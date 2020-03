Meilleurs jeux de sport pour PlayStation 4 en 2020

Choix du personnel

Version de science-fiction du BMX freestyle, FutureGrind vous met au défi de maîtriser les tricks et la vitesse tout en évitant de vous électrocuter en roulant sur le mauvais rail. Chaque modèle de vélo gère différemment, vous encourageant à adapter votre style tout en essayant de satisfaire vos sponsors.

10 $ sur PlayStation

Vos doigts ne doivent pas être la seule chose à faire de l’exercice lorsque vous jouez à un jeu de sport. BOXVR vous permet de faire un échauffement rapide ou une séance d’entraînement de boxe cardio d’une heure complète conçue par des instructeurs de fitness et accompagnée de votre choix de musique.

15 $ sur Amazon

Personnalisez votre avatar et montrez votre swing lors de tournois quotidiens ou en multijoueur local pour un maximum de quatre personnes. Entre les défis, vous pouvez naviguer sur le parcours dans une voiturette de golf, aller à la pêche et rechercher des objets de collection.

15 $ sur Amazon

L’équipe derrière OlliOlli imagine à quoi pourraient ressembler les sports en 2150, développant un jeu nécessitant des réflexes et une stratégie rapides. Apprenez à naviguer dans différents motifs laser pendant que vous vous battez pour le contrôle de l’arène et vaporisez vos adversaires.

15 $ sur PlayStation

La dernière entrée de la série de jeux de football ajoute un mode campagne où vous pouvez guider la carrière d’un quart universitaire. Bien sûr, vous pouvez également jouer avec les vraies stars du jeu, en formant une équipe pour affronter des amis pendant que les diffuseurs sportifs appellent vos pièces.

37 $ chez Amazon

Idris Elba et Rosario Dawson sont les vedettes de la dernière expérience solo MyCareer de la série, où vous guiderez le chemin de votre personnage vers la célébrité du basket-ball. Construisez votre propre équipe compétitive et connectez-vous quotidiennement pour obtenir des récompenses afin d’améliorer votre liste.

29 $ chez Amazon

Construisez une équipe de plus de 400 joueurs programmés pour utiliser leurs mouvements et styles de signature. Vous pouvez également concevoir votre propre joueur, en choisissant parmi une grande variété de classes de personnages et d’équipements lorsque vous devenez maître de la glace en relevant des défis.

38 $ sur Amazon

Les jeux de skateboard à défilement horizontal OlliOlli et OlliOlli2: Bienvenue à Olliwood vous permettent de tester vos mouvements à travers des dizaines de niveaux et modes de jeu, y compris des défis quotidiens. Grind avec des amis grâce au multijoueur local pour un maximum de quatre personnes.

15 $ sur Amazon

Vous contrôlez entièrement votre équipe, en choisissant le nom, le logo et l’apparence de vos joueurs. Personnalisez le contenu de votre cœur ou lancez-vous et profitez de commandes faciles pour les débutants mais offrant des simulations réalistes pour satisfaire les fans sérieux.

20 $ sur PlayStation