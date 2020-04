Meilleurs kits d’ampoules LED intelligentes en 2020

Source: Philips Hue

L’un des premiers moyens de commencer à se familiariser avec une maison intelligente, son fonctionnement et la facilité et la commodité de contrôler les appareils de la maison à partir de votre appareil mobile est grâce à l’éclairage intelligent. Vous pouvez saisir une seule ampoule pour la remplacer par une ancienne et commencer par là, ou envisager d’opter pour un kit de démarrage qui comprend plusieurs ampoules comme le kit de démarrage Sengled Smart LED Multicolor A19, qui comprend quatre ampoules et un moyeu. Certains kits de démarrage sont livrés avec un concentrateur ou un pont si cela est nécessaire pour une connectivité intelligente, tandis que d’autres proposent même des cadeaux supplémentaires qui peuvent faire partie de votre système d’éclairage intelligent.

Meilleur dans l’ensemble: Sengled Smart LED Multicolor A19 Starter Kit

Source: Amazon

En ce qui concerne toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter dans un kit de démarrage d’éclairage intelligent, celui-ci a tout pour plaire. Il est livré avec quatre ampoules LED avec le Sengled Smart Hub, mais il peut également fonctionner avec d’autres hubs intelligents compatibles comme Samsung SmartThings ou Amazon Alexa avec des hubs intégrés.

Une fois configuré, vous pouvez allumer et éteindre les lumières, les atténuer ou les éclairer, et même changer les couleurs à l’aide de votre smartphone, tablette ou même de votre voix Android ou iOS via Google Assistant ou Amazon Alexa, avec un concentrateur compatible. Choisissez parmi plus de 16 millions de couleurs ou de blancs, avec une plage de température de couleur de 2000K à 6500K. Une fois que vous avez choisi un réglage, les lumières iront automatiquement au dernier réglage la prochaine fois que vous les allumerez, parfait pour un bureau à domicile, par exemple. Vous pouvez créer des scènes et des routines, définir un programme pour votre absence et connecter jusqu’à 64 ampoules à un seul concentrateur une fois que vous êtes prêt à étendre le système.

Avantages:

Livré avec quatre ampoules

Plusieurs façons de contrôler

16M + couleurs

Les inconvénients:

Nécessite un hub

Non compatible avec Apple HomeKit

Meilleur dans l’ensemble

Kit de démarrage Sengled Smart LED Multicolor A19

Éclairage contrôlable dans chaque pièce

Avec quatre ampoules, un concentrateur, une commande vocale, 16 millions de couleurs et une planification, ce kit a toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter.

Idéal pour la simplicité: kit de démarrage Sengled Smart LED BR30

Source: Amazon

Soyez opérationnel en un rien de temps avec ce kit d’éclairage intelligent de base qui comprend un pack de trois ampoules LED intelligentes ainsi que le Sengled Smart Hub requis pour la connectivité. Une fois connecté via un réseau 2,4 GHz, vous pouvez allumer et éteindre les lumières à distance, ou les atténuer et les éclaircir. Vous pouvez même définir des horaires à l’aide de l’application Sengled Home pour iOS et Android afin que les lumières s’éteignent automatiquement tous les soirs à 23 h, ou qu’elles s’allument par intermittence pendant que vous êtes en vacances afin que les voisins pensent que quelqu’un est à la maison. La seule différence entre ce kit et l’option précédente est que vous n’obtenez que des ampoules blanches, mais vous obtenez une large gamme de ce spectre.

Il est possible de prendre en charge jusqu’à 64 ampoules LED intelligentes Sengled par concentrateur si vous souhaitez étendre le système pour inclure d’autres ampoules blanches ainsi que multicolores. En plus de contrôler l’éclairage à partir d’un téléphone ou d’une tablette, vous pouvez également utiliser votre voix via la compatibilité avec Amazon Alexa ou Google Assistant, avec un appareil intelligent compatible.

Avantages:

Livré avec un hub intelligent

Définir des horaires

Commande vocale

Trois ampoules

Idéal pour la simplicité

Kit de démarrage Sengled Smart LED BR30

Super facile à installer

Avec trois ampoules et un concentrateur pour vous aider à démarrer, c’est le kit parfait pour ceux qui se lancent dans l’éclairage intelligent.

Idéal pour l’extensibilité: Philips Hue White A19 LED Smart Light Bulb Starter Kit

Source: Philips Hue

Philips Hue a la réputation d’être parmi les meilleurs de la catégorie de l’éclairage intelligent, et ce kit de démarrage est un excellent moyen de vous familiariser avec la marque avant de vous plonger dans des options plus complexes. C’est également une excellente option si vous souhaitez ajouter plus d’éclairage à chaque pièce de la maison. Il fournit un éclairage blanc doux via quatre ampoules certifiées Energy Star qui conviennent à la plupart des lampes, des plafonniers ou des boîtes encastrées de 4 pouces. Utilisez-le avec le pont Philips Hue inclus pour contrôler jusqu’à 50 lumières.

Il peut être contrôlé à l’aide de l’application Philips Hue sur un appareil Android ou iOS ainsi que de la voix à l’aide d’Amazon Alexa, de l’Assistant Google et d’Apple HomeKit et d’un appareil intelligent compatible et IFTTT. Vous n’obtiendrez pas de couleurs avec ces ampoules, mais c’est un bon début jusqu’à ce que vous décidiez de saisir des ampoules colorées. Ils peuvent également fonctionner avec d’autres équipements Hue comme les gradateurs Hue et les détecteurs de mouvement.

Avantages:

Livré avec un hub intelligent

Extensible facilement

Commande vocale

Compatibilité avec Alexa, Google Assistant et HomeKit

Idéal pour l’extensibilité

Philips Hue White A19 LED Smart Light Bulb Starter Kit

Extension facile de votre système

Développez votre configuration avec jusqu’à 50 lumières et autres équipements Hue comme des gradateurs et des détecteurs de mouvement; le pont de Hue les contrôle tous.

Idéal pour les propriétaires de bagues: Kit de démarrage d’ampoule LED intelligente Ring A19

Source: Ring

La société très populaire Ring, connue pour ses caméras de sécurité résidentielles intelligentes et ses sonnettes vidéo, propose également des produits d’éclairage intelligents, y compris ce kit de démarrage qui fonctionne de manière transparente avec d’autres appareils Ring que vous pourriez avoir à la maison. Le kit est livré avec deux ampoules plus le Ring Bridge pour activer les fonctionnalités intelligentes. Une fois connecté, vous pouvez contrôler à distance les lumières de votre téléphone à l’aide de l’application Ring, définir des horaires et recevoir des notifications par téléphone.

Il est très facile de configurer et de personnaliser les paramètres, et les ampoules de 800 lumens sont écoénergétiques et durables, conçues pour une durée de vie allant jusqu’à 25 000 heures. De plus, ils fonctionnent avec les appareils Amazon Alexa pour le contrôle vocal. Regroupez-les avec d’autres appareils Ring et contrôlez tout à partir d’une seule application.

Avantages:

Installation facile

Définir des horaires

Commande vocale

Compatibilité Alexa

Les inconvénients:

Mieux si vous avez d’autres appareils Ring

Non compatible avec Google Assistant

Idéal pour les propriétaires de bagues

Kit de démarrage d’ampoule LED Ring A19 Smart

Contrôlez tout depuis une seule application

Ce kit d’éclairage intelligent fonctionne avec l’application Ring pour contrôler tous les appareils compatibles, y compris les caméras Ring et les sonnettes vidéo.

Idéal pour reproduire la lumière du soleil: les ampoules intelligentes AduroSmart ERIA LED

Source: AduroSmart

Qui ne pourrait pas utiliser de lumière naturelle dans leur maison, ou du moins quelque chose qui l’imite? Ce kit comprend une paire d’ampoules LED A19 ainsi que le hub nécessaire pour un contrôle intelligent. Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant pour un contrôle vocal intelligent avec IFTTT pour le connecter à plus de services ou l’ajouter à une partie des routines, vous pouvez également contrôler les lumières à l’aide de l’application AduroSmart. Allumez et éteignez les lumières, contrôlez la luminosité et même changez les couleurs, le tout à partir de votre téléphone ou de commandes sonores.

Les ampoules de 10 W, 800 lumens offrent jusqu’à 16 millions de couleurs et vous pouvez régler et enregistrer vos scènes d’éclairage préférées, ainsi que les minuteries et les horaires. Mais ce qui les distingue, c’est la possibilité pour les lumières de reproduire le lever au coucher du soleil. Réglez simplement les minuteries au crépuscule et à l’aube pour allumer les lumières après le coucher du soleil et les éteindre au lever du soleil afin d’en tirer le meilleur et le plus efficace. Et votre journée reste lumineuse, 24/7, sans gaspillage d’énergie.

Avantages:

Livré avec un hub intelligent

Lever / coucher du soleil

Compatibilité IFTTT

Compatibilité avec Alexa et Google Assistant

Les inconvénients:

Hub requis

Pas de support Apple HomeKit

Seulement deux ampoules

Idéal pour reproduire la lumière du soleil

Ampoules LED AduroSmart ERIA

Tirez parti de la lumière naturelle du soleil

Réglez les minuteries au crépuscule et à l’aube pour que ces lumières intelligentes s’allument intelligemment après le coucher du soleil et s’éteignent au lever du soleil pour reproduire la lumière naturelle.

Idéal pour créer l’ambiance: kit de démarrage Philips Hue à 3 ampoules

Source: Philips

Obtenez l’ambiance juste, que vous envisagiez de vous blottir sur le canapé pour un bon film d’horreur, de vous détendre en lisant un livre ou de vous préparer pour une fête avec des amis. Ce kit comprend un trio d’ampoules multicolores avec un concentrateur ainsi qu’un gradateur. Profitez de plus de 16 millions de couleurs avec la possibilité de les atténuer et de les éclaircir au simple toucher d’un bouton ou d’une commande verbale à l’aide d’Amazon Alexa, de l’Assistant Google ou des appareils compatibles Apple Homekit. La sortie à lumière variable vous permet de régler l’éclairage sans avoir à régler manuellement le gradateur.

En plus des différentes couleurs, vous pouvez également choisir parmi différentes nuances et même intensités afin de trouver la lumière parfaite pour chaque occasion, humeur ou activité. Vous pouvez également créer des scènes personnalisées pour des choses comme la nuit de rendez-vous ou le grand jeu. Comme tous les autres, contrôlez-le depuis votre smartphone à l’aide de l’application; il est également compatible avec Nest et Samsung SmartThings pour la domotique ainsi que IFTTT.

Avantages:

Livré avec concentrateur et gradateur

Réglez l’éclairage selon l’humeur

Commande vocale

Idéal pour créer l’ambiance

Kit de démarrage Philips Hue à 3 ampoules

Mettez la bonne humeur

Créez l’ambiance en choisissant parmi 16 millions de couleurs et de nuances pour accompagner tout, de la lecture et la détente à la fête.

Idéal pour une installation facile: ampoules LED intelligentes C by GE A19

Il n’est pas nécessaire d’avoir un moyeu ou un pont séparé avec ces ampoules, incluses ou non. Si vous souhaitez les connecter à un appareil intelligent Google Home, ils se connectent directement via Bluetooth – aucun hub ou pont requis. Si vous souhaitez vous connecter à des appareils Amazon Alexa ou Apple HomeKit pour le contrôle vocal, vous pouvez le faire à l’aide d’un pont intelligent C by GE C-Reach, d’une prise intelligente ou d’un commutateur intelligent. L’ensemble est livré avec quatre ampoules qui peuvent s’ajuster parmi trois intensités différentes de blanc: blanc froid, blanc chaud et lumière du jour pour correspondre à votre activité, événement, humeur ou à la quantité de lumière naturelle.

Ils sont conçus pour une utilisation où vous utiliseriez autrement des ampoules A19 à incandescence de 60 W, vous pouvez définir des horaires personnalisés, définir des scènes et contrôler les lumières individuellement ou en groupe. Selon GE, ils consomment 84% moins d’énergie que les ampoules à incandescence et durent jusqu’à 15 fois plus.

Avantages:

Aucun hub requis

Connectez-vous directement à Google Home

Commande vocale

Les inconvénients:

Seuls les blancs

Nécessite un concentrateur pour se connecter avec Alexa, les appareils HomeKit

Idéal pour une configuration facile

Ampoules LED intelligentes C by GE A19

Connexion directe à Google

Aucun concentrateur ou pont requis avec ces ampoules intelligentes qui peuvent se connecter directement à un appareil Google Home via Bluetooth.

Conclusion

Bien que vous ne puissiez pas vous tromper avec l’une de ces lumières intelligentes dans votre maison, qui sont toutes contrôlables par smartphone et voix et incluent une technologie LED plus économe en énergie et plus durable, le kit de démarrage multicolore Sengled Smart LED vérifie tous les boîtes pour démarrer avec un système d’éclairage intelligent pleinement fonctionnel dans votre maison. Vous disposez de plus de 16 millions de couleurs parmi lesquelles choisir, pouvez contrôler à distance vos lumières, régler des minuteries et ajouter des lumières aux horaires, et contrôler les lumières de toutes les plateformes de maison intelligente les plus populaires, y compris Amazon Alexa, Google Home et Apple HomeKit.

De plus, avec la prise en charge de jusqu’à 64 ampoules avec un seul concentrateur, il n’y a aucune limite au nombre de lumières que vous pouvez ajouter à votre maison, y compris à l’intérieur et à l’extérieur. Et puisque ce kit est déjà livré avec le moyeu nécessaire avec quatre ampoules, vous êtes déjà bien parti pour les courses, capable d’alléger l’éclairage dans les pièces les plus importantes de votre maison, comme votre salon, votre cuisine, votre salle de bain et la chambre.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Christine Persaud Christine écrit sur la technologie grand public depuis 18 ans avant que l’éclairage intelligent, ou quoi que ce soit d’intelligent, soit d’ailleurs courant. Elle a un éclairage intelligent dans toute sa maison entièrement automatisée et ne peut pas imaginer vivre sans pouvoir contrôler les lumières de son téléphone et de sa voix. Son fils de 8 ans aime également faire fonctionner les lumières par la voix.

