de nouveaux défis. Une chose qui ne vous gênera pas est les commandes à écran tactile, qui sont excellentes et personnalisables.

Swordigo présente un beau défi, mais pas autant que Grimvalor. Cela vaut toujours votre temps et c’est gratuit pour commencer avec des publicités, mais seulement 1,49 $ pour supprimer ces publicités. Il existe également d’autres options de support pour quelques centimes de plus.

Swordigo

Profitez d’un autre grand jeu de plateforme hack-and-slash avec Swordigo. Renforcez votre personnage et trouvez de nouvelles armes et sorts.

Épée de Xolan

Malgré son anglais approximatif, Sword of Xolan est un jeu de plateforme fantastique. Son pixel art est sur le point et il joue assez bien. Il y a beaucoup à faire ici et le jeu est entièrement gratuit et financé par la publicité. Vous pouvez cependant payer une somme modique et supprimer les publicités. Sinon, vous avez l’un des meilleurs jeux de cette liste.

Vous incarnez Xolan, un jeune héros qui se dresse contre le grand méchant de ce jeu. On vous demandera de tuer des ennemis diaboliques, de sauver des citoyens capturés et de trouver des coffres au trésor cachés. Vous pouvez vous attendre à 30 niveaux, à des défis temporels et à quelques boss. Vous pouvez également chasser des cartes pour améliorer les compétences et les réalisations de Xolan.

Sword of Xolan est génial. Les commandes de l’écran tactile sont correctes, mais elles sont également personnalisables. Mieux encore, il existe un support pour manette de jeu. Un simple 0,99 $ supprimera les publicités et c’est un petit prix à payer à un développeur qui a sorti un grand jeu.

Épée de Xolan

Suivez Xolan alors qu’il riposte contre le mal dans le monde. Vivez le combat et profitez du pixel art pendant que vous y êtes.

Évidemment, ce n’est pas une liste exhaustive. Donc, s’il y a un jeu de plateforme que vous aimeriez que les autres connaissent, assurez-vous de nous le faire savoir dans les commentaires.