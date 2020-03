Meilleurs jeux Nintendo Switch en vente maintenant

Avez-vous joué à tous vos jeux Nintendo Switch et vous cherchez un peu plus de plaisir? Je sais à quel point ils peuvent être coûteux, surtout si vous avez un budget limité et ne pouvez pas dépenser 60 $ pour un jeu. Chez iMore, nous avons trouvé de super jeux actuellement en vente. Si l’un de ces types de jeux suscite votre intérêt, assurez-vous de les consulter en cliquant sur les liens ci-dessous.

Voici tous les jeux que vous pouvez précommander sur Amazon dès maintenant. Cliquez simplement sur le titre pour le vérifier!

Ventes de cartouches de jeu physiques sur Amazon en ce moment. Obtenez-les rapidement!

Parfois, vous pouvez trouver quelques gemmes sur Amazon à vendre, mais assurez-vous de les attraper rapidement. Bien qu’Amazon soit excellent pour les prix et la livraison rapide, ils ne nous font pas toujours savoir combien de temps durera une vente. Chaque semaine, nous mettrons à jour cette section pour la garder à jour et vous assurer de revenir le mardi soir pour voir ce que nous vous réservons!

Wasteland 2

30 $ 20 $

Prenez le contrôle de la friche post-apocalyptique dans ce jeu de combat au tour par tour. Vos décisions façonnent l’histoire!

Paw Patrol sur un rouleau

40 $ 20 $

Si vous en avez des petits, Paw Patrol On A Roll présente tous les chiots du populaire spectacle pour enfants et donne aux joueurs un moyen de participer aux missions de sauvetage!

Baldur’s Gate: Enhanced Edition

50 $ 30 $

Jouez à Dungeons & Dragons sur votre Nintendo Switch avec cette trilogie d’histoires D&D. Ce pack comprend les éditions améliorées de Baldur’s Gate, Baldur’s Gate II et Siege of Dragonspear.

Jeux eShop en vente cette semaine

Vous n’avez pas à dépenser une fortune pour trouver des jeux géniaux pour la Nintendo Switch. Chaque semaine, l’eShop accueille de nouvelles ventes à parcourir. Nous avons rassemblé les meilleures offres sur les meilleurs jeux et les avons placés ci-dessous.

SPHEAR PERDU

50 $ 30 $

Votre monde est en train de disparaître. Utilisez la mémoire pour ramener le monde et combattre la puissance de décoloration dans ce RPG.

Drawful 2

10 $ 1 $

Utilisez votre téléphone pour jouer! Chaque personne reçoit une phrase qu’elle doit représenter sous forme de dessin pour que les autres joueurs devinent quelle était la phrase. Idéal pour les groupes et les fêtes!

Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition

30 $ 21 $

Choisissez parmi une gamme de personnages tout en profitant de Pirate Queen’s Quest, Friends to the end, et plus encore! L’édition Ultimate est livrée avec tous les DLC, costumes et modes de jeu.

