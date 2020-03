Meilleurs jeux en mode portable qui prennent en charge Nintendo Switch Lite en 2020

Meilleur

Le Switch Lite, contrairement au Switch d’origine, est conçu uniquement pour le jeu portable. Cela signifie que vous ne pouvez pas connecter le Switch Lite pour jouer sur votre téléviseur, mais il est plus compact et portable que la version originale. Et puisque le Switch Lite a des Joy-Cons intégrés et non amovibles, cela signifie que certains jeux ne sont pas compatibles sans avoir à sortir et acheter des contrôleurs séparés. Heureusement, il existe de nombreux jeux qui fonctionnent très bien en mode portable, et ce sont certains de nos favoris!

Mario + Rabbids Kingdom Battle est l’un de ces jeux de croisement auxquels vous ne vous attendez pas à travailler, mais le garçon le fait! Le gameplay offre plus d’un style au tour par tour qui joue bien avec l’ordinateur de poche et un écran plus petit. Et les scénarios de type puzzle sont bien synchronisés pour jouer lorsque vous avez quelques minutes de temps d’arrêt.

Si vous êtes un fan de Mario Kart comme moi, vous ne serez pas déçu par Mario Kart 8 Deluxe sur le Switch Lite. Les graphismes nets et lumineux de Mario Kart sont superbes, même sur un écran plus petit. Un Grand Prix entier prend rarement plus de 30 minutes à terminer, c’est donc un excellent jeu à jouer même si vous n’avez qu’un peu de temps libre.

Le style artistique d’Astral Chain est absolument magnifique. Parfois, cela peut ressembler davantage à un spectacle animé qu’au lieu de jouer à un jeu. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas non plus de gameplay et d’histoire fantastiques. De plus, rien de tout cela ne perd d’impact en étant joué sur un ordinateur de poche. Prenez votre Légion et participez à cette lutte contre le crime.

Si vous vous êtes déjà demandé à quoi cela ressemble à l’intérieur d’un dessin animé des années 1930 – eh bien, vous n’avez pas besoin de vous demander. Cuphead fait entrer ce design classique dans l’ère moderne dans un jeu de plateforme exigeant. Et les plates-formes se sentent comme chez elles sur le Switch Lite. Ce jeu va vous battre avec sa difficulté, donc votre victoire finale semble beaucoup plus importante.

Le gameplay de Splatoon 2 est comparable entre le mode ancré sur le commutateur et les modes portables. Cependant, lorsque vous essayez de vous concentrer sur ces clichés parfaitement ciblés, l’écran dans vos mains peut être mieux. Il y a moins de marge d’erreur avec les commandes de l’ordinateur de poche. Éclabousser un peu de peinture où vous voulez; c’est une excellente option de poche.

Slay the Spire est un jeu de construction de deck roguelike où le deck est différent à chaque fois que vous jouez. Aucun jeu ne se ressemblera exactement, ce qui crée une forte rejouabilité. Bien que ce jeu ait été initialement conçu pour le PC, le port de Switch était fluide; les commandes semblent avoir été conçues pour le Switch Lite.

Dragon Quest Builders 2 est à la fois un jeu de construction étoffé et un jeu de rôle à part entière avec des personnages intéressants et des zones à explorer. Bien que les commandes puissent parfois être un peu frustrantes, il est difficile de s’y attarder car vous êtes rapidement distrait par des visuels saisissants lorsque vous recherchez ou construisez votre ville fonctionnelle.

La mouture est réelle

Diablo III Eternal Collection est livré avec le jeu de base et tout le contenu DLC. Choisissez parmi sept classes de héros différentes et parcourez l’histoire de Diablo III ou passez au mode Aventure et affrontez les autres avec des personnages saisonniers dans votre quête sans fin d’équipement et de butin. Renvoyez ces démons en enfer où ils appartiennent!

Il est temps de se détendre

Animal Crossing: New Horizons est le dernier opus de la franchise Animal Crossing. Créez votre nouvelle maison sur une île paradisiaque isolée, recrutez vos villageois animaux préférés, rassemblez des ressources et fabriquez des objets. Personnalisez votre personnage et votre maison à votre guise, et jouez même avec des amis. Rien n’est plus apaisant.

Pokémon Sword and Shield vous emmène dans la région de Galar, qui est fortement inspirée par le Royaume-Uni. Découvrez de nombreux types de nouveaux Pokémon, ainsi que d’anciens favoris, et lancez-vous dans votre aventure pour devenir le prochain champion Pokémon. Les nouveaux légendaires sont également un ajout cool à votre collection.

Un pur bonheur à main levée

Il y a très peu de jeux Switch qui sont uniquement en mode TV ancré. Avec autant de jeux disponibles pour le Switch Lite, trouver celui qui vous rend heureux ne sera pas difficile. Mais cela signifie également qu’il est difficile de choisir les meilleurs jeux portables. Avoir des contrôles et des graphiques qui se sentent bien sur un ordinateur de poche en est une grande partie, mais à un certain moment, tellement de jeux se sentent bien que cela revient à la préférence.

Mario + Rabbids Kingdom Battle et Mario Kart 8 Deluxe sont d’excellents exemples d’un jeu qui se sent bien sur les consoles portables. Les commandes sont intuitives, les graphismes sont nets et solides sur un écran plus petit, et le gameplay s’intègre bien dans n’importe quelle quantité de temps libre dont vous disposez. Diablo III Eternal Collection est également un grand favori ici, car qui peut résister à une action rapide de donjon où vous pouvez tuer des hordes de monstres démoniaques en quelques secondes avec le bon équipement? De plus, c’est tellement amusant de jouer et de rechercher un butin parfait où que vous alliez.

