Meilleurs jeux multijoueurs en ligne pour Nintendo Switch en 2020

Sorti en 2020, Animal Crossing: New Horizons est unique sur cette liste en ce que son jeu en ligne multijoueur est entièrement paisible. Visitez d’autres villes, déterrer des fossiles, cueillir des fruits, parler à de charmants villageois d’animaux, planter des fleurs et partager de jolis motifs avec vos amis, le tout sans avoir besoin d’être dans la même pièce. Il est encore tôt, mais il semble également naturel qu’Animal Crossing: New Horizons se retrouve avec une économie de village et de commerce de fruits en ligne animée.