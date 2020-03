Meilleurs jeux Oculus Quest en 2020

Source: Android Central

L’Oculus Quest possède une bibliothèque croissante de jeux allant des jeux de tir à la première personne au swing de sabre musical. Les excellents titres ne manquent pas pour le système VR, mais certains jeux se démarquent des autres. Certains jeux, comme Arizona Sunshine, sont devenus populaires sur d’autres systèmes et sont maintenant sur Oculus Quest. D’autres titres lancés sur l’Oculus Quest, comme la trilogie des jeux Vader Immortal. Notre premier choix, Beat Saber, était disponible sur d’autres systèmes bien avant la sortie de la quête, mais offre une expérience incroyable sur la quête grâce au manque de fils du casque.

Source: Beat Games

Beat Saber est un jeu incroyablement addictif. Dans ce document, vous balancez des sabres à travers des blocs au rythme de la musique populaire. Tout comme Guitar Hero et Rock Band, Beat Saber est facile à saisir mais difficile à maîtriser. En conséquence, c’est amusant pour les nouveaux venus dans la réalité virtuelle et les experts du jeu qui essaient de monter en flèche dans les classements.

La nature sans attache de l’Oculus Quest améliore Beat Saber parce que vous n’aurez pas de fils sur le chemin lorsque vous balancerez vos bras. De plus, comme l’Oculus Quest est si facile à emporter avec vous, vous pouvez emporter Beat Saber partout avec vous. Le seul véritable inconvénient de Beat Saber est qu’il ne prend pas officiellement en charge les chansons personnalisées. Vous pouvez toujours ajouter des chansons personnalisées, mais cela nécessite un autre appareil et quelques étapes supplémentaires.

Avantages:

Facile à sauter directement

Difficile à maîtriser, augmentant la rejouabilité

Amusant pour les jeux en solo ou les fêtes (si vous le diffusez sur un téléviseur)

Les inconvénients:

Les chansons personnalisées nécessitent un chargement latéral

Meilleur dans l’ensemble

Beat Saber

Du plaisir pour tout le monde

Parce que Beat Saber est facile à sauter mais difficile à maîtriser, c’est un excellent jeu pour les débutants et les joueurs hardcore.

Meilleur jeu de stratégie: SUPERHOT VR

Source: Équipe SUPERHOT

Ce jeu a reçu un coup de pouce massif lors du passage de la console aux casques VR. Le manque de fils de l’Oculus Quest l’a rendu encore meilleur. Vous pouvez vous perdre complètement dans ce jeu en esquivant, en plongeant, en plongeant, en plongeant et en esquivant à nouveau. Dans ce jeu, le monde se déplace à la même vitesse que vous. Cela signifie que vous pouvez vous arrêter pour faire un plan pour abattre les ennemis ou pour esquiver une balle. Il nécessite une planification précise et des mouvements précis pour effacer bon nombre de ses niveaux. Alternativement, vous pouvez accélérer en maîtrisant tous ses niveaux.

Le jeu prend en charge la locomotion complète, ce qui signifie que vous pouvez vous déplacer librement à travers les niveaux. En fait, vous pouvez vous déplacer vers des zones de niveaux que vous ne pouvez pas sur certaines autres plates-formes, car l’Oculus Quest est sans fil. C’est surtout un point positif, mais cela signifie que vous ne pouvez pas profiter au mieux d’une expérience dans un espace limité. C’est toujours un jeu incroyable, et un incontournable pour les propriétaires d’Oculus Quest.

Avantages:

Incroyablement immersif

Unique et stimulant

Grande amplitude de mouvement

Bon pour les joueurs lents et réguliers ou les speedrunners

Meilleur jeu de stratégie

SUPERHOT VR

Vivre dans la matrice

Parce que l’Oculus Quest est sans fil, vous pouvez librement esquiver les balles et vous déplacer pour vaincre vos adversaires dans ce jeu.

Meilleur tireur unique: fouet au pistolet

Source: Cloudhead Games

Qu’obtenez-vous lorsque vous combinez une action de style John Wick et du dubstep? Fouet au pistolet. Ce jeu vous permet de tirer sur vos ennemis en musique tout en circulant entre les tirs. Vous pouvez esquiver les balles, faucher les ennemis avec une mitrailleuse et vous sentir comme si vous étiez dans un film d’action. Il a gagné une note presque parfaite dans la boutique Oculus pour une raison.

Pistol Whip appelle les niveaux «scènes» car chaque niveau combine le combat avec une expérience cinématographique. Alors que Pistol Whip a de superbes scènes et a récemment obtenu une extension, il n’a que 13 scènes en tout. Ces scènes sont amusantes, mais il n’y en a pas assez en ce moment.

Avantages:

Apporte un style unique au genre shooter

Vous fait vous sentir comme une star de cinéma d’action

Intègre de la musique amusante

Meilleur tireur unique

Fouet au pistolet

Tirez au rythme

Dans ce jeu de tir rythmique, vous tirez, esquivez et dansez à travers les niveaux tout en vous sentant comme dans un film d’action.

Meilleur jeu de science-fiction: Vader Immortal Trilogy

Source: Contenu électronique Disney

Des générations de fans de science-fiction ont fait semblant de balancer un sabre laser. Maintenant, vous pouvez manier un sabre laser, utiliser la force et combattre le personnage le plus emblématique de Star Wars, Dark Vador. Dans cette trilogie de jeux, vous pouvez apporter vos compétences au dojo et bloquer les explosions laser et détruire les robots, ou jouer à travers les modes histoire. La conclusion de la série vous fait attaquer le château de Vador avec une armée de forces.

Chaque titre de cette trilogie ajoute des capacités qui rendent le combat plus amusant, comme la poussée de Force. C’est le plus gros inconvénient de cet ensemble de jeux, c’est un ensemble. Si vous voulez jouer aux trois, vous devrez acheter chacun d’eux et sauter entre eux via le menu de votre Oculus Quest. Heureusement, la trilogie est terminée, vous pouvez donc tous les acheter au lieu d’attendre.

Avantages:

Laissez-vous combattre avec un sabre laser

Comprend un dojo d’entraînement incroyablement amusant

Ajoute des capacités tout au long de la trilogie

Histoire décente de Star Wars

Les inconvénients:

Réparti sur trois matchs

Meilleur jeu de science-fiction

Vader Immortal: Épisode III

Face à Vader

Dans le troisième opus de la série Vader Immortal, vous attaquez la forteresse de Vader aux côtés d’une armée et apprenez à utiliser la Force.

Force Fun

Vader Immortal: Épisode II

Apprendre de Vader

Cette deuxième entrée de la série vous permet d’apprendre la Force du Seigneur Sith lui-même, d’apprendre à lancer des personnes et des objets.

Lightsaber Antics

Vader Immortal: Épisode I

Devenez padawan

Ce jeu vous permet de couper votre sabre laser à travers les ennemis et de le balancer pour bloquer les lasers. Ne dormez pas sur le dojo d’entraînement!

Meilleur jeu gratuit: Rec Room

Source: Contre la gravité

Ne laissez pas les graphiques simples vous tromper; Rec Room est un grand jeu sur l’Oculus Quest et c’est gratuit! Il a plusieurs zones de jeu différentes, vous pouvez donc sauter dans différents jeux. Il y a aussi un salon pour passer du temps avec d’autres personnes. Un de mes jeux préférés est le paintball, qui vous permet de capturer le drapeau avec des fusils de sniper, des pistolets et des fusils de chasse.

Le plus gros inconvénient de Rec Room est les autres personnes dans le jeu, au moins une partie du temps. Bien que jouer en ligne puisse être amusant et fournir un moyen facile de jouer à des jeux multijoueurs, beaucoup de gens dans Rec Room sont impolis ou offensants. Malheureusement, j’ai vu des gens faire des commentaires et des mouvements vulgaires dans le jeu à plusieurs reprises.

Avantages:

Gratuit

A une variété de jeux

A une faible courbe d’apprentissage

Meilleur jeu gratuit

Salle d’enregistrement

Plusieurs jeux en un

Rec Room regroupe plusieurs jeux en un, dont du paintball, une aventure de bateau pirate, un tag laser et bien d’autres façons de jouer.

Meilleur jeu de tir d’arcade: Rappel de Robo: Débranché

Source: Oculus Studios

Dans ce jeu, vous devez arrêter une épidémie de robots hors de contrôle. Vous pouvez utiliser des pistolets, des fusils de chasse, des combinaisons de mecha et plus d’armes pour démanteler – je veux dire, tousser, “rappeler” – des robots. Vous pouvez également prendre un robot, le frapper dans le sol et le lancer sur un autre robot. C’est le chaos du robot tout autour qui vous fera rire en les brisant en morceaux.

Le jeu se joue mieux lorsque vous plantez vos pieds et tirez comme un jeu d’arcade. Il se débat un peu quand il s’agit de se déplacer, surtout contre des ennemis plus rapides. Il bénéficierait grandement d’une option de locomotion.

Avantages:

Ridiculement amusant, 💥smash 💥 smash💥

Possède un ensemble d’armes varié

Laissez-vous sauter dans un costume de mecha et tirer des lasers

Meilleur jeu de tir d’arcade

Rappel de Robo: Débranché

Blastin ‘bots

Ce jeu de tempête de balle vous fait tourner à 360 degrés pour détruire des robots tueurs en masse.

Meilleure histoire: Moss

Source: Polyarc

Bien que vous puissiez avoir beaucoup de plaisir à pirater et à tailler dans d’excellents titres sur l’Oculus Quest, Moss apporte une sensation différente au casque. C’est une histoire charmante que vous apprenez à côtoyer Quill, une adorable petite souris. Dans le jeu, vous aidez Quill à résoudre des énigmes, à vaincre des ennemis et à parcourir les bois remplis de reliques et de magie.

Moss est conçu pour la réalité virtuelle, mais au lieu de se concentrer uniquement sur la mécanique du mouvement, il vous plonge dans une histoire sincère se déroulant dans un environnement virtuel. Certains pourraient ne pas aimer le fait que c’est un jeu VR qui vous permet de contrôler le personnage principal à travers une vue à la troisième personne. Cela ne semble pas avoir dérangé beaucoup compte tenu de la note presque parfaite du jeu.

Avantages:

Incroyablement charmant

A une histoire unique

Comprend des puzzles intelligents

A de beaux dessins

Les inconvénients:

Utilise un joystick pour déplacer le personnage principal

Meilleure histoire

Mousse

Tout simplement charmant

Dans ce jeu, vous menez une charmante souris dans un monde magnifique plein d’énigmes et d’une histoire magnifique.

Idéal pour les artistes: Tilt Brush

Source: Google

Il est difficile de dire s’il s’agit d’un “jeu” dans la définition la plus stricte, mais c’est très amusant de toute façon. Tilt Brush vous permet de créer de belles illustrations à l’intérieur d’un espace virtuel 3D. Que vous soyez un artiste expérimenté ou un débutant, vous pouvez vous amuser en jouant à l’intérieur de Tilt Brush. Vous pouvez parcourir votre illustration avec vos contrôleurs tactiles pour créer tout ce que vous voulez.

Bien que Tilt Brush puisse être immersif et amusant à utiliser, il est un peu limité par son manque d’outils. Beaucoup ont demandé des ajouts comme le copier-coller, une meilleure barre d’outils et d’autres artistes pour faciliter la création.

Avantages:

A des bases faciles à apprendre

Vous permet de créer de vastes œuvres d’art

Fonctionne bien avec la nature immersive de l’Oculus Quest

Les inconvénients:

Manque quelques outils qui rendraient l’art plus facile à créer

Idéal pour les artistes

Tilt Brush par Google

Bâtir la beauté

Tilt Brush tire parti de la nature sans fil de la quête et vous permet de créer sur une toile presque infinie.

Meilleur jeu d’horreur: Arizona Sunshine

Source: Vertigo Games

Arizona Sunshine est un titre extrêmement populaire des autres plates-formes VR, donc les utilisateurs d’Oculus Quest l’ont rencontré avec impatience. C’est un thriller zombie avec un mode campagne complet que vous ne voyez pas normalement sur la quête Oculus. Il dispose d’un vaste arsenal de 25 armes qui vous permettent de faire exploser les zombies de plusieurs manières.

Arizona Sunshine a un mode campagne, un mode horde et vous permet de jouer en multijoueur en coopération. À certains égards, c’est l’un des jeux les plus complets de l’Oculus Quest. Avec cela, cependant, vient un prix élevé. C’est l’un des jeux les plus chers de l’Oculus Quest. Cependant, beaucoup n’auront pas l’impression que c’est un problème.

Avantages:

Grand arsenal d’armes

Prend en charge les modes coopératif et solo

Possède des modes campagne et horde

Les inconvénients:

Assez cher par rapport à la concurrence

Meilleur jeu d’horreur

Arizona Sunshine

Zombies ensoleillés

Ce jeu est un jeu de tir à zombies à haute action et à grande peur basé dans le magnifique paysage de l’Arizona.

Meilleur tireur rythmique: Audica

Source: Harmonix Music Systems

Il y a beaucoup de bons tireurs sur l’Oculus Quest, donc choisir le meilleur pour vous peut être un peu difficile. Audica vous fait exploser des cibles et les battez avec vos contrôleurs tactiles. Il est réglé au rythme de la musique de style club, de sorte que vous pouvez vraiment vous mettre en rythme tout en prenant des photos. Contrairement à un jeu comme Pistol Whip qui encourage la danse, Audica est plus concentré sur la destruction de cibles parfaites au rythme d’une chanson.

Alors qu’Audica a de la bonne musique pour tourner, les chansons qui l’accompagnent s’inscrivent généralement dans un ensemble limité de genres. Si cette musique n’est pas votre scène, vous pouvez récupérer ses packs DLC qui ont une musique plus “normale”.

Avantages:

Se concentre sur la prise de vue

Juste un souffle à jouer

Visuellement frappant

Les inconvénients:

La musique peut être répétitive (bien que le contenu téléchargeable soit disponible)

Meilleur jeu de tir rythmique

AUDICA

Bang Bang

Des créateurs de Rock Band et Dance Central, ce jeu vous permet de tirer des blasters au rythme des chansons.

Conclusion

L’Oculus Quest possède une vaste et croissante bibliothèque de jeux. Que vous soyez vieux, jeune, un joueur expérimenté ou complètement nouveau en VR, il y a un titre que vous pouvez apprécier. Les développeurs ont fait un excellent travail en soutenant l’Oculus Quest. En conséquence, le système dispose de près de 200 applications et jeux que vous pouvez utiliser. La nature non liée de l’Oculus Quest donne une nouvelle vie aux titres plus anciens et facilite le déplacement dans les jeux.

Si vous débutez, Beat Saber est un jeu incroyable, facile à jouer mais difficile à maîtriser. C’est un excellent titre pour les débutants ou les joueurs hardcore et est encore amélioré par la nature sans fil de l’Oculus Quest. Si vous vous ennuyez avec sa bibliothèque de chansons, vous pouvez charger la vôtre dans le jeu.

