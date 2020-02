Meilleurs jeux Star Wars pour Android en 2020

Source: Android Central

La franchise Star Wars a vu de grands jeux aller et venir au fil des ans. J’aimerais prendre un moment pour en verser un pour Star Wars: Force Arena, un jeu de style MOBA qui a été fermé il y a presque un an. C’était facilement le meilleur jeu mobile Star Wars auquel j’ai joué et c’est dommage qu’il ne soit pas viable ou pour quelque raison que ce soit que les développeurs avaient pour arrêter les serveurs.

Je noterai également que cette liste ne comprend pas d’expériences AR ni de simulateurs de sabre laser car, malgré leur fraîcheur, ce sont des nouveautés et pas vraiment des jeux dont vous pouvez profiter pendant une durée réelle.

Avec tout cela à l’écart, voici les meilleurs jeux Star Wars auxquels vous pouvez toujours jouer pour Android!

Jeux LEGO Star Wars

Je ne sais pas si quelqu’un s’attendait à ce que les jeux LEGO Star Wars soient aussi bons qu’ils le sont, mais ce sont certains des meilleurs jeux Star Wars auxquels vous pouvez jouer sur console ou sur mobile!

Le jeu le plus costaud est LEGO Star Wars: The Complete Saga, qui regroupe les six jeux sortis des trilogies originales et préquelles dans une seule application. Il y a 36 niveaux de mode histoire à jouer ainsi que 120 personnages jouables à débloquer. En prime, il n’y a pas d’achats intégrés car il s’agit d’une application payante.

Il existe également quelques jeux LEGO Star Wars gratuits: Lego Star Wars: The Force Awakens et LEGO Star Wars Microfighters. Les deux sont libres de jouer mais pas une collection aussi complète que la collection payante de jeux. Si vous aimez ces jeux LEGO originaux avec leur dialogue effronté et juste le plaisir d’écraser LEGO, consultez certainement ces jeux sur Android!

LEGO Star Wars: La saga complète

Les jeux LEGO Star Wars sont amusants à jouer et pleins d’humour effronté, parfait pour les enfants et les fans plus âgés de la franchise. La collection Complete Saga est une grande valeur et les jeux sont également compatibles avec les contrôleurs Bluetooth.

Star Wars: Chevaliers de l’ancienne République

Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) est l’un de ces jeux légendaires dont les fans parlent encore très bien 15 ans après sa sortie initiale. Il s’agit d’un RPG épique qui se déroule dans l’univers de Star Wars et qui vous fait jouer un personnage sensible à la force qui ressent l’attrait du côté obscur et du côté clair de la Force.

Initialement développé par BioWare et LucasArts, il présente une histoire qui se déroule 4000 ans avant la montée de l’empire galactique, où le Seigneur Sith Dark Malak a déclenché un assaut contre la République et laissé les Jedi désorganisés et dispersés. C’est une nouvelle histoire tirée des trilogies du film qui, selon les choix que vous faites dans l’histoire, vous oblige à vous battre pour le côté de la Lumière pour essayer de vaincre Malak ou à aller à fond aux Sith et à devenir le plus mauvais MoFo de la galaxie.

Gardez à l’esprit que ce jeu a été initialement publié sur Xbox et PC en 2003, donc les graphismes n’ont pas bien vieilli, mais le gameplay est toujours fantastique, même sur Android. Il est toujours considéré comme l’un des meilleurs jeux de l’univers Star Wars.

Star Wars: KOTOR

À ce jour, KOTOR est vénéré comme l’un des plus grands jeux vidéo Star Wars jamais créés. Bien que les graphismes n’aient pas bien vieilli au fil des ans, peu d’autres jeux vous offrent la liberté d’explorer l’univers de Star Wars comme le fait KOTOR.

Star Wars: Galaxy of Heroes

Galaxy of Heroes vous permet de créer des escouades de personnages issus de films et d’émissions de télévision de Star Wars – à la fois des héros et des méchants – y compris Luke Skywalker, la princesse Leia, Dark Vador et Boba Fett.

Chaque personnage possède des capacités de combat uniques qui peuvent être améliorées au fil du temps et déchaînées contre vos ennemis. Le jeu propose des combats stratégiques de style RPG, vous devrez donc mélanger vos équipes pour tirer le meilleur parti des capacités de chaque personnage.

Le jeu est sorti depuis 2015 – juste avant la sortie de The Force Awakens – et depuis lors, les joueurs de longue date ont découvert qu’il y a un moment où la progression des personnages s’arrête à moins que vous ne commenciez à dépenser pour des achats intégrés. C’est décevant parce que le jeu fait autrement un excellent travail en fournissant une action Star Wars de la taille d’une bouchée que vous pouvez jouer en déplacement.

Star Wars: Galaxy of Heroes

Galaxy of Heroes est un RPG au tour par tour plein d’action qui vous permet de constituer votre équipe de rêve de personnages de Star Wars des deux côtés du conflit galactique.

Star Wars: Commander

À la base, Commander ressemble à un autre jeu de style Clash of Clans, mais il fait un si bon travail pour rester fidèle au matériel source qu’il parvient à se démarquer de ses concurrents similaires.

Vous pouvez choisir entre le soutien de l’Empire ou rejoindre la Rébellion, puis vous construisez votre base d’attache et lancez des attaques contre l’autre camp. Il y a un mode histoire à parcourir et vous pouvez également attaquer d’autres rivaux ou faire équipe avec des amis en tant qu’escouade et aller à la guerre avec d’autres escouades. Dans l’ensemble, tout semble conforme à ce qu’est la marque Star Wars. Le jeu présente tous vos personnages préférés de la trilogie originale ainsi que des véhicules et des troupes reconnaissables. L’authenticité se poursuit jusque dans les transitions d’effacement d’écran et les voix off.

Bien sûr, le modèle freemium est propulsé à la vitesse supérieure avec plusieurs devises de jeu à accumuler, et des temps de construction longs qui peuvent être accélérés en dépensant des gemmes premium. Vous devez également vous enregistrer régulièrement pour défendre votre base et collecter des récompenses. Tout cela est normal pour le cours du genre mais aussi une grande raison pour laquelle je reste personnellement loin de ce genre de jeux. Cela dit, si vous êtes prêt à sauver la galaxie, Star Wars: Commander sera certainement votre nouvelle obsession.

Star Wars: Commander

Star Wars: Commander est un jeu de stratégie de construction de base très authentique pour la franchise Star Wars. Choisissez de rejoindre la Rébellion ou l’Empire et de constituer votre armée et votre base pour la bataille pour contrôler la galaxie.

Star Wars Pinball 7

Bien qu’il n’y ait rien qui bat les lumières et les sons de la vraie table de flipper, Star Wars Pinball 7 fait un bon travail de recréer l’action sur votre smartphone. Chaque table présente des images et des sons des films et comprend des animations amusantes qui ne sont tout simplement pas possibles dans la vraie vie.

Vous serez heureux de savoir que le jeu propose 19 flippers uniques, chacun basé sur différents films ou personnages de l’univers Star Wars, mais vous devrez payer pour débloquer la plupart d’entre eux. Vous avez accès à une table de Pinball dès le départ lorsque vous téléchargez l’application, et la plupart des achats intégrés ont été réduits à seulement 0,99 $ chacun, donc tout espoir n’est pas perdu.

Star Wars Pinball 7

En ce qui concerne les jeux de flipper numériques, Star Wars Pinball 7 est un vrai plaisir à jouer. Les tables ont toutes l’air authentiques avec beaucoup de contenu à débloquer si vous êtes accro.

Vol X-Wing

C’est vraiment dommage qu’il n’y ait pas de ports directs d’aucun des jeux de simulation de vol de Star Wars, comme le X-Wing vs Tie Fighter de la fin des années 90 pour Android. Il n’y a même pas de remake de Rogue Squadron du N64. Je ne sais pas qui détient les droits sur ces jeux, mais quelle occasion manquée!

Au lieu de cela, nous obtenons ce simulateur de vol sans licence qui n’est pas mauvais mais qui pourrait être bien meilleur si Disney jetait des tas d’argent derrière le concept.

Vous pouvez sauter dans le cockpit d’un X-Wing, A-Wing ou d’un autre navire rebelle (y compris le Millenium Falcon, qui est présenté comme un navire déverrouillable) et il y a 30 missions d’attaque à jouer avant de débloquer des niveaux plus difficiles.

Le cadre d’un jeu étonnant est là, il a juste besoin d’être étoffé. Il vaut toujours la peine de vérifier si vous avez envie d’une bataille spatiale Star Wars sur votre téléphone.

Vol X-Wing

Bien qu’Android ne dispose pas d’un véritable simulateur de vol X-Wing sous licence, ce jeu devrait vous gratter. Sautez dans le cockpit d’une X-Wing et combattez l’Empire Galactique.

Quel est votre favori?

Faites-nous savoir votre jeu Star Wars préféré dans les commentaires, ou quels jeux vous aimeriez voir portés sur Android à l’avenir!

